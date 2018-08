Nyugati szomszédunknál, Ausztriában az a szabály, hogy a követési távolság nem lehet kisebb 0,4 másodpercnél (korábban 0,8 volt). Ez egységesen vonatkozik személyautókra és teherautókra egyaránt, de utóbbiaknak az autópályákon kívül legalább 50 méteres távolságot kell hagyniuk az előttük haladó járműtől. Ha valaki ezt megszegi, akkor bírság és büntetőpont is jár érte. Ráadásul mindez automatikusan történik, mert az osztrák autópályákon távolságmérő készülékeket használnak, ezért csak akkor értesül róla az autós, amikor megkapja csekket.

A német rendelkezés valamivel szigorúbb. A személyautóknál általánosságban a két másodperces szabály él, míg a teherautóknak 50 km/óra felett legalább 50 méteres követési távolságot kell tartaniuk az előttük haladó járműtől. Ha valaki ezt nem tartja be, akkor a sebesség és szabályszegés mértéke szerint kaphat bírságot. Egyes adatok szerint a büntetés akár a 250 eurót, vagyis a 80 ezer forintot is elérheti, ugyanakkor érdeklődésünkre a bajor rendőrség még ennél is magasabb számot adott meg.

Eszerint Bajorországban minimum 75 euróba kerülhet ennek a szabálynak a megszegése, de legrosszabb esetben akár 400 eurót, vagyis közel 130 ezer forintot is fizethet a figyelmetlen sofőr. A bajor rendőrség erre a célra a Vidit Systems VKS 3.0 rendszerét használja, mely szoftveresen végzi az ellenőrzést. Túl sok részletet nem árultak el, de annyi bizonyos, hogy a felüljáróknál például minimum 2-3 kamera áll üzemben ebből a célból.