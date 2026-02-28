„De sajnálom, hogy eladtam!”, „Mennyire kár, hogy akkor nem vettem meg!”: vannak autókkal kapcsolatos döntések, amiket utólag bánhat az érintett. Főleg akkor, ha olyan autónak engedte el a kezét vagy olyat engedett kicsúszni a kezei közül, amelynek értéke időközben jelentősen nőtt.

Olcsók voltak, értékesek lettek

Persze utólag könnyű okosnak lenni, de egyes autók sorsában felismerhető egy ismétlődés: egy ideig egyre olcsóbbak, alig értékeli őket valaki. Telnek az évek, eltűnnek az utcaképből, egyre kevesebbet hirdetnek belőlük, elfogynak, majd amikor már kevés van belőlük, a nosztalgia és ritkaságuk megnöveli ázsiójukat.

Ez játszódott le az 1982-1991 közötti 3-as BMW-vel, az E30-as sorozat tagjaival, de komoly értéknövekedésen van túl a bukólámpás Mazda MX-5, az elöl hajtó Alfa GTV és Spider, nem beszélve az egykor kevésre tartott bogárhátú Volkswagenekről és Citroën Kacsákról.

33 fotó

Kevés autónak jut ki a kései felemelkedés privilégiuma. Az egykor ezerszám futó autók zömének lejár a szavatossága, és eltűnnek, nem születnek újjá yongtimerként, klubélet szereplőiként, a garázsból derűs vasárnapokon kihozott kedvencként.

A CarNet olyan autókat gyűjtött össze, amelyeket most megvásárolva hosszabb távon elkerülhető lehet a további értékvesztés, sőt, értéknövekedésre is van esély. Nagyon fontos leszögezni, hogy csak olyan autót érdemes megvenni, ami akkor is örömöt okoz, ha mégsem indul meg felfelé az ára, illetve a szervizelésére, biztosítására, tárolására fordított energia és pénz nem térül meg anyagilag.

Szép állapot, nagy motor, jó felszereltség

Kiindulási alapként minden esetben szép állapotú, lehetőleg jól felszerelt autót érdemes keresni, a szérián belül az erősebb motorok egyikével, mert egy rozsdafoltokkal csúfított, színezetlen üveges, kormányszervó nélküli alapverzióban sokkal kevesebb a lehetőség, mint a szemre is vonzó, 5-6-8 hengeres, a maga korszakához képest sok extrával ellátott autóban.

Épp ezért fontos, hogy felismerjük a metsző halmazok metsző halmazába beférő maroknyi autó értékét, és ha akad egy ilyen, határozottan döntsünk, mert ezekből az autókból már csak szűkebb lesz a kínálat.

Ha valaki nem tudja saját maga kijavítani egy autó hibáit, hosszabb távon olcsóbb lehet egy jobb állapotú, jobb alapot jelentő példányt kivárni, a vásárláshoz kihasználva a használtutó-piacon kisebb forgalmat hozó téli hónapokat, és a hirdetések folyamatos követésével felismerni a régóta hirdetett példányokat.

Alfa Romeo 159 (Tipo 939)

Mettől meddig? 2005-2012

Milyen motorokkal? 4-6 hengeres benzines és 4-5 hengeres dízelmotorok, 120-260 LE

Mennyiért? Kb. 900 ezer – 3 millió Ft

Elődjével, a 156-tal ellentétben nem nyert Év Autója címet, de a 159 limuzin és az SW jelű kombi nagy dobás volt az Alfától. Szép belső tere, pazar futóműve, széles motorválasztéka, masszív karosszériája olyan adottság, ami ma is hat az autórajongókra, ráadásul a 159 már egymillió forint környékén is kapható.

Négy-, öt- és hathengeres motorjai közül hívogató a 2,4 literes, 200 vagy 210 lóerős öthengeres dízel. A hengerenként négyszelepes motor hengerfejhibát produkálhat az évek múlásával, de ez nem ok arra, hogy lemondjunk mesebeli hangjáról és erejéről. Megbízhatósági szempontból a 120 és 150 lóerős 1,9-es dízelek éppúgy dicsérhetők, mint a 2,0 JTD 136-170 lóerővel, szintén négy hengerrel.

