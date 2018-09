Tegnap lezajlott a XI. Ikarus, Csepel, Rába és veteránjármű találkozó az M3-as autópályától nem messze található Folyás-faluban. A rendezvénynek a festői szépségű Templom-tavakat körbeölelő terület adott otthon. (Itt egy második világháború templomrom is található, innen ered az elnevezés is.) A koros old- és youngtimereket bárki megnézhette 1400 forintos belépő megváltása ellenében. A délutáni felvonuláson pedig akár utazni is lehetett az autóbuszokkal. A rendezvényről készült képgalériánk az alábbi képre kattintva tekinthető meg.

Az eseményen tiszteletét tette ez az Ikarus 55-ös is.