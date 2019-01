Mi fog történni a videóban? Egyre mélyebbre fogja ásni magát a sárba 0% ()

Simán kijön, ez semmi egy ilyen Mercedesnek 100% (1)

Nagyon csúnyán beragad, jön egy Kraz és kihúzza 0% ()

A sofőr tanácstalanul elballag, magára hagyja a szerelvényt 0% ()

Jön egy Subaru és kicibálja 0% ()

Ha megvolt a szavazás, akkor nézzük, hogy mire képes a Mercedes Unimog 4×4 ilyen szituációban.

Tudtad, hogy az Unimog-család első prototípusa 1946-ra készült el a Mercedes Wörth am Rhein-i gyárában?

A típus 1947-ben mutatkozott be a frankfurti mezőgazdasági kiállításon. A Mercedes-Benznek ekkor még nem volt megfelelő gyártókapacitása, ezért a Boehringer Szerszámgépgyár vállalkozott a gyártásra. A típus képességeire hamarosan felfigyelt a francia haderő is, ahol azonnal rendszeresítették a típust. Ezen a ponton kezdődött az UNIMOG-család katonai pályafutása: manapság változatlanul a család egyik fő felhasználási területei közé tartozik. A Mercedes-Benz 1951-ben vette saját kézbe a jármű gyártását és azóta is készülnek új modellek.