2014-es bemutatása óta 209 ezer darabot értékesítettek a Mercedes-Benz V-osztályból. Tavaly pedig 64 ezer darabbal éves értékesítési rekordot állított be a márka ezzel a típussal. Ez részben annak is köszönhető, hogy a V-osztályt az amerikai és európai piacok után tavaly már Ázsiában is meg lehet vásárolni. Idén pedig már az indiai vásárlók is találkozhatnak vele a szalonokban.

A 2019-es modell legfontosabb újdonsága az átdolgozott orr-kialakítás, valamint az OM 654-es dízelmotor generáció megjelenése, amelynél a csúcsot egy 239 lóerős változat jelenti. További újdonság, hogy a V-osztályhoz elérhetővé válik a 9G-Tronic automataváltó is, emellett továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszereket, így például aktív vészfékasszisztenst is kap.

Az áttervezett külsőnek köszönhetően a modell még szélesebbnek tűnik. A hatást tovább erősíti az új, nagyobb légbeömlőkkel rendelkező lökhárító és a gyémántmintás hűtőrács is, valamint a rács közepén, két ezüstszínű léc közé elhelyezett Mercedes-csillag. A sikeres fekete, illetve fehér fényezés mellett megjelent a kínálatban a grafit-, jácintvörös- és a szelenitszürke metálfényezés is, illetve az acélkék szín. A modellhez négyféle új könnyűfém keréktárcsa választható 17, 18 illetve 19 colos méretekben, magasfényű fekete és termolitszürke színekben.