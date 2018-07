A francia gyártó a T-modellből, vagyis a nyerges vontatóból készítette el a speciális kiadást, mely a Forma-1-es csapatot idéző egyedi fényezésről ismerhető fel. A Sirius sárga T High Renault Sport Racing visszapillantói fekete fényezést kaptak, ahogy a logó és a sárvédők is. A jármű sportos megjelenését tovább erősíti, hogy a sárga-fekete négyzetek az oldalsó légterelőkön is megjelennek. A limitált kiadás minden példányára sorszámozott fekete azonosító tábla kerül.

A fülke belső kialakítása is különleges, hiszen felső kategóriás elemekkel dobták fel. A Recaro vezetőülés és a kormánykerék is sárga varrással ellátott fekete műbőr-bevonatot kapott. A fekvőhelyet és a szőnyeget szintén sárga szegés díszíti. A panoráma műszerfal karbon, a légbefúvók pereme pedig sárga színű. A sportos hangulat kiegészítésképpen a biztonsági öv tokja is sárga lett.

A jármű teljesen sík padlóval rendelkezik, mely alatt 13 literes, 520 lóerős erőforrás dolgozik. A dízelmotorhoz automatizált Optidriver váltó csatlakozik, kényelmesebb téve a vezetést. A Renault nem először áll elő Forma-1-es szériával, év elején Ausztráliába 125 fekete-aranysárga Trafic-ot dobtak a piacra.