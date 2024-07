Röviden – Fiat 500L 2012-2020 Mi ez? 2012-ben érkezett egyterű modell a kicsi kétajtós 500-as dizájnjával, praktikus megoldásokkal, tágas utastérrel, hosszított, hétüléses Living kivitellel. Mit tud? Képes feldobni a mindennapokat kedves megjelenésével, praktikus jellegével, és egész jó vezethetőségével. Magas üléspozícióival kényelmes időseknek, nagy ajtói miatt egyszerű a beszállás és a pakolás. Mennyibe kerül?

Nagy a szórás, a legidősebb 12, a legfiatalabb csak 4 éves, 2,5 milliótól 5-6 millióig találni különbözőket, ez az autó a köztes megoldás, 8 éves, megkímélt, keveset futott, 4 millió forintért. Mi van helyette? Hasonló méretben a Citroën C3 Picassót és a Ford B-Maxot érdemes nézegetni, de ott a Kia Venga, a Nissan Note is, vagányabb és népszerűbb opció lehet drágábban a Suzuki Vitara, Dacia Duster páros.

A piac egyszerűen formálja magára a keresletet, ma már az is magas és robusztus autóra vágyik, akit egyáltalán nem érdekelnek az autók vagy a divat. Tele van minden út meg parkoló Suzuki Vitarával, S-Cross-szal és Dacia Dusterrel, így persze hogy szépen, lassan mindenkiben felépül az igény arra, hogy valami nagyobbat vegyen következő autónak.

Nem hibáztatnék emiatt senkit, de arra biztatom az embereket, hogy próbáljuk meg meghatározni, mire van szükségünk és a napi pár kilométeres útra, gyereket oviba hordására ne a Mercedes-Benz G-osztálynál keresgéljünk. Mi a jó irány, merre érdemes indulni, ha 4 millió forint a keret, plusz pár százezer az első szervizre? Az autópiac egészen behatárolhatatlan árakkal dolgozik jelenleg, Vitarából 3 darabot listáznak csak a keresők a megadott összeg alatt, ezek is 7-8 évesek, pedig az ország legnépszerűbb autója, mégsem olcsó, második generációs Dusterből pedig egyetlen darab marad a listában.

Divatos használt autót 4 millióért? 1 /34 2012-ben mutatták be a nagyra nőtt Fiat 500-ast 2012-ben mutatták be a nagyra nőtt Fiat 500-ast Fotó megosztása: 2 /34 Rengeteg jegyet örökölt az apró, kétajtós testvértől Rengeteg jegyet örökölt az apró, kétajtós testvértől Fotó megosztása: 3 /34 Külsőre hozza a stílust, de kétségkívül furcsán hat elsőre Külsőre hozza a stílust, de kétségkívül furcsán hat elsőre Fotó megosztása: 5 /34 4140 mm hosszú, nem túl nagy autó, de egyterűként praktikus 4140 mm hosszú, nem túl nagy autó, de egyterűként praktikus Fotó megosztása: 6 /34 Sok a krómkiegészítő Sok a krómkiegészítő Fotó megosztása: 7 /34 Stílusos és minőségi hatásúak a kilincsek Stílusos és minőségi hatásúak a kilincsek Fotó megosztása: 9 /34 Egyszerű futóművével is kényelmes futású autó Egyszerű futóművével is kényelmes futású autó Fotó megosztása: 10 /34 Mindenhol ott az 500-as utalás Mindenhol ott az 500-as utalás Fotó megosztása: 11 /34 L mint large (nagy) vagy lounge (elegáns szoba) L mint large (nagy) vagy lounge (elegáns szoba) Fotó megosztása: 13 /34 0,9-es vagy 1,4-es benzinessel, 1,4-es és 1,6-os dízelekkel szerelték 0,9-es vagy 1,4-es benzinessel, 1,4-es és 1,6-os dízelekkel szerelték Fotó megosztása: 14 /34 Kedves, aranyos, praktikus és jó az ára Kedves, aranyos, praktikus és jó az ára Fotó megosztása: 15 /34 Otthonosak a formák, nagyrészt egyszerű, de vállalhatóak az anyagai Otthonosak a formák, nagyrészt egyszerű, de vállalhatóak az anyagai Fotó megosztása: 17 /34 Tempomat, négy elektromos ablak Tempomat, négy elektromos ablak Fotó megosztása: 18 /34 Pontos hatfokozatú váltó Pontos hatfokozatú váltó Fotó megosztása: 19 /34 Bluetooth-kapcsolatú CD-lejátszós multimédia Bluetooth-kapcsolatú CD-lejátszós multimédia Fotó megosztása: 21 /34 Kétzónás automata klíma Kétzónás automata klíma Fotó megosztása: 22 /34 Kicsi, de stílusos megoldás a váltószoknya Kicsi, de stílusos megoldás a váltószoknya Fotó megosztása: 23 /34 Egész jó oldaltartásúak az ülések, de hamar kopnak a széleik Egész jó oldaltartásúak az ülések, de hamar kopnak a széleik Fotó megosztása: 25 /34 Óriási a tér, az üvegtetőtől rengeteg a fény Óriási a tér, az üvegtetőtől rengeteg a fény Fotó megosztása: 26 /34 Tologatható a hátsó üléssor, így bővíthető a csomagtartó Tologatható a hátsó üléssor, így bővíthető a csomagtartó Fotó megosztása: 27 /34 Három szinten rögzíthető a raktér padlója Három szinten rögzíthető a raktér padlója Fotó megosztása: 29 /34 120 lóerős az 1,4-es T-Jet, remekül viszi az 500L-t 120 lóerős az 1,4-es T-Jet, remekül viszi az 500L-t Fotó megosztása: 30 /34 4 millió forint alatt keveset futott, megkímélt, szervizelt és fiatal autót találni nehéz 4 millió forint alatt keveset futott, megkímélt, szervizelt és fiatal autót találni nehéz Fotó megosztása: 31 /34 Crossover helyett praktikus és kényelmes, meg persze divatos Crossover helyett praktikus és kényelmes, meg persze divatos Fotó megosztása: 33 /34 Egészen olcsó, praktikus autó a C3 Picasso Egészen olcsó, praktikus autó a C3 Picasso Fotó megosztása: 34 /34 Nem túl népszerű, de masszív autó a Ford B-Max, remek alternatíva, akinek túl feltűnő az 500L Nem túl népszerű, de masszív autó a Ford B-Max, remek alternatíva, akinek túl feltűnő az 500L Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mit tehet, aki ilyen keretek között mozog? A helyzet nem egyszerű, és főként az igények valamelyik pontján kompromisszumot kell kötni. Vagy a kornak, ezzel együtt az állapotnak kell hátrébb sorolódnia, vagy a stílusnak. A crossover menő, de ezzel együtt fölösleges felára van, ha magas üléspozíció kell, még mindig ott vannak az MPV jellegű egyterűk, melyek a 2010-es évek közepére már elindultak egy átalakuláson a divat irányába.

Citroën C3 Picasso

2008-ban mutatkozott be a modell, tulajdonképpen a Xsara Picasso utódaként, de a kisebb, C3-as modell alapjain. A Xsara Picassohoz képest robusztusabb, kicsit vagányabb megjelenésével határozottabb kiállást hozott, mint a 2000-es évek elején burjánzó MPV-k, de még mindig klasszikus egyterű a vonal, látszik rajta, hogy a praktikum a fő szempont.

2017-ig készült, így bőven lehet találni 10 év alatti példányokat. Családos autóknál ne számítsunk nagyon megkímélt darabokra, de ezeket ugyanúgy választották idősek is, már csak a kényelmes beszállás, nagy ajtók és magas üléspozíció miatt. Sok a dízel, a HDi-ktől pedig nem kell igazán félni, csak fel kell készülni egy-két tervezhető kiadásra, mint az injektorok vagy a turbó felújítása – ha várhatóan sokat utaznál, az 1.6 HDi-vel és BlueHDi-vel bátran számolj.

Benzinesből a 2015 utániakban találhatsz az 1,2 PureTechből, ami erőből 110 lovat ad, viszont az olajban futó szíjas vezérlés hírhedt bajai miatt okozhat gondokat. Ebből csak alaposan ismert előéletű példányokkal barátkozz. Érdemesebb a 95 lóerős 1.4 VTI-vel tervezni, ami nem túl erős, de nem is igazán gyenge, cserébe megbízható motor, ha időben megkap minden karbantartást.

Ford B-Max

2012-ben mutatkozott be ez a modell, a piaci sikertelensége pedig nem a konstrukciónak köszönhető, sokkal inkább az időzítésnek. A B oszlop nélkül összenyíló ajtók praktikus és érdekes megoldást adnak, de a biztonság miatt nem kell aggódni, a hiányzó oszlopot az ajtókba integrálták. Az első és a hátsó tolóajtó is sokkal vastagabb egy átlagos modellénél. Így lehet, hogy az Euro NCAP-töréstesztje ötcsillagos.

Kisautó technikájára, a Fiestára épül, így motorkínálata is megegyezik a korabeli modellével. A hírhedten nem túl tartós 1,0 literes háromhengeres EcoBoost első generációját érdemes kerülni, rajta kívül azonban bátran ajánlható bármelyik motorral. Rövid távokra jó lehet az 1,4-es szívó négyhengeres, de erősebb, 105 lóerős 1,6-os is találunk, hosszabb utakra a francia HDi motorokkal azonos dízelek lehetnek a jók a szokásos, tervezhetően drága problémákkal.

Népszerűtlensége miatt árai alacsonyan maradnak a használtautó-piacon, 4 millió forintét 60-70 ezret futott 1,5 TDCi és 1,6-os szívómotoros is akad újszerű állapotban, így érdemes célkeresztben tartani a B-Maxot.

Fiat 500 L

Ilyen válogatás után jutottunk el szüleimmel egy szintén kézenfekvő megoldáshoz, ami jó alternatíva egy 15 éves egyterű leváltásához, és a hasonló állapotú népszerű modellek árának kétharmadáért hozzá lehet jutni. Emellett még a divatfaktor is befigyel a Fiat 500L-en, amit 2012-ben dobtak piacra az olaszok, meglovagolva a kicsi 500-as sikereit.

Formavilágát tekintve egy felfújt 500-ast látunk, szinte minden jegyét átültették a nagyobb karosszériára. A dupla kerek fényszóróktól kezdve a króm lámpakereteken és kilincseken át a kétszínű fényezésig és buci, kerek idomokig az 500-as túlsúlyos testvére. Éppen ezért volt alaposan megosztó a modell, van, aki imádja, mások túlságosan furcsának találják a kicsi 500-as formai játékait egy ilyen autón, de amíg az olaszok azt mondják, ez rendben van, addig én biztosan elfogadom, ha valamiről, stílusról biztosan nem vitatkoznék velük. (Felmerül a kérdés, mi van, ha az autó születését egy Excelben ügyes német marketingesnek köszönhetjük… – a szerk. :-) )

Remek színösszeállításokban lehet találni, és még hosszított, hétüléses változat is készült belőle, így a nagycsaládosok is megtalálhatják a nekik megfelelőt. Klasszikus egyterűfazon, amivel a Fiat nem követte a SUV-divatot, helyette kedvességgel próbálta bevonzani az ügyfeleket. Többféle felszereltség és kivitel jelent meg a 2020-ig gyártott modellből, így van erősebben körbe-műanyagozott, crossoveresített változat is, de a lényeg nem változott, mindig az 500-as praktikusabb nagy testvére maradt.

Váratlanul praktikus és kényelmes

Három szinten rögzíthető a csomagtér padlója, és alapáron sínen csúsztathatak a hátsó üléssor egyharmad-kétharmad arányban osztottan dönthető ülései. Így 455 literes is lehet a csomagtartója, ami már családi nyaraláshoz is bőven elég. Vízszintesre fektethető az első utasülés, így 2,5 méter hosszú tárgyakat is lehet benne szállítani, ha éppen arra lenne szükség.

Négy elektromos ablaka távolról, a kulcsról is felhúzható – apróság, de van, akinek ez számít -, nem nyitható, fix üvegteteje pedig a teljes tetőt beborítja, és motorosan elhúzható rolóval szerelték. Így az amúgy is óriási üvegkupolából még nagyobbat lehetett faragni, a töméntelen mennyiségű fényben úszó utastér így leginkább olyan, mintha egy háromdimenziós képkeretben ülnénk.

Bluetooth-kihangosítós CD-lejátszós, apró érintőkijelzős multimédiával szerelték alapáron, a magasabban felszerelt és későbbi modellek már 5 colos, okostelefon integrációs UConnect rendszert kaptak. Egy rövid nyomásra hármat villanó komfortindex, automata fényszórókapcsolás, esőérzékelős ablaktörlő, kipörgésgátló, menetstabilizátor, tempomat segíti az 500L sofőrét, ebben a 2016-os példányban kivétel nélkül minden hibátlanul működik.

Két hengertől négy hengerig

Akárcsak a kicsi 500-as, úgy a nagy is elérhető volt a modern autóipar egyik legkisebb motorjával, a 875 köbcenits, 105 lóerős 0.9 TwinAirrel. A kéthengeres motor korának technikai fejlesztéseiért többféle Év Motorja díjat is nyert, megbízhatóságban és használhatóságban már nem biztos, hogy a legjobb választás egy alaphangon 1,3 tonnás autóhoz. A motor olajfolyásokat produkálhat, sokan túlmelegedésre is panaszkodnak , így inkább valamelyik nagyobb lökettérfogatúval érdemes próbálkozni.

