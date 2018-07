A Green-Zones nevű alkalmazás segítségével a járművezetők tájékozódhatnak a különféle környezetvédelmi zónák aktuális előírásairól. Az applikációra a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) bukkant rá. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályozás városonként eltérő lehet, ezért ajánlott folyamatosan nyomon követni a frissítéseket.

A naprakész applikáció egyelőre öt ország – Dánia, Németország, Franciaország, Belgium és Ausztria – releváns információit tartalmazza, melyek jól jönnek az útvonaltervezés során. Az alkalmazásban a motorkerékpárok, személyautók mellett az autóbuszokkal és teherjárművekkel kapcsolatban olvasható tájékoztatás. A városi forgalomban való részvétel előtt érdemes tájékozódni, hogy van-e az adott helyen környezetvédelmi zóna, illetve a tiltás esetén mely járművek közlekedése van korlátozva.

Az applikáció azt is megmutatja, hogy a behajtáshoz szükséges-e a matrica beszerzése. A Green-Zones letöltése díjmentes, használata angolul, németül, olaszul, lengyelül, franciául, illetve spanyolul is lehetséges. A környezetvédelmi zónákkal és tiltásokkal kapcsolatos weboldal pedig számos európai nyelven, köztük magyarul is elérhető. Az applikáció IOS és Android operációs rendszerre egyaránt letölthető. Használata egyszerű, ugyanis néhány, az adatbázisban szereplő országok környezetvédelmi zónáit külön, területekre lebontva jeleníti meg.

A naprakész információk megfelelő értelmezéséhez mindössze azt kell tudnunk, hogy milyen károsanyag-kibocsátási (Euro) normával rendelkező járművet vezetünk. A bírságok országonként eltérőek lehetnek, Ausztriában például 90 – 2180 euró, vagyis 30 – 712 ezer forint között van a kiszabható bírság mértéke, míg Németországban egyes zónákban 80 euróba, átszámítva 26 ezer forintba kerülhet a szabályozás megszegése.