Akkor szép a tuning, ha egyedi, mármint ez minden műfaj lényege, és egyáltalán nem érdekel senkit, hogy a másiknak tetszeni fog-e. Én sem fogok pálcát törni senki felett, valószínűleg sokan pont rám néznek furcsán, hogy az E36-ról lefelé szedtem a tuning dolgokat ahelyett, hogy felfelé pakoltam volna rá, ahogy sokan csinálják. Viszont minden modellnek, műfajnak megvannak az alapkövei, a bevett fogásai, jellemzői, amik szinte kötelező elemek.

Ezek alapján ránézésre ez az 5-ös Golf pont az, amit minden golfos tuner megcsinál a saját autójával, majd innen folytatja az egyedivé faragást. Csüccs (ültetés), GTI optika (a sportmodell lökhárítói), ablaktörlő delete (leszerelik és ledugózzák a hátsó kar helyét), feketére fújt emblémák, ebben nincs mit megfejteni. Ez az 5-ös Golf viszont tényleg GTI és hozzá egy elég ritka különkiadás, a géptető alatt pedig sokkal több és értékesebb történetet tud mesélni, mint odakint.

Eskügyári! – 360 lóerős aszfaltszaggató Golf 1 /44 Ha nem lenne leültetve, még gyárinak is nézhetnénk ezt a Golfot Ha nem lenne leültetve, még gyárinak is nézhetnénk ezt a Golfot Fotó megosztása: 2 /44 Az 5-ös Golf idén lesz éppen 20 éves, de még szerves része a forgalomnak Az 5-ös Golf idén lesz éppen 20 éves, de még szerves része a forgalomnak Fotó megosztása: 3 /44 Ezek a gyári 18 colos felnijei, az Edition 30 alapból feketéket kapott Ezek a gyári 18 colos felnijei, az Edition 30 alapból feketéket kapott Fotó megosztása: 5 /44 Plusz légterelő került rá Plusz légterelő került rá Fotó megosztása: 6 /44 Különkiadás, de ez külsőre nem látszik, annál több a technikai változás Különkiadás, de ez külsőre nem látszik, annál több a technikai változás Fotó megosztása: 7 /44 Nem csak teljesítményben erősebb a motorja, többet bír, ezért jobb tuning alap, mint egy GTI Nem csak teljesítményben erősebb a motorja, többet bír, ezért jobb tuning alap, mint egy GTI Fotó megosztása: 9 /44 Mindig is bírtam a lámpába rejtett geget Mindig is bírtam a lámpába rejtett geget Fotó megosztása: 10 /44 Piros felirat és keret, ahogy az 1-es Golfon is volt Piros felirat és keret, ahogy az 1-es Golfon is volt Fotó megosztása: 11 /44 Sötétített hátsó lámpák, fóliázott ablakok, ültetés, mint a legtöbb tuningolt Golfon Sötétített hátsó lámpák, fóliázott ablakok, ültetés, mint a legtöbb tuningolt Golfon Fotó megosztása: 13 /44 Kétarcú, alapból nem túl haragos a hangja, forgatva viszont messziről is jól hallatszik Kétarcú, alapból nem túl haragos a hangja, forgatva viszont messziről is jól hallatszik Fotó megosztása: 14 /44 Lehet szabályos az ennyire erős tuning is, külön igazolás kell az épített motorról és a változásokról, amit egy műszaki iroda készít el Lehet szabályos az ennyire erős tuning is, külön igazolás kell az épített motorról és a változásokról, amit egy műszaki iroda készít el Fotó megosztása: 15 /44 Balról nagyokat szippant, jobbról beletüsszent a világba gázelvételkor Balról nagyokat szippant, jobbról beletüsszent a világba gázelvételkor Fotó megosztása: 17 /44 Fekszik az úton, pattog is rendesen, nem a magyar közutakra való ez a beállítás Fekszik az úton, pattog is rendesen, nem a magyar közutakra való ez a beállítás Fotó megosztása: 18 /44 Külsőre nem kapott nagy átalakításokat Külsőre nem kapott nagy átalakításokat Fotó megosztása: 19 /44 Az ablaktörlő hiánya hátul szép megoldás, de nekem azért hiányozna Az ablaktörlő hiánya hátul szép megoldás, de nekem azért hiányozna Fotó megosztása: 21 /44 Külsőre ennyi mutatja, hogy egy 2300 darabos széria egyik darabja Külsőre ennyi mutatja, hogy egy 2300 darabos széria egyik darabja Fotó megosztása: 22 /44 Nem csak egy dísz különkiadás, a legjobbakat kapta mindenből Nem csak egy dísz különkiadás, a legjobbakat kapta mindenből Fotó megosztása: 23 /44 Azonnal felismerhetően GTI Azonnal felismerhetően GTI Fotó megosztása: 25 /44 Jellegzetes a kockás szövet huzat Jellegzetes a kockás szövet huzat Fotó megosztása: 26 /44 Nem is csak díszből vannak az ülések, elég jó az oldaltartásuk Nem is csak díszből vannak az ülések, elég jó az oldaltartásuk Fotó megosztása: 27 /44 Ez a kormány már feleslegesen túlformázott, de az állapota nagyon szép Ez a kormány már feleslegesen túlformázott, de az állapota nagyon szép Fotó megosztása: 