1,4-esből a korábbi FIRE motorcsalád szívó és turbós változata is elérhető volt az 500L-ben, előbbi volt a belépő- vagy alapmotorja 95 lóerővel, ebből találunk a legtöbbet. A turbós változat 120 lóerős, igazán jó erőben lévő motor, és nagyrészt mindkét változat megbízhatónak mondható. Érzékenyek a benzin minőségére, jellemző gyújtáskimaradást és nehézkes hidegindítást képesek produkálni pusztán a nem megfelelő üzemanyag miatt. Utóbbi hibajelenség, a rossz hidegindítás lehet fojtószelep-, befecskendező-, eltömődött benzinszűrő és üzemanyag-szivattyú-probléma is az 500-asoknál.

Legerősebb benzines motorváltozata a szintén 1,4-es, de már MultiAir-technológiás, 162 lóerős motor. Ennek a négyhengeresnek a különlegessége a gyengesége is, fojtószelep nélkül, közvetlenül a szelepnyitással szabályozza a gázadást. Kényes a megfelelő időközönként cserélt motorolajra, mert a szelepnyitás kenését is az végzi, valamint a MultiAir rendszer külön szűrőjére, illetve a hosszú állásokra is. Ha sokat pihen egy ilyen motor, letapadhatnak a szelepei, és nem indul be, erre figyeljünk, mindig megfelelően járassuk, ha mégis ilyennel választottunk.

Dízelmotorjaiból 1,3-as, 85 lóerős és 1,6-os, 105 vagy 120 lóerős verziókat találunk. A szokásos drága, de tervezhető kiadásokkal lehet számolni, mint az injektorok és a turbó felújítása, olajfolyásokra is lehet számítani, minden más tekintetben megbízható motorokról van szó.

Jó erőben, biztos futással

Jól szalad a 120 lóerős 1,4-es motorral a Fiat 500L. Kicsit nyers a kuplung, hozzá kell szokni, hogy óvatosan, pontosan kezeljük a biztos elinduláshoz, a hatfokozatú váltó viszont pontos és masszív 100 000 kilométer után is. Akárcsak a futómű és a kormányzás, bár egy ilyen guruló buboréktól sokat nem várnánk, a 17 colos felnijein stabilan fordul, kormányzásában pedig jóleső feszességet érezni.

Sok tulajdonos panaszkodik a futómű kopására, ami egyrészt minden autóra jellemző, másrészt Magyarországon ezen ne legyünk annyira meglepődve, a legjobb, legfrissebb rendszereket is teljesen tönkre tudja tenni az úthálózat minősége. Ebben az 500L-ben a kormányösszekötők gömbfejeinek kopottságán kívül a futóműben nem volt gond a vételkor, alá nézve sem láthattunk rendellenes kopást vagy javítást, az az alkatrészeken lévő egységes koszréteg pedig arról árulkodik, hogy nem sokat járt szervizben.

Magasan ülök, és az ülés még bőven emelhető is, ezzel együtt pedig a kormányoszlop is mozgatható fel-le, előre-hátra, utóbbit a kicsi 500-as nem tudja, így a nagyobb testvér mindenképp jobban testre igazítható. Hiányzik a középső könyöklő a teljesen jó vezetési pozícióhoz, de azt csak a legutolsó szériákba szereltek, így ehhez bontottan sem találnék, csak utólag a középső, egy szem pohártartóba állítható, nem túl biztos tartású darabot.

Csöndes és kényelmes futású autó, de főként a beltér hangulata megragadó. Ez a világosság nem jellemző a mai autókra, a magas fejtér és főként a teljes üvegtető életteret csinál az 500L bendőjéből. Kívülről csak a kicsi 500-ashoz hasonlítva nevezném esetlennek a formát, önállóan az 500L is csinos darab, és a márkatalálkozókon is szívesen látják, ha kedvet kapnánk csatlakozni a Fiat családhoz.

Jellemzően 1,4-es szívómotoros változatok és dízelek jönnek fel a keresőkben, de érdemes azzal a néhány turbós modellel is szemezni, amit hirdetnek. A 120 lóerős motorral sokkal mozgékonyabb és nyomatékosabb is, ha megtöltenénk a nagy teret emberekkel vagy csomagokkal, szükség lesz az erőre. 4 millió forint alatt bőven találni 500L-t, keveset futott és megkímélt autók jönnek szembe, vagy igazoltan frissen szervizelt és megkíméltek, mint ez a példány.

Ennyi pénzért lehet venni öregebb és használtabb crossovert vagy SUV-t, lehet nagyobbat is, de az állapot, a futás és a kor háromszögében hátrébb soroltuk a népszerű kategóriákat, és a szülői igényekhez igazodva remek vasat szereztünk be az öreg Tacuma helyére. Mérlegelj, keresgélj, ha nincs konkrétan vágyott modell, amit meg akarsz szerezni, igyekezz észszerűen dönteni, mert vannak jó alternatív megoldások!