Nehezebb ügy jó benzinest mondani hozzá, mert a nehéz 159 a 185 lóerős 2,2 literessel sem mondható táltosnak. A hathengeres nem Giuseppe Busso remekműve, mert a legendás hangú motort az Alfa nem állította át az Euro 4-es normára. Helyette a Holdentől, a GM ausztrál leányvállalatától érkezett egy sótlan és torkos V6, a FIAT és a General Motors közötti kooperációból.

Probléma lehet a típusnál az első futómű segédkeretének korróziója, a jó állapotú bölcső keresett és költséges tétel bontott alkatrészként. A padlólemezt, a sárvédőíveket, a küszöböket és a hátsó futóművet is fenyegeti a barna kór, de akad még jó állapotban eladó autó. Az elöl kettős keresztlengőkaros futómű sokkal kevésbé érzékeny, mint a 156, a 147 vagy az Alfa GT esetében, az új padlólemezzel jóval strapabíróbb kerékfelfüggesztésre váltott az Alfa.

Erénye az Alfáknak, hogy nagyobb eséllyel adják-veszik őket autószerető és autóértő emberek, mint egy tucatautót. Ez jót tesz a karbantartási háttérnek, a tulajdonosok nagyobb arányban vannak tisztában az olajfajták és az olajcsere jelentőségével, mint egy átlagos autó gazdái. Nem látszik a 159-esen, hogy 18 éve mutatták be, máig hat a parádés formaterv, éppoly kortalan és kortalanul szép autó, amilyen az alább tárgyalandó Mercedes CLK. Nehéz volna ennyi pénzből ugyanilyen stílusos és időtlen autót venni.

Fiat Panda I (Tipo 141)

Mettől meddig? 1980-2003

Milyen motorokkal? 0,65-1,3 literes motorok, két- és négyhengeres benzinesek, illetve négyhengeres dízel, 30-55 LE

Mennyiért? Kb. 500-800 ezer Ft

Annak ellenére, hogy 4 491 000 darab készült belőle, mára itthon alig akad eladó Panda az első generációból. Sietnie kell mindazoknak, akiket megfog Giorgetto Giugiaro szögletes és célszerű, mégis bájos és tágas kisautója, amely több mint két évtizeden át gyártásban maradt.

Sík üvegfelületeivel, egyszerű technikájával, csővázra feszített vászonüléseivel, derűs és jól variálható, bár szinte spártai belső terével a legjutányosabb új autók közé tartozott, így a Panda nem csak az olasz piacon aratott sikert. Nevét állítólag nem a mackóról, hanem egy római istennőről, Empandáról kapta, aki az utazók védelmezője.

Nyomott alkatrészárai és szimpla technikája miatt a Fiat Panda könnyen szerelhető és kevés hibalehetőséget tartogató autó. Fő ellensége a rozsdásodás, az elektromos csatlakozók bizonytalan kontaktja, a testkábelek korróziója vagy az üzemanyag-szivattyú, alias AC-pumpa meghibásodása.

Műszakilag az 1986-os ráncfelvarrás előtti Pandához nagyon hasonló autó a spanyol testvérmodell, de eltérő formája miatt a Seat Marbella nemigen helyettesítheti a Pandát. A 141-es kódjelű Panda másik közeli rokona a Lancia Y10, amely a legsikkesebb kisautók egyike, viszont még a Pandánál is ritkább mára.

Elsősorban a kapcsolható összkerékhajtású Panda 4×4 vált kultikus autóvá, áruk jóval meghaladhatja az egymillió forintot, de az elsőkerekes modellek sem kaphatók egy kortárs Ford Ka, Twingo vagy akár a 2003-ban bemutatott, második generációs Panda árszintjén. Akinek tetszik az olasz kisautó, még most csapjon le rá! A Panda minimálautó ugyan, de az olasz ipari formatervezés minden erényét felmutathatja, így sosem hat motorizált esernyőnek.

