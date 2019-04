A Tokarz-család története egyedülálló a maga nemében. A negyvenes éveikben járó házaspár, Aaron és Philan Tokarz már 14 éve vannak együtt és három gyermeket nevelnek. A legnagyobb Cashin 11, a középső Brig 9, a legkisebb Freya pedig 7 éves. A házaspár jelenleg esküvőfotósként keresi a kenyerét tavaly nyáron azonban fontos döntést kellett hozniuk.

Elegük lett abból, hogy otthon töltött idejük nagy részét a házi- és kerti munkák töltik ki. Úgy határoztak, hogy inkább körbeutazzák az Egyesült Államokat. Ezért kiadták az Illinois-államban lévő, rockfordi családi házukat és egy mindössze 21 négyzetméteres guruló lakásba, egy valamikor iskolás szállításra használt autóbuszba költöztek. Egy Facebook-hirdetésben bukkantak rá arra az 1999-ben gyártott International Amtran Genesis-re, amelyet 4 ezer dollárért vásároltak meg majd 30 ezer dollárt, vagyis átszámítva 8,6 millió forintot költöttek az átalakítására.

Az autóbusz átalakítása és felújítása 2017 novemberétől egészen 2018 júliusáig tartott. Fedélzetén a nappaliként és konyhaként funkcionáló helység mellett egy hálószobát is kialakítottak, méretes francia ággyal és egy háromemeletes ággyal. A konyhában hűtőszekrénynek és gáztűzhelynek is jutott hely. Zuhanyzó ugyan nincs a buszon, de egy komposztáló WC-kagylóval rendelkező mellékhelységet ki tudtak alakítani az utasterében. A tetőn, a napelemek mögött egy kisebb teraszt is építettek, ahol menet közben tökéletesen elférnek a kisebb kenuk és szörfdeszkák is.