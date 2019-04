Az átadásra az Inter Traction Electrics debreceni telephelyén került sor. Azért itt, mert az új magyar buszgyártó az EvoBus Hungáriával szorosan együttműködve helyezte forgalomba az autóbuszokat. Az utolsó példányok kulcsait a vállalt határidő előtt nyújtotta át Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója Ungvári Csabának, a Volánbusz Zrt. üzemeltetési-vezérigazgató helyettesének.

„A most átadott autóbuszok jelentős magyar hozzáadott értékkel készültek, de hosszútávon a készre szerelés esetében elérhetjük a kiemelkedően magas, akár negyven-ötven százalékos arányt is” – jegyezte meg az ITK első embere. Hozzátette: áprilisban megkezdődhet a sorozatgyártás a debreceni üzemben, ahová heti rendszerességgel érkeznek az alvázak a spanyol Mercedes-Benz gyárból. Hamarosan pedig új kategóriákban is bemutatnak egy-egy prototípust. (Debrecenben a magyar fejlesztésű Reform-buszcsalád tagjai készülhetnek, amelyeket korábban már vezettünk is.)

A most átadott Conecto-k 12 méter hosszúak, 2,5 méter szélesek, klímával együtt 3,1 méter magasak és 19 tonnás össztömeggel rendelkeznek. Fedélzetükön összesen 102 fő utazhat, 26 pedig párnázott üléseken foglalhat helyet. Hajtásukról hathengeres, 7,7 literes, 220 kW-os teljesítményű, 1200 Nm nyomatékkal rendelkező dízelmotor gondoskodik, amelyhez hatfokozatú ZF Ecolife automataváltó csatlakozik.

Műszaki kialakításuk tartalmazza a Mercedes-Benz autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs rendszereket. A belső burkolat alumínium és üvegszál erősítésű műanyag elemekből áll. Az új autóbuszok Szegeden, Kecskeméten, Szolnokon, Egerben, Salgótarjánban és Hatvan elővárosában állnak forgalomba.