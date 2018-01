Nem véletlenül kapta a sorozat a T.I.R., vagy a “Transport International Routier” elnevezést. Ezzel a felirattal jelölték korábban a nemzetközi szállítmányozásban részt vevő kamionokat. Az epizódokban több kontinens és ország, többek között a Szovjetunió, Magyarország, illetve Olaszország egyes helyszínei is feltűnnek. A sorozatban számtalan magyar vonatkozás van: forgattak jeleneteket a csepeli Merkúr-telepen, valamint a ’80-as években épülő hazai autópályákon, de látható benne a budai vár, a Hősök tere, illetve a Duna is.

Sok jelenet a 420 lóerős, kézi sebességváltóval szerelt nyerges vontató fülkéjében játszódik, így pontos képet kaphat a néző arról, hogy milyen körülmények között dolgoztak akkoriban a kamionsofőrök. A főszereplőket a fuvarozó cég tulajdonosa, Orazio segítette, aki mindig különleges feladatokkal bízta meg őket. Franconak és Vanninak éppen ezért mindig speciális pótkocsikat kellett a Turbostar mögé kapcsolni. Akadt közöttük elefántszállító, autószállító, csőszállító, illetve tartályos félpótkocsi is. Persze, azért a sima ponyvást is lehetett látni az Iveco mögött.

Az olasz-magyar gyártásnak köszönhetően olyan magyar színészek is szerepet kaphattak a sorozatban, mint Szacsvay László, Gera Zoltán, Hernádi Judit, Usztics Mátyás, Koltai Róbert és Zsótér Sándor. Emellett számtalan, akkoriban jelentős magyar nagyvállalat márkaneve is felvillan a sorozatban. A két bajbajutott olasz kamionos segítségére például a Hungarocamion sofőrjei sietnek, de a salgótarjáni üveggyár, a Salgoglas, illetve a Volán Tefu logója is látható, egyfajta “product placement-ként”.

Nem folytatták

A sorozatban autós üldözésekből, kaszkadőr jelentekből sem volt hiány. Egy alkalommal például egy Iveco Turbodaily-t eresztenek le az égből ejtőernyővel, de arra is akadt példa, hogy a két kamionsofőr benevezett a Párizs-Dakar ralira. A T.I.R.-ből 1984-85 között (egyes források szerint 1987-ig gyártották) mindössze 12 rész készült el, amelyeket néhány évvel később vetített le a Magyar Televízió. Bár sokan várták a folytatást, több epizód mégsem készült belőle.