Mazda RX-8

Mettől meddig? 2004-2012

Milyen motorokkal? Wankel (forgódugattyús) motor, 192 vagy 231 LE

Mennyiért? Kb. 2,5-3 millió Ft

Egy korszak záróautója is vonzó befektetés lehet, amire a Mazda RX-8 a példa. Ez az utolsó Wankel-motoros szériaautó, amelynek gyártása 2012-ben ért véget. A hátsókerék-hajtású sportkupéban nemcsak történelmi státusza vonzó, de formaterve, egymással szembenyíló első-hátsó ajtaja és nemes technikája is, kettős keresztlengőkaros első futóművel és szénszál-erősítésű műanyag kardántengellyel.

Motortól és a hatfokozatú kézi vagy szintén hatfokozatú automata váltótól függően a gyorsulása 0-ról 100-ra 7,3 és 6,4 mp közötti, végsebessége 223-240 km/óra, de a vezetés varázsát a mély súlypontot biztosító, surrogva forgó és varázslatos fordulatszámot elérő motor adja.

Cikkünk írásakor az 2,5-3 millió forintos sávban mozog a használt RX-8-as Mazdák ára hazánkban, aminél kevesebbért csak motorfelújításra váró autókat lehet találni. A kevés eladó példány között 192 és 231 lóerős is van.

Utóbbi motor nagy fordulatszámon erősebb, egészen percenként 9000-es fordulatszámig űzhető üzemmelegen. Hasonlót csak a Honda S2000 nyújt, de bal oldali kormánnyal a kétüléses roadsterekért sokkal több milliót kér (remél?) tulajdonosuk.

Egy RX-8 tartós és boldog használatához nem elég úgy általában tisztában lenni az autókkal, itt a típus igényeit is ismerni kell ahhoz, hogy ne egy esztétikus, de statikus szobor legyen belőle, hanem páratlan élvezeti értékkel bíró, különleges sportkupé.

Alaptétel a motorolaj gyakori, akár 5000 kilométerenkénti cseréje, a motorolajszint állandó ellenőrzése és a hiányzó olajmennyiség utántöltése! A13B-MSP gyári kódjelű Wankel-motor üzemszerűen több motorolajat fogyaszt átlagautóink soros vagy V-motorjainál. A gyárilag előírt motorolaj használt autókban nem mindig ideális, mert az emisszió- és a fogyasztáscsökkentés céljából hígabban folyik annál, amit egy használt sportkupé motorja igényelhet. Érdemes lehet magasabb viszkozitású motorolajra átállni.

Elsődleges fontosságú a gyújtás tökéletes működése, mert a többnyire a gyújtótrafók hibája miatt el nem égő benzin lemossa a hengerfalról a motorolajat, ami a forgódugattyú él- és oldaltömítéseinek gyors kopásához és extrém magas olajfogyasztáshoz vezet. Az elégő motorolaj itt is tönkreteszi a katalizátort, a kipufogógáz-átalakító nagyobb ellenállása miatt a motor melegedni kezdhet, ami szintén rosszat tesz neki.

Ezek kellő gondossággal elkerülhető bajok, de az RX-8 nem az a hobbiautó, amit elég néha elővenni, lemosni és E5-ös prémium-üzemanyaggal megtankolva eltenni a következő túrához. Cserébe olyan különlegesség, aminél esély van értéknövekedésre és olyan élményautó, amit családdal együtt is használhatunk.

Mercedes CLK C209 (kupé) és A209 (kabrió)

Mettől meddig? 2002-2010

Milyen motorokkal? 4-6-8 hengeres benzines és 4-5-6 hengeres dízelmotorok, 150-582 LE

Mennyiért? Kb. 1,1-8,5 millió Ft

Elegáns vonalvezetésével a Mercedes CLK második generációja nemes kupéként és sikkes kabrióként kapható. Előbbiben 435, utóbbiban 390 literes csomagtérbe pakolhatunk, a hátsó térkínálat átlagmagas felnőtteknek elegendő, így akár négyesben is utazhatunk a CLK-ban.

Kiugróan sokféle motorral volt kapható ez a széria. A 200 Kompressor jelű mechanikus feltöltős benzines négyhengeresekből van a legtöbb a piacon, ezek ára a legalacsonyabb és fogyasztásuk, 163/184 lóerős teljesítményük, bő és egyenletes erőleadásuk is kedvező. Elsősorban a vezérműlánc megnyúlása érdemel figyelmet, a gyári ritkán bír ki többet 250 ezer kilométernél. A közvetlen befecskendezéses 200 CGI kevésbé ajánlható motor, mert nincs jóváhagyása E10-es normálbenzinre.

Attraktív a V6-os motorok közül a modellfrissítésig kínált 240 és főleg a 320 az M112-es motorcsaládból. 2005-től az M272-es motorgeneráció váltotta őket 280-as és 350-es típusjelzéssel, 231, illetve 272 lóerővel.

Sokkal jobb felszereltségük miatt könnyű belehabarodni a szívómotorként 306-506, mechanikus feltöltővel akár 582 lóerős nyolchengeresekbe, de ezeknek nemcsak az ára magasabb lényegesen, fenntartási költségeik is a jóval 4-5-6 hengeres motorok felettiek. De a V8 varázsa kárpótol a nagyobb kiadásokért, ha ezek anyagilag nem túlságosan megterhelőek.

150 lóerős a négyhengeres 220 CDI. Stabil és takarékos motor, de egy különleges autóhoz sokkal kecsegtetőbb a 2005-ig gyártott CLK 270 CDI az öthengeres erejével és szép hangjával vagy a kifinomult V6-os dízel, az OM642-es kódjelű 320 CDI. Ezek a motorok legfeljebb Euro 4-es besorolásúak, szmogriadó idején nem közlekedhetnek.

Aki belemerül a CLK és más hasonló kupék vagy kabriók kínálatába, örömmel tapasztalhatja, hogy a 209-esből az átlagnál több a szépen tartott, megkímélt autó, ami nemcsak a hirdetés szövege szerint jó vétel. A típus nem vonzó forrófejű vezetőknek, driftereknek, kültelepi tuningolóknak.

A CLK-kat sokkal kevésbé sújtja a vele közös műszaki alapokra épülő, kortárs C-osztály elkeserítő rozsdásodása, de ellenőrizendő az alváz állapota és főleg az első ajtók épsége. Az ajtók alsó élén indulhat meg a barnulás, ami korai szakaszban még megállítható vagy lassítható, de ha elharapózott a rozsdásodás, az ajtócsere a megoldás.

Renault Twingo I

Mettől meddig? 1992-2007

Milyen motorokkal? 1,15-1,24 literes négyhengeres benzinesek, 54-75 LE

Mennyiért? Kb. 200-900 ezer Ft

Vidám, derűs, agressziómentes kisautóként az első Renault Twingo átütő siker volt. Legkorábban gyártott példányai mostanra elérték a veteránkort. A nagy darabszám ellenére az állomány egyre gyérül, most azonban még jó esély van találni egy megőrzésre érdemes példányt. Különösen vonzó a harmonikatetős modell, bár sokkal ritkább a lemeztetősöknél. A kínálatban fel-felbukkannak üveg tolótetős Twingók is.

Karaktere és kisugárzása miatt a Twingo kasztmentes autó. Megfizethető árai dacára sincs szegényházi hangulata, ami a mesteri formatervnek is köszönhető. A tologatható hátsó üléspaddal a Twingo meglepően tágas, elvisz négy felnőttet vagy két elöl ülőt rengeteg csomaggal. Az 1149 köbcentis, 58-60-75 lóerős motorok takarékosabbak az 1239 köbcentis, 54 lóerős négyhengeresnél.

Technikája egyszerű és könnyen szerelhető, alkatrészellátása a nagy darabszámokból fakadóan megnyugtató. A felső holtponti jeladó hibája előfordul, de itt elsősorban a korrózió a kockázat. Egy ép vázszerkezetű, minél kevesebb ponton rozsdásodó autót kellene felhajtani, aminek a küszöbje sem porladt el.

Jó okkal tetszhet az ősmodell, de a későbbi, korszerűbb motorú autóknak is megvan a vonzereje. Az 1998-as modellfrissítéssel jobb első ülést és valamivel szilárdabb karosszériát kapott az autó. A Renault 2000-ben, majd 2004-ben is továbbfejlesztette a típust, a kései példányok között előfordulnak légkondicionálós autók is. Mivel az árak nagyjából 200 és 900 ezer Ft között szórnak, a Twingóval műszaki és anyagi értelemben is csekély a kockázat.

Ezeket a tippeket sose feledd autóvásárlás előtt: