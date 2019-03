Tegnap történelmi pillanatot élt át a hazai légi közlekedés a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mert első ízben landolt magyar HA-LVA lajstromjelű, új repülőgép Ferihegyen. Az Airbus A321neo csak az előfutára annak a több száz darabos bővítésnek, amit a WizzAir tervez a következő évekre vonatkozóan.

A szokásos flottaszínbe öltöztetett repülőgép Hamburgból érkezett és nem sokkal négy után landolt a betonon a lemenő Nap fényében. Ezután a repülőtéri tűzoltóautók vízsugarai alatt begördült az 1-es Terminál elé. Nem szokványos üdvözlés ez és nem is jár ki minden repülőgépnek Ferihegyen. Azonban az A321neo több szempontból is megérdemli a különleges fogadtatást. „Ez a repülőgép napjaink legmodernebb technológiáját képviseli. Általában a legfejlettebb mérnöki innovációk csak később jutnak el hozzánk, de most mi vagyunk a sor elején. Ez a géptípus csak mostanában kezd elterjedni a repülőgép piacon, ezért a magyar utasok az elsők között ismerhetik meg az új típust” – emelte ki Váradi József, a Wizzair vezérigazgatója az A321neo bemutatóján.

Messze még a Húsvét, mégis locsolkodtak Ferihegyen.

Az A321neo három évvel ezelőtt kapta meg a légalkalmassági engedélyt. Bár messziről nem tűnik olyan monumentálisnak, törzsének hossza eléri a 44,51 métert, mely csaknem 7 méterrel hosszabb a kistestvér, vagyis az A320neo alapváltozatnál. Szárnyfesztávolsága 35,8 méter, magassága pedig 11,76 méter. Jelenleg a piac leghatékonyabb keskenytörzsű repülőgépe, amely a korábbi tesztrepülések alatt összesen 350 órát töltött a levegőben. Hatótávolsága 6500 kilométer, maximális tömege üzemanyag nélkül 75,6 tonna.