Az amerikai gyártó legkisebb európai haszonjárműve a megújult Fiesta alapjaira épül. A háromajtós járműben 1 köbméternyi rakomány fér el, hasznos teherbírása eléri az 500 kilogrammot. Motorkínálatában 1.1 literes, háromhengeres, 85 lóerős benzines erőforrás, valamint egy 1.0 literes, 125 lóerős EcoBoost blokk, továbbá egy 1.5 literes TDCi dízelmotor kapott helyet, mely 85 vagy 120 lóerős teljesítménnyel rendelhető.

Opcióként a Fiesta Van-ben is megjelenik a 8 colos színes érintő képernyővel szerelt SYNC 3 multimédiás rendszer, mely nemcsak Apple, hanem immáron Android-rendszerekkel is képes kommunikálni. Az AppLink segítségével pedig a Waze alkalmazás is letölthető a rendszerbe.

Az elérhető vezetésbiztonsági rendszerek között találjuk az ütközésre figyelmeztető vészféket, az adaptív sebességtartó automatikát, valamint a holtérfigyelő rendszert. Az aktív parkolóasszisztens pedig keresztirányú forgalomfigyeléssel egészült ki, a közlekedési táblafelismerő asszisztens pedig segíthet elkerülni a közlekedési bírságokat.