Benzines és dízel autók üzemanyagár-különbsége

10 000 km után: 74 550 Ft

50 000 km után: 372 750 Ft

100 000 km után: 745 500 Ft

Ehhez adjunk a kerek szám kedvéért 300 000 Ft megtakarítást a vételárból, az 1,5 milliós kategóriában ez nagyjából reális. 100 ezer kilométerre így jó egymilliós keretből amortizálhatók az adódó javítások és a dízelek valamivel drágább karbantartása (a gázolajszűrő ára) és fokozottabb gumikopása (a nagyobb nyomaték miatt).

Sokan annyira csak szívó benzinesben gondolkodnak, hogy a használt dízelek ára nagyon leesett

Ebből a nagyon leegyszerűsített kalkulációból kiderül, milyen javításokra mekkora távolság alatt gyűlik össze a pénz. Természetesen csak abban az esetben, ha ezt a vezető félreteszi vagy adott számára ez az összeg és nem akkor kell hirtelen pénzért kapkodnia, amikor javítani, cserélni kell valamit.

Eleve gondolkodnia is csak azoknak érdemes dízelben, akik sokat autóznak, évente 15-20 ezer kilométernél többet, lehetőleg sokkal többet. Egy taxisnak vagy utazó ügynöknek, aki évente 50-70 ezer kilométert belehajt az autóba, az üzemanyag a legfőbb költsége az autó üzemeltetésében.

Utazóautónak a dízelmotoros kocsik kiválóan alkalmasak, mert nagy a hatótávolságuk, az áttételezésük eleve hosszabb, mint a benzineseké, sokkal többször van bennük hatodik fokozat és a turbós dízelmotorok nyomatékban is verik az Otto-motorokat, a szívó benzineseket sokkal, a turbósokat kicsit. Lássuk, mi viheti el a benzinkutakon megspórolt pénzt! A benzinesek javítására is nyilván kell költeni, de gyújtótrafót cserélni nem ugyanakkora tétel, mint az alábbiak.

Különféle autók közúti átlagfogyasztása dízel és benzines motorral Kisautó FIAT Punto II 1,3 M-Jet 4,53, FIAT Punto II 1,2 16V 6,43 Alsó középkategória Renault Mégane III 1,5 dCi 5,39 Renault Mégane III 1,4 TCe 7,88 Középkategória Ford Mondeo Mk4 2,0 TDCi 6,67 Ford Mondeo Mk4 2,0 16V 8,89 Egyterű Toyota Verso 2,0 D-4D 6,30 Toyota Verso 1,8 7,90 Felső középkategória Audi A6 4F/C6 3,0 V6 TDI quattro 9,07 Audi A6 4F/C6 3,2 V6 quattro 11,65 Liter/100 kilométerben. Forrás: Spritmonitor.de

Injektor-felújítás: 60-110 ezer Ft/darab

A legelterjedtebb, közös nyomócsöves dízelmotorokhoz egy injektor ki- és beszerelése, bevizsgálása, felújítása majd feltanítása belekerül 60-110 ezer forintba. Ezt kell megszorozni a hengerek számával, három és 12 között, attól függően, hogy Kia Picanto 1,1 CRDi-ben vagy Audi Q7 V12 TDI-ben gondolkodik-e valaki. Négyhengeres motor esetén ez legyen 300 000 Ft.

Turbójavítás, turbófeltöltő-felújítás: 100-500 ezer Ft

A turbójavítás sok részfeladatból állhat, kellhet tisztítani, javítani a változó szállítókapacitású feltöltők lapátgeometriájának állítását, cserés lehet a tömítés, a csapágy, a feltöltő tengelye, a kipufogó oldali turbinakerék. Az árak is ettől függően szórnak nagyot, lehet működő turbónk felújítva 100 ezer, új alkatrészre cserélve 400-500 ezer forintból is. A turbófelújítás és a ki-beszerelés meg szokott állni 150-200 ezer forintból. Azoknál az autóknál drágább, ahol a kipufogó-leömlő egybe van építve a turbófeltöltővel. Ilyenkor, ha a turbó háza vagy a kipufogócsonk öntvénye repedt, a tulaj kénytelen a komplett egységet kicseréltetni.

Egy turbófeltöltő nagyon ritkán romlik el csak úgy, legtöbbször elégtelen kenés a halál oka. Emiatt sosem elég a turbót cserélni, javítani, elpusztulásának okát is tisztázni kell, majd elhárítani a hibát. Ez lehet egy eltömődött olajszűrő a feltöltő olajcsövében, amit elég kivenni vagy cserélni, de ha ez nem történik meg, akkor az új turbó is halálra van ítélve. A turbótengely siklócsapágyazásának mindene az időben cserélt, jó minőségű,a gyári előírásnak megfelelő motorolaj.

