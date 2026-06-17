Kétségtelenül a nap szenzációja az elragadóan agresszív karosszériával debütáló Audi A6 allroad új generációja. Az emelt hasmagasságú “terepkombik” új királya tehát megérkezett, és már csak a képeket nézve szívesen indítjuk fejben a konfigurátort. Nyilván csak elméletben, mert egy ilyen kaliberű gép sokunknak csak a vágyott kategóriába fér bele: kell pár év, míg a használt példányok ára a megfizethető sávba süllyed.

Viszont az elődök ott kelletik magukat a használt autók piacán, hiszen a kategória nem most éli fénykorát. Bő 15-20 éve szinte minden nagyobb gyártó kínálatában ott volt egy földutakra termett kombi, így van alternatíva, amíg a friss A6 allroad beér a magyar átlag autóvásárló látókörébe.

Alfa Romeo 156 Crosswagon – olcsó és ritka

Ma már kifejezetten ritka a terepes 156-os, de pokolian olcsó, ha akad belőle, egymillió körül kínálják. Pedig a 18 centiméteres hasmagasságú típus hajtása finom darab, ebben még Torsen differenciálmű dolgozott.

A két tengely között a nyomatékot elosztó Torsen C differenciálmű az egész Q4 lelke. Alapesetben 48-52 arányban osztja el a 150 lóerős, 305 Nm-es maximális nyomatékkal rendelkező dízelmotor termelte erőfolyamot. Ha a kerekek kipörögnek, akkor a nyomatékérzékelőként felfogható hajtás megváltoztatja az erőelosztást a jobban tapadó tengely javára.

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Hátra az erő minimum 40, maximum 80 százaléka juthat. Ennek megfelelően az autó még egészen gyors tempónál, murván haladva és kanyarodva is teljesen semleges viselkedésű.

A hajtáshoz pedig egy egész jó erőben lévő, 150 lóerős, négyhengeres turbódízel motor tartozik, az 1,9 JTD 16 szelepes változata, ami a kategória alapvető nyűgjein túl egy stabil, megbízható darab. Nyilván ezeken felül a típus futóműre, elektronikára, korrózióra vonatkozó problémái még jelen vannak, de ha a dűlők között, tanyavilágban akarunk sikkes olasz stílussal sittet szállítani, akkor ez a megfelelő célszerszám.

Volvo XC70 – az alapmű

A kategória egyik ősatyja és úttörője 21 centiméteres hasmagassággal, erős öthengeres motorokkal. Három generáción át készült, mígnem 2016-ban megszűnt a gyártása, a második generációra le lehet csapni 2-2,5 millió forint között. Nagybetűs kombi gigantikus és jól átgondolt utastérrel. Érdekessége, hogy az első üléstámlák is előrehajthatók, akár a vezetőé is, csak ott útban lesz a kormány. Az utas oldalán lehajtott támlával, a műszerfalra felcsúsztatva 2,8 méternél hosszabb tárgyakat is el lehet fuvarozni. A csomagtér 575 literje 1600 literig bővíthető.

Ebbe a generációba csak a gyártó öthengeres motorjai kerültek, amelyek megbízhatósága legendás, de egy idős, prémium, sok extrával szerelt típusról beszélünk, így a fenntartás emellett is költséges, ráadásul ezeket az autókat használatra vették, nem igen találunk olyat ami nem futott már 350-400 ezret eddigi élete során.

Főleg a dízelek adják a kínálat javát: 2005-ig 130, 2005 és 2007 között 126 lóerős a 2.4D. Nyomatékmaximumban az utóbbi a jobb, 280 helyett 300 Nm-rel. Nehéz mellényúlni velük, ahogy a D5 163 lóerőre, 340 Nm-re beállított ősverziójával sem. Ez a motor 2003 tavaszától elérhető volt összkerékhajtással is.

2004 májusától egészült ki a dízelmotor-kínálat a 185 lóerős, már részecskeszűrős D5-tel.

Az összkerékhajtás haldex-kuplunggal működik, valamint a keresztmotoros autóban a hosszában álló kardántengely forgatásához van szükség a hajtás irányát elfordító szöghajtóműre.

Ebben van egy gyengített hüvely, hogy ez törjön el erőltetéskor, ne a négykerék-hajtás drágább, nemesebb részei sérüljenek. Ilyenkor megáll a kardán, csak az első hajtás működik. Amíg a szöghajtóműről nem gyötrik le a bordázást. Aki elakad az autóval, rúgatja neki és a hátsó hajtás kiesése után nem megy rögtön szervizbe, az ledarálhatja a szöghajtóművet, roncsolja a nyomatékátvivő bordázást a tengelyen és máris sokkal drágább a javítás.

Skoda Octavia Scout – modern választás

Ha némileg több pénz akad egy ilyen projektre és egy mai szemmel is modern, jó alkatrész ellátottságú, az ország bármelyik pontján szervizbe küldhető autót akarunk, akkor a Skoda Octavia Scout lehet jó választás a harmadik generációból.

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Háromcentis emeléssel 17,1 centis a kocsi szabad magassága, ami számos szabadidő-autóénál jobb érték. Földúton ez már elég ahhoz, hogy ne kelljen centizni a bakhátakon. Ha netán extrém emelkedőkön, lejtőkön kell helytállni, a 4×4-gyel és a lejtmenet-vezérléssel szintén éppen olyan ügyes az Octavia, mint egy, mondjuk, Qashqai vagy Kuga.

Ezek általában jól felszerelt darabok erősebb 150-184 lóerős dízelmotorokkal, DSG-automata váltóval, Canton-hifivel. Az 5E kódjelű Škoda Octavia Scout másodkézből is kiváló autó, nagyon magas használati értékkel, kiugróan széles extrakínálattal, biztonságos karosszériával, bődületes csomagtérrel, takarékos és kulturált motorokkal. De csak azoknak való, akik hosszabb utakon is használják és tisztában vannak az összetett technika szervizigényével, ennek átlagon felüli költségeivel.

Subaru Outback – A különcök választása

A terepkombik egyik ikonikus típusa a Subaru Outback, ami a világ távoli részein sokkal hétköznapibb darab mint nálunk. Itthon igazi ritkaság a boxermotoros hajtáslánccal már eleve egyedi konstrukció, amit esetünkben komoly összkerékhajtás, és 20 centiméteres szabad hasmagasság egészít ki.

Az Outback Ausztrália rideg területeiről kapta a nevét, ahol a népek nem nyúlnak rögtön Xanaxért, ha kifogy a meleg víz. A zord vidékhez illően a Subaru Outbackje is marcona jelenség, a Legacy kombinál öt centivel nagyobb hasmagasság jót tesz a kiállásának.

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Ez a típus a célzottan Subarura gerjedők választása: esztétikailag kihívásokkal küzd, és több területen figyelmet igényel, egy Outback esetén nem minden bokorban találunk hozzáértő szerelőt. A 4-5. generációból vannak eladó darabok itthon, de megkülönböztetni nem egyszerű a két kivitelt, egyik sem tűnik frissebbnek a másiknál, talán az ötödik harmonikusabb a maga módján. Az Outback 559 literes csomagtartót kínál, lehajtott háttámlájú ülésekkel 1848 literes, sík rakodótér áll rendelkezésre.

Rossz híre miatt a dízeleket kevésbé hozzák a kereskedők (a főtengely törése rémisztően gyakori), így inkább a 2-2,5 literes benzinesek érhetők el már közvetlenül itthon, de természetesen az európai piacon bővebb a kínálat.