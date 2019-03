A VIP tárgyalóbusszá átalakított Ecobus egészen szerény méretekkel rendelkezik, hiszen mindössze 7 méter hosszú és 2,2 méter széles. Hajtásáról a mellső tengelynél található erőforrás gondoskodik, amelyhez szerelés esetén az utastérből is hozzá lehet férni. A motornak nem túl nagy, mindössze 8 tonnás össztömeget kell megmozgatnia. Ez tételesen 27 főt és némi csomagot jelent.

Az Isuzu Ecobus ritka látványnak számít Közép-Európában, mivel elsősorban a harmadik világbeli országok számára gyártják. A gyári honlap szerint a sorozatgyártásban készülő változat motorja jelenleg csak az Euro II-es normákat teljesíti. A varsói Busexpón mégis lehetett látni egy vadonatúj darabot belőle, a VBI Group színeiben. A holland tulajdonú, de lengyel leányvállalattal is rendelkező buszforgalmazónak és gyártónak ez lett az egyik bemutató busza. Bár elsősorban üzleti célokra készült, mégis olyan hangulata van, mint egy lakóbusznak.

Olvass tovább

A csomagtér a mellső és a hátsó tengely között, a padló alatt kapott helyet, de van egy nagyobb csomagtartó a jármű hátsó traktusában is. Másfajta kialakításban viszont akár 35 fő is utazhat rajta, ami már egyenesen hajmeresztően hangzik. Főleg úgy, hogy a légkondi opcionális, ahogy az ABS is a gyári prospektus szerint.

A VIP Ecobus utastere egészen más dimenziót képvisel a gyári változatokhoz képest. Mindössze 10 ülés található a fedélzetén, azonban azok egytől-egyig kényelmes, széles fejtámlával és háttámlával ellátott turistabuszos székek, amelyek akár hosszabb utazásokra is alkalmasak. A sofőr ülése viszont inkább egy, a KGST-autógyártást idéző egyszerű darabnak tűnik. Viszont egy komolyabb ülés valószínűleg nagyobb átalakítást igényelt volna az utastérben. A belső teret ennek ellenére igyekeztek minden téren komfortossá tenni. Az egymással szembefordított üléspárok közé kis büféasztalokat építettek, a hátsó traktusban pedig kisebb konyhát alakítottak ki, amelyet széles pulttal és mosogatótállal is felszereltek.

A szakemberek a belső megjelenésre is nagy gondot fordítottak. A padló fahatású burkolatot kapott, az oldalfalakat, a plafont, illetve a műszerfal egy részét narancssárga kárpittal vonták be. Összességében tehát sikerült egy stílusos VIP-buszt varázsolni abból a járműből, amelyet alapvetően leginkább a puritán megjelenés és az egyszerű technika jellemez. Így a fedélzetén bárki elkortyolhat egy jó erős feketét, néhány jóbarát társaságában.

Forrás: King of the Road