Egy turbófeltöltőnek 200-250 ezer kilométert el kellene mennie javítás nélkül illetve felújítás után. Ehhez kell egy tudatos gazda, aki tartja a legfeljebb 15 ezer kilométeres olajcsere-periódust, nem ad gázt az indítás utáni első 30 másodpercben, amíg az olaj elér a magasra szerelt turbókhoz is és motorleállítás előtt is odafigyel a feltöltő lecsengésére, kihűtésére alapjáraton. Kis terhelésnél felesleges öt percet járatni az autót leállítás előtt, de autópályán, hegyi utakon, országúton teperve vagy vontatáskor 2-3 percet érdemes hagyni a feltöltő visszahűlésére. Különben a tengelyére rákozmál az olaj és ez a koksz elkezdi kivégezni az érzékeny szerkezetet.

EGR-szelep, 80-100 ezer Ft

Típustól független dízel autós probléma a kipufogógáz-visszavezető szelep meghibásodása. Az EGR- (Exhaust Gas Recirculation) vagy AGR-szelep (AbGasRückführung) cseréje nagyságrendileg 80-100 ezer forintos tétel. Aki szerencsés, az megnyújthatja az élettartamát kipucolással, de előbb-utóbb a csere lesz a megoldás.

Nagynyomású üzemanyag-szivattyú, 200-350 ezer Ft

Szerencsére ezzel a tétellel ritkán van gond, ha valaki megfelelő minőségű gázolajat tankol. A dízel autókat nem butaság prémiumdízellel etetni. A nagynyomású szivattyú cseréje nagyjából 300-350 ezres kiadás, de ez is felújítható többnyire és akadhat belőle olcsóbb pótalkatrész is.

Kettős tömegű lendkerék, 200-250 ezer Ft

Egy Mazda6 kapcsán részletesen bemutattuk a kettős tömegű lendkerék cseréjét. Itt alkatrészárban 200-250 ezer forinttal számolhattok, de a cserét többnyire kuplungcserével együtt kell elvégezni, így a munkadíj megoszlik a kettő között.

Részecskeszűrő, 60-200 ezer Ft

Aki keveset jár lakott területen kívül, hosszabb utakon, annak állandó gondja lesz a részecskeszűrővel. De épp ezeknek az embereknek semmi értelme dízel autót venniük. A magyar piacos dízelek ezt lehető legkésőbb, 2011-től az Euro 5 norma beköszöntével kapták meg nagy arányban, nyugaton hamarabb elterjedt. A szűrő kimosása 50-60 ezer forintos kezelés és rövid távon hozhat javulást, a cseréje körülbelül 150 000 forinttól megy felfelé. Ezért van ennyire sok itthoni használt dízel autóból kiberhelve és szoftveresen átverve a motorvezérlés.

Sokszor kicsi többletköltség vagy ritkán, nagyobb kiadások

Aki tisztában van a kockázatokkal, az könnyebben dönt arról, milyen használt autót érdemes vennie. Persze könnyebb párezer forinttal többi fizetni a kúton minden tankoláskor, mint egy javításra százezreket előteremteni, és itt most csupa olyan komponensről beszélünk, ami egy szívó benzines motoros autóban nem tud elromlani, mert legnagyobbrészt nincs is bennük. Elszórtan akad kettős tömegű lendkerék szívó benzines motorokhoz is, például a Lexus IS-ben és a BMW E46-ban, de nem ez a jellemző.

Optimistán nézve a nagyobb fogyasztás felárát biztosan kifizeti a tulaj az évek során, a magasabb javítási költség viszont nem mindig jelentkezik vagy nem teljes egészében. Előbb-utóbb kijön, de az ritka, hogy valakinek gyors egymásutánban kelljen költenie az összes injektor felújítása és a kettős tömegű lendkerék cseréje mellett a nagynyomású szivattyúra és a turbófeltöltőre is. Így ebben is nagy a szerencsefaktor, ami a használtautó-vásárlásnak az autó alapos átvizsgálása mellett is fontos eleme. Ti hogy látjátok? Szavazzatok!

Nemsokára visszatérünk a témára és olyan dízel autókról írunk, amelyek jó eséllyel megszolgálják a bizalmat, ha valaki több százezer kilométeres használatra keres autót.