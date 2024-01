Akár mámoros bulival, akár korai fekvéssel telt a szilveszter, ébredés után fájdalmas üzemanyagárakkal találkozhattunk a benzinkutakon. A jövedéki adó emelése még feljebb verte az üzemanyagok árát, ebben a cikkben olvashattok az adóemelés hátteréről és arról, milyen csapásokat jelentettek a kormány döntései a versenyhelyzetre az üzemanyagpiacon.

Egyszeri autósként marad az a kérdés, hogy milyen autóval lehet tompítani az áremelkedések hatását? Érdemes lehet a sokak által eleve elutasított dízelek felé fordulni? Az öngyulladásos motorú autók ázsiója sokat csökkent az elmúlt nyolc évben. Az egyik fő tényező a Volkswagennél kipattanó és sok más márkát is érintő emissziós csalási botrány, a másik a nem ritkán gusztustalanul visszatekert órás dízelek fenntartásával szerzett tapasztalat, mert a 150-200 ezer kilométeresnek hazudott autók azokat a hibákat produkálták, amik a valójában megtett 400-600 ezer kilométer után jönnek elő.

Drága lett a benzin, mit tehetek? 1 /17 Nagyjából 40 forintot dobott az adóemelés az üzemanyagárakon Nagyjából 40 forintot dobott az adóemelés az üzemanyagárakon Fotó megosztása: 2 /17 Drágább javításokat ígér egy turbós dízel a szívó benzinesnél, de a turbós kis benzinesekkel más a helyzet Drágább javításokat ígér egy turbós dízel a szívó benzinesnél, de a turbós kis benzinesekkel más a helyzet Fotó megosztása: 3 /17 Erős motorolaj-fogyasztás több benzinest sújt, mint dízelt, erre is gondoljatok! Erős motorolaj-fogyasztás több benzinest sújt, mint dízelt, erre is gondoljatok! Fotó megosztása: 5 /17 Takarékos és megbízható benzines motorok ellenében nem lesz gazdaságos használtan a dízelt választani Takarékos és megbízható benzines motorok ellenében nem lesz gazdaságos használtan a dízelt választani Fotó megosztása: 6 /17 Elhasználódott kettős tömegű lendkerék. Az európai dízelek alkatrészára jellemzően alacsonyabb, mint az ázsiai modelleké Elhasználódott kettős tömegű lendkerék. Az európai dízelek alkatrészára jellemzően alacsonyabb, mint az ázsiai modelleké Fotó megosztása: 7 /17 Elhagyatot diszkont töltőállomás az áremelés után Elhagyatot diszkont töltőállomás az áremelés után Fotó megosztása: 9 /17 Mi ezekkel az árakkal számoltunk a cikkben Mi ezekkel az árakkal számoltunk a cikkben Fotó megosztása: 10 /17 Keveset autózóknak nem éri meg a használt dízelek kockázata Keveset autózóknak nem éri meg a használt dízelek kockázata Fotó megosztása: 11 /17 Alternatívaként ott az LPG, a gzüzem ma is olcsóbb a dízelnél Alternatívaként ott az LPG, a gzüzem ma is olcsóbb a dízelnél Fotó megosztása: 13 /17 Rituálisan teletankoltam a család összes autóját december végén, ennyit tudtam menteni a helyzeten Rituálisan teletankoltam a család összes autóját december végén, ennyit tudtam menteni a helyzeten Fotó megosztása: 14 /17 Sokat autózóknak bejön a dízel hatótávja, fogyasztása, karaktere Sokat autózóknak bejön a dízel hatótávja, fogyasztása, karaktere Fotó megosztása: 15 /17 Európai használt dízelben érdemes gondolkodni, nem japánban Európai használt dízelben érdemes gondolkodni, nem japánban Fotó megosztása: 17 /17 Kiváló dízel a Fordokba, Volvókba és főleg a PSA csoport autóiba beszerelt, 1997 köbcentis négyhengeres. Nagyok a különbségek autóról autóra Kiváló dízel a Fordokba, Volvókba és főleg a PSA csoport autóiba beszerelt, 1997 köbcentis négyhengeres. Nagyok a különbségek autóról autóra Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Megkönnyítendő a döntést, a használtan népszerű autók közül összegyűjtöttünk néhány típust a benzines és a vele összevethető dízelváltozat üzemanyagköltségének kiszámításához. Itt a legtöbb esetben a benzines szívómotort vetünk össze a teljesítményben vele összemérhető turbódízellel. (A kivételek a BMW 535i és a második generációs Peugeot 308.) Az adatok sok autóhasználó által megadott értékekből számított átlagok, amelyek tapasztalataink szerint valóságosak.

