Az újdonság tavaly mutatkozott be a nagyközönségnek a cseh fővárosban, a napokban pedig a lengyelországi Busexpón is kiállították, egy a cseh Marlenka székhelyének, Frydek-Místeknek szánt elektromos autóbusz mellett. Az NS18 impozáns méretekkel rendelkezik, bár elsőre nem feltétlenül látszik meg rajta: 18,75 méter hosszú és közel három méter magas, 2,55 méteres szélessége ugyanakkor átlagosnak mondható.

A szóló, 12 méteres variáns után nem sokkal később felkerültek a világhálóra a csuklós kivitelt ábrázoló látványtervek is. A gyártó azt is megszellőztette, hogy az új modell annyira népszerű, hogy troli hajtáslánccal is szeretné elkészíteni. A cseh építész, Patrik Kotas nevével fémjelzett formaterv végül egy dízel hajtású csuklós busz formájában vált valósággá.

A SOR minden bizonnyal nem mond semmit egy átlag magyar olvasónak, pedig már 1991 óta gyártanak buszokat és Csehországon kívül számos más államban is közlekednek a gyártmányaik. A Libchavy székhelyű cég gondolt egy nagyot és elkészítette a csuklós kiadást a még csak néhány éve forgalmazott NS-sorozatból. A modellcsalád első tagját – amely egy elektromos változat volt – 2016-ban mutatták be Prágában.

Az utastér egyszerre retrós és modern.

Utasterének kialakítása némileg eltér a szokásostól, mert a mérnökök törekedtek arra, hogy a lehető legtöbb ülőhely álljon benne rendelkezésre. Belső terében összesen 47 széket építettek be, mindkét oldalt duplaüléssoros elrendezésben. Az első tengely felett azonban egy-egy másfeles ülést is beszereltek, de a csukló mögé is került egy-egy szék azoknak, akik egyedül szeretnek üldögélni. Az egymással szembe fordított szimpla üléseket ráadásul helyes kis dobogóra szerelték, amelyekhez fellépő is tartozik. Az itt ülők tehát akár királyi trónon is érezhetik magukat.

Az utastér egyszerre modern és retrós: a lábunk alatt mindent fahatású PVC-burkolat borít, mely egészen az oldalablakokig felér. A megoldás vizuálisan olyan érzetet kelt, mintha az ember nem is egy buszban, hanem egy hajóban utazna. A párnázott üléseket pedig térhatású, színes mozaikcsempék díszítik, amelyek remekül egészítik ki a fapadlós hatást.

A jármű hajtásáról 8710 köbcentiméteres, 330 lóerős (243 kW) dízelmotor gondoskodik. Az Euro VI-os környezetvédelmi normáknak megfelelő erőforrás az FPT Industrial gyártmánya. A blokk 1200 percenkénti fordulatszám leadása mellett 1400 newtonméteres nyomaték leadására képes. A leszabályozás miatt ugyanakkor csak 80 kilométer/órás maximális sebességgel szabad közlekedni az autóbusszal. A főegységek tekintetében erős német vonallal rendelkezik az autóbusz, hiszen a kormánymű például Bosch-tól, a tengelyek és az automataváltó a ZF-től, a fékek pedig a Knorrtól érkeznek.

Idén eldől, milyen lesz a piaci fogadtatása az új cseh csuklós busznak. Ha kiindulási alapot, az elektromos NS12-őt nézzük, akkor okkal bizakodhatnak a SOR-nál, hiszen tavaly összesen 25-öt adtak el belőle Csehországban. De Pozsony is vett 16 darabot ebből a típusból.

Forrás: King of the Road