Két hónappal ezelőtt a King of the Road oldalunkon arról kérdeztük a teherautó sofőröket és olvasóinkat, hogy szükségesnek tartják-e a kamionok autópályán előírt maximális sebességének 80 km/óráról 90 km/órára történő felemelését? A feltett kérdésre összesen 1600-an válaszoltak, így reprezentatív felmérést kaptunk. A válaszolók elsöprő többsége, mintegy 83%-a az “igen, mert a mostani alacsony” válaszlehetőségre kattintott, mert inkább a magasabb sebességhatárt preferálná a gépjárműből és pótkocsiból álló szerelvények számára. A szavazáson részt vevők elenyésző része, alig 280 ember, vagyis a válaszadók 17 %-a válaszolt úgy, hogy “nem, a mostani elég“, vagyis elégedett a jelenlegi szabályozással.

Az eredménnyel azonnal megkerestük a Magyar Közút Zrt.-t is, hogy van-e jelenleg bármilyen terv arra, hogy felemeljék a kamionok sebességhatárát autópályán. Azt a választ kaptuk, hogy kérdésünkkel forduljunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. Ezt meg is tettük, ám máig nem érkezett válasz és nem is valószínű, hogy fog, mivel az intézménynek meg vannak számlálva a napjai. NFM közeli forrásból viszont úgy értesültünk, hogy nincs terítéken erre vonatkozó tervezet, vagy javaslat, tehát úgy tűnik még várniuk kell azoknak, akik támogatnák a teherautók sebességhatárának felemelését.

Ez a téma időről-időre előkerül a hazai sajtóban, nem utolsósorban pedig az autós-kamionos szembenállás egyik központi eleme, a teherautók autópályán meglévő időszakos előzési tilalma mellett. Tavaly kipakolt nekünk egy kamionsofőr, aki többek között a rosszul kitalált sebességhatárokat is megemlítette.