Használt autók átlagfogyasztása benzines és dízelmotorral

Típus Fogyasztás benzinből l/100 km Fogyasztás dízelből l/100 km Toyota Avensis III (2008-2018) 7,46 (1,8-147 LE) 6,10 (2,0 D-4D-126 LE) Ford Mondeo Mk4 (2007-2015) 8,67 (2,0-145 LE) 6,68 (2,0 TDCi-140 LE) BMW 5 (F10, 2010-2017) 10,55 (535i-306 LE) 8,35 (535d-300-313 LE) Citroën Berlingo (B9, 2008-2018) 7,98 (1,6 VTi-98/120 LE) 6,13 (1,6 HDi-90-120 LE) Volkswagen Touareg (7L, 2002-2010) 15,69 (3,2-220/241 LE) 11,52 (3,0-224/240 LE) Peugeot 308 1,6 (T9, 2013-2021) 6,87 (1,2 PureTech-110/130 LE) 5,10 (1,6 HDi-100-120 LE) Opel Zafira B (2007-2012) 8,24 (1,8-115/140 LE) 6,54 (1,9-120 LE) Renault Fluence 7,12 (1,6 16V-110 LE) 5,26 (1,5 dCi-110 LE) Mazda6 (GJ/Gl, 2012-től) 7,17 (2,0 Skyactiv-G-145/165 LE) 6,16 (2,2 Skyactiv-D-150 LE) Suzuki SX4 6,86 (1,5-99 LE) 5,73 (1,6 DDiS-90 LE)

Közúti átlagfogyasztási adatok, liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de

Ökölszabályként úgy érdemes számolni, hogy a dízelnél nagyjából 30 százalékkal fogyaszt többet a benzines. A táblázatban szereplő autók között van ennél nagyobb különbség a Volkswagen Touareg és Renault Fluence esetében, és kisebb is, ha egy benzines a maga mezőnyében különösen takarékos.

Ilyen motor a kettővel ezelőtti 5-ös BMW benzinese az 535i-ben. Az N55B30 igazán takarékos motor a kettős megfúvású turbófeltöltővel és a Valvetronic-rendszerrel, amiben a fojtószelep funkcióját kiváltja a szelepemelés módosítása. (De azért a motorban ott van a pillangószelep is.)

Az üzemanyagköltségeket egy diszkont benzinkút 2024. január 2-án érvényes árai alapján számoltam, ahol a 95-ös literje 554 Ft 90 fillérbe került, a gázolaj ára 594,9 Ft literenként. Ez a szint alacsonyabb a legtöbbünkhöz legközelebb eső töltőállomások árainál és a NAV 2024-es üzemanyag-elszámolási iránymutatásánál. Az adóhatóság összege a benzinre 583, a gázolajra 614 Ft literenként, ehhez van közel a piaci átlagár is, de akinek fontos az üzemanyagköltség, eddig is megtalálta a kevésbé drága lehetőségeket.

Rövid távra, kis időre nem éri meg a dízel

Lássuk, hogy ezek az autók mennyivel hagynak több pénzt a zsebünkben dízelmotorral! Kétféle távon kalkuláltuk a megtakarítást. Mivel a spórolás a megtett kilométerekkel arányos, nem az idővel, a saját autóhasználata alapján mindenki megbecsülheti, hány évi használatnak felel meg ez a futásteljesítmény az ő esetében.

Dízelmotorral elérhető üzemanyagköltség-megtakarítás 30 és 150 ezer km megtételével, forint

Típus Ft/30k km Ft/150k km Toyota Avensis III (2008-2018) 153.199 765.996 Ford Mondeo Mk4 (2007-2015) 251.115 1.255.577 BMW 5 (F10, 20010-2017) 266.034 1.330.170 Citroën Berlingo (B9, 2008-2018) 234.410 1.172.050 Volkswagen Touareg (7L, 2002-2010) 555.940 2.779.700 Peugeot 308 1,6 (T9, 2013-2021) 233.452 1.167.260 Opel Zafira B (2007-2012) 204.519 1.022.595 Renault Fluence 246.514 1.232.570 Mazda6 (GJ/Gl, 2012-től) 94.215 471.075 Suzuki SX4 119.351 596.755

Sok múlik a helyes döntésben a kinézett autó dízel-benzines párjainak fogyasztáskülönbségén. A kiugróan takarékos benzinesekkel az a helyzet, mint a Suzuki SX4-nél: túl kicsi a dízel megtakarítási potenciálja ahhoz, hogy nyerő legyen. A 100 km-en 7,5 litert fogyasztó harmadik generációs Avensisből is vonzóbb az 1,8 Valvematic a vonatkozó dízelnél. A 2012 utáni Mazda6-ból a dupla turbós dízelmotorokkal akkor sem foglalkoznék a rossz szerviztapasztalatok miatt, ha 4 liter volna a fogyasztáskülönbség 100-on, nem pedig ennek negyede.

Mennyit költhetünk, ha javítani kell egy modern dízelt? Injektorok bevizsgálása és felújítása: kb. 75 ezer Ft/befecskendező

Injektorok cseréje feltanítással: kb. 120 ezer Ft/befecskendező

Adagoló és nagynyomású üzemanyag-szivattyú felújítása, ill. cseréje: 150-400 ezer Ft

Kettős tömegű lendkerék: kb. 180-300 ezer Ft + a kuplungcsere költsége munkadíjjal

Turbófelújítás, feltöltőcsere: kb. 150-350 ezer Ft

Kipufogógáz-visszavezető szelep cseréje (EGR-szelep): kb. 100-150 ezer Ft Egy közös nyomócsöves dízelnél az injektorok állapotára a mennyiségi korrekciós értékekből következtethetünk, ami működő motornál kiolvasható a motorvezérlésből. A kettős tömegű lendkerék elhasználtságának felismeréséről itt olvashattok, ebben a cikkben a modern dízelekkel adódó javítások költségét jártuk körül.

Nem elég csak tankolni a benzinesbe sem

Más autóknál viszont erősen megfontolandó a dízel, ha nem akarunk egy-két év után autót cserélni. Két faktor nagyon fontos a döntésben a lehetséges dízeljavításokkal kapcsolatban. Biztosan ne gondoljátok, hogy egy benzines autó motorjával nem lesz semmi gond ugyanezen a távon! Az ékszíjtárcsa elnyíródása tényleg tipikus dízelbaj, de ne bízzatok abban, hogy az Otto-motorral (benzinessel és LPG-ssel) nem kell a keverékképzésben a befecskendezőkre, benzinszivattyúra vagy a gyújtásban a kábelek, trafók cseréjére költeni. Ezek inkább tízezrek, mint százezrek, de kiadások.

Az sem biztos, hogy ez a benzines szívómotor az olajfogyasztás miatt nem igényel legalább egy kisebb javítást a dugattyúgyűrűk és a szelepszárszimeringek cseréjével, úgy 250-300 ezer forintból. És itt az elméleti összehasonlítási alap egy szívó benzines motor szívócső-befecskendezéssel, nem pedig a méretcsökkentés korának kis hengerűrtartalmú, közvetlen befecskendezéses, turbófeltöltős, nagynyomású befecskendezős motorgenerációja, amiknél a fő fejlesztési cél a CO2-emisszió leszorítása és a flottaemissziós büntetőadók elkerülése, illetve mérséklése volt. És amely motorok 50-80 ezer km megtétele után is súlyos hibákat produkálhatnak.

A másik a drága dízeljavítások bekövetkezésének valószínűsége. Nagyon kevés esély van rá, hogy valakinél az összes esedékes legyen pár éven belül, tehát cserélnie vagy felújítania kelljen az injektorokat, a nagynyomású szivattyút, a turbófeltöltőt, a részecskeszűrőt és a kettős tömegű lendkereket, valóban egymillió Ft feletti összköltséggel.

Van, aki így jár és kifizet mindent, de ő az összes drága javítás után legyen annyira racionális, hogy használja az autót minél tovább. Mert ezzel a kocsiba eddig beleborított százezreket és milliókat ő tudja amortizálni, nem a következő gazda, akinek erre már nem kell költenie. De megértjük, hogy mennyire nehéz kitartani egy autó mellett, amelyik csak viszi a pénzt és látszólag nincs vége. Ám a bármilyen használt autón előforduló hibákat el kell választani az üzemanyagfajtához kötődő meghibásodásoktól, a fűtőmotor, a generátor, a klímakompresszor, az óracsoport és a légkondicionálás ilyen-olyan csöve elromolhat bármilyen autóban.

Biztos megtakarítás vs. lehetséges szervizkiadás

Arra is gondoljatok, hogy a fogyasztáskülönbségen megfogható összeg biztosra vehető kiadáscsökkentés, a drága javítások bekövetkezte viszont nem az. Van, aki nem ússza meg, más igen. Használtan vett autóknál ez sokszor szerencse dolga, még gondos átvizsgálás után beszerzett autóknál is.

Tehát a megtakarítás reményében használt dízel autót venni rizikóval jár. A keveset autózók közül azoknak jó megoldás, akik képesek ennek a kockázatát belátni és elfogadják, hogy időnként otthagyhatnak a szerelőnél 200-500 ezer forintot az autó egyes főegységeire, hogy utána ezekkel az alkatrészekkel 150-250 ezer kilométert újra megtehessenek.

Akinek ez nem passzol az életviteléhez és nem tud a megtakarításaiból előrántani hasonló összeget az autó javítására, ráadásul a kuporgatás idejére autó nélkül maradna, az vegyen inkább egy szívó benzines motorú autót, amire a tankolásokkal a végén többet költhet, de kisebb tételekben és kevésbé fenyegetik egyszeri nagy kiadások.

Aki sokat megy a kocsival, évente 25-30 ezer kilométernél többet és hosszabb időre megtartja az autót, annak a dízelt javasoljuk a benzinessel szemben. Az egyik tényező a megtakarítás a kisebb fogyasztáson, ami biztos, szemben a javítások szükségességével. A turbós dízelmotor nagyobb ereje biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi az utazásokat.

Nem mindegy, hogy a 130-nál ötödikben 3900-as fordulatszámon vonító motorral küzdesz, vagy 2400-as fordulat körül, hatodikban, jelentős erőtartalékokkal utazol egy dízelben. Minél közelebb érünk az új autókhoz és minél inkább egy kis köbcentis, benzines turbómotor az alternatíva, annál több érv szól a dízel mellett. De a dízelt itt európai márkák autóira értsétek, ezeknek az alkatrészköltsége jellemzően kedvezőbb, mint az ázsiai modelleké.

Jó lehetőség az autógáz is

Aki pedig kis kockázatvállalási hajlammal szeretne a dízelek árszintjén vagy jóval alatta autózni, gondoljon a benzin- és autógáz-üzemű autókra! A literenként most is 300 forint körül tankolható LPG-vel szívó és a nem közvetlen befecskendezéses turbós benzinesek is nyerő alternatívát jelentenek. Mert az olcsóbb üzemanyagon sokkal többet lehet spórolni az autógázas kocsikkal, mint 100 kilométerenként kétliternyi fogyasztáskülönbségen a dízelekkel.