A speciális, dupla falú hűtőfelépítmény szigetelését 150 milliméter vastag, Hungarocell lapokból oldották meg. A 350 kilogrammos, nyugat-német Escher Wyss gyártmányú. 4 kW-os hűtőegység a felépítmény utaskabin felőli oldalában kapott helyet. Ez az eszköz +30 fokos külső hőmérséklet esetén is képes volt tartani a -20 Celsius fokos hőmérsékletet a 12 köbméteres raktérrel rendelkező felépítményben. A hűtőegység álló helyzetben is tudott gondoskodni az áruk hűtéséről az elektromotornak köszönhetően, míg menet közben egy, a motorhoz csatlakoztatott hidraulikus hajtás biztosította a hűtőegység generátorának működését.

Az első Csepel teherautó 1950. április 3-án készült el. A korabeli fáma szerint Rákosi Mátyás sógornője, Bíró Ferencné, a Csepel Autógyár akkori igazgatója nyomban ki is próbálta a járművet. A vállalat első gyártmányából, a D-350-esből később közel 2 ezer darabot értékesítettek a volt KGST-országokban. Mindez egy több évtizeden átívelő sikertörténetet alapozott meg. A 60-as évekre a gyártó már nemcsak hagyományos, hanem speciális felhasználású változatokat is kínált.

A hőmérséklet beállítására egy, a kabin belső falára szerelt elektromos kapcsolószekrényben elhelyezett kontrolpanel szolgált. A felépítmény belső oldalfalait, valamint a padlót könnyen tisztítható farácsokkal borították be. A ki- és berakodást egy 1200×1600 milliméteres egyszárnyú, hőszigeteléssel ellátott hátsó ajtón keresztül lehetett végezni. A feljutást segítették a széles lépcsőfokok, melyek alatt praktikusan el tudták helyezni a pótkereket is.

A magyar gyártó mérnökei a külső megjelenésre is adtak. A háromfős fülke színe mindenhol, harmonikusan köszön vissza: színre festették többek között a lökhárítót, a teljes felépítményt, illetve a felniket is. A jármű alapvetően exportra készült, prospektusát angolra is lefordították. Hogy mennyit gyártottak belőle, pontosan nem tudni, de ha esetleg a kedves olvasónak van erről információja, akkor feltétlen ossza meg velünk.

Az is fontos kérdés, van-e egyáltalán még belőle működőképes példány. Jó lenne ismét hallani a 100 lóerős, Csepel dízelmotor járását, melyre nem kis feladat hárult, mint mozgásba hozni a 9130 tonnás össztömeget. Persze, lehet hogy ez már utópia.