Vannak az autózással kapcsolatos rendszeres kiadások között olyanok, amelyek egy összegben, egész évre letudhatók. Ilyen a casco és a kötelező felelősségbiztosítás díja, vagy a gépjárműadó. A kötelező karbantartásokat is akár évekre előre meg lehet váltani egy új autó megvásárlásakor. De a tankolás sűrűn ismétlődő feladat, nemcsak az összegek súlyossága, hanem a kifizetések gyakorisága miatt is terhes kiadás. Az autók fogyasztása emiatt is lényeges szempont használtautó-vásárláskor.

A szabványos mérés szerinti eredmény minden autótípushoz kikereshető, ám ezek az adatok jellemzően sokkal szebbek a valóságnál: a közúti átlagfogyasztás a legtöbb esetben lényegesen magasabb a katalógusértéknél. Emiatt mi most valós forgalomban is alacsony fogyasztású használt autók kiválasztásában igyekszünk segíteni.

Milyen használatban legyen takarékos?

Elsődleges szempont, hogy a saját közlekedési közlekedési szokásainkhoz passzoló autót válasszunk! Nem mindegy ugyanis, hol, milyen használatban kell egy autónak keveset fogyasztania. Városi fogalomban, például futárként dolgozóknak a csekély tömeg a fontos, mert sokszor kell az autót újra és újra felgyorsítani a fékezések után. Kis sebességnél a legyőzendő ellenállások között kiemelkedő a gördülési ellenállás szerepe, emiatt a csökkentett gördülési ellenállású gumiabroncsok városi forgalomban spórolják meg a legtöbb üzemanyagot, 100 kilométerenként körülbelül 2-4 decilitert.

Városi forgalomban kis fogyasztású autó lehet a Suzuki Splash (nyitóképen) és a Swift, amelyek kiugróan takarékosak és igen megbízhatóak is. A Spritmonitor.de tankolási naplói szerint a háromhengeres Splash 1,0 átlaga 5,93 l/100 km, a 86 és a 94 lóerős 1,2-es motorok is beérik 6,4 literrel átlagosan.

Takarékos városi autóként nagyon szerethető a Mazda2 második generációja. A 2007-2014 között gyártott, DE kódjelű Mazda2 az intelligens, súlytakarékos építéssel 100 km-en 6,6 literes átlagot produkál a Spritmonitoron a tulajdonosok mérései szerint, vélhetően nagyrészt városi forgalomban.

Városi forgalomban nyerő a hibrid

A főleg városban autózóknak a legtakarékosabb technikát a hibrid járművek kínálják. Magyarországon a Toyota 2001 óta forgalmaz teljes hibrid hajtású autókat, hazai állományon kívül Nyugat-Európából is nagyon sok érkezett a használtautó-behozatallal. A Prius I bevezetése után a kínálat nagyban kibővült.

Előbb az Auris, majd 2012 után a Yaris, később a RAV4 is elérhetővé vált hibridként, Észak-Amerikából egy időben sok Camry HSD is érkezett. A Hybrid Synergy Drive a benzines motorra, a hajtó villanymotorra, az áramfejlesztő villamos gépre és a nagyfeszültségű akkumulátorra épül, a hajtásrendszer világsikere fényesen igazolta a Toyota fejlesztését.

A hibrid Toyota Auris a benzines és az elektromos motor használatával, a két világ előnyeinek ötvözésével parádés fogyasztási értékekkel szolgálja gazdáját. Az első generációs Auris Hybrid átlaga 5,3 l/100 km az online tankolási naplókat vezető tulajdonosok szerint. Ennél is megnyerőbb használt autóként az Auris E180 kódjelű generációja, mert a 2012 utáni, második Auris kombiként is készült a fejlett és megbízható hibrid hajtással.

Még kedvezőbb, mindössze 5,07 l/100 km a Toyota Prius III átlaga, ami egészen kiváló érték egy ötszemélyes, gazdagon felszerelt, használható csomagterű családi autótól.

Autópálya: dízel legyen, a súly nem olyan fontos

A főleg autópályán és egyenletes sebességgel autózóknak a kocsi tömege keveset számít. Sztrádán a sebesség növekedésével a légellenállás válik a meghatározó menetellenállássá. A légellenállás egy autó homlokfelületének és alaktényezőjének szorzata, tehát a kocsi terebélyessége a szélesség, emelt építése a magasság növelésével rontja a légellenállást.

Bár egyes autógyártók megadják autóik homlokfekületét is, ez igen ritka. Az autók alaktényezőjét viszont többnyire ki lehet deríteni biztos forrásból. 0,30 alatt egy modern autó is áramvonalasnak mondható. Az ötajtós modellek és a kombik alaktényezője jellemzően pár századdal elmarad a négyajtós, lépcsős hátú testvérmodellétől.

Használt autókra lefordítva: míg az agglomerációból nagyvárosba visszafogott sebességgel ingázóknak vagy kistelepülések között nyugodtan elgurulóknak például a Ford Fusion 1,4 TDCi lehet jó választás, autópályán munkába járók egy alacsonyabb Focus II 1,6 TDCi-vel jobban járhatnak. Ugyanez áll a városi forgalomban és elővárosokban remeklő Renault Modus/Grand Modus, Hyundai iX25 modellekre és kategóriatársaikra.

Sztrádán egy Mégane III vagy Hyundai i30 nemcsak kényelmével és útfekvésével, de fogyasztásával is előnyben lehet. Például a 2008 és 2016 között gyártott Renault Mégane III dízelmotorral közmondásosan takarékos autó (akárcsak elődje). A 86 és a 110 lóerős 1,5 dCi átlagfogyasztása mindössze 5,4 liter 100 kilométerre. A 130 lóerejével jóval erősebb 1,6 dCi is beéri 5,6 literrel átlagosan, valós forgalomban.

Jól jöhet a hatodik fokozat

Számos használtan meghatározó autótípus, köztük a 2004-2010 közötti Opel Astra H, az említett Mégane vagy a Dacia Duster is elérhető volt öt-, illetve hatfokozatú kézi sebességváltóval. Városban a hatodik fokozat elhanyagolható tényező a fogyasztásban, autópályán azonban takarékosabbá, nyugodtabbá és halkabbá teszi az autót, így kevesebb pénzből, kényelmesebben, kevésbé elfáradva, tehát biztonságosabban utazhatunk.

Van vagy nincs kettős tömegű lendkerék? Használt autót választva fontos szempont a várható fenntartási költség is. Ezért számít a kettős tömegű lendkerék megléte, ami azonban bizonytalan terület. Ma 18-25 éves benzines szívómotorú átlagautókban is lehet kettős tömegű lendkerék, nem csak a feltöltött dízelmotorokhoz és nem csak a prémiummárkák benzines motorjaihoz társult. A kettős tömegű lendkerék az egyenletesebben járó és kisebb nyomatékú benzines motorokban tovább kitart ugyan, mint a dízelekben, de koros használt benzinesekben szükségessé válhat a cseréje. Még inkább igaz ez a turbófeltöltős dízelmotorú autókra. Sokszor egy típuson belül is változik, hogy melyik teljesítményszint, melyik motorváltozat készült kettős és melyik egytömegű lendkerékkel. Márkaszervizekben általában az autó alvázszáma alapján segíteni tudnak annak eldöntésében, hogy az adott motorverzió az adott gyártási periódusban kapott-e kettős tömegű lendkereket.

Egymással összevethető motorkonstrukció esetén egy hatfokozatú váltós kompakt autó kevesebbet fogyaszthat, mint az ötgangos kisautó, amelynek motorja nagyobb fordulatszámon dolgozik.

Ráérünk vagy száguldunk?

Azt is érdemes mérlegelni, hogy milyen sebességgel, ráérősen vagy tempósan autózunk-e legtöbbször. Békés guruláskor egy kis hengerűrtartalmú motor kijátszhatja ütőkártyáit és nagyon takarékosan működhet. Forszírozott tempónál viszont ugyanez a motor a fokozott teljesítményigény miatt többet fogyaszthat, mint egy erősebb motorváltozat, amely kisebb terheléssel hozza az adott sebességet.

Ez a dilemma adódik a középkategóriás dízelek között is, ahol az alapmodellek 100-120 lóerős motorokkal visszafogott tempónál takarékoskodnak igazán hatékonyan, nagyobb sebességnél és terheléssel viszont a 140-180 lóerős motorok beérhetik kevesebb üzemanyaggal azonos karosszériában.

Ebben a korábbi cikkünkben adtunk néhány konkrét példát jól fogyasztó használt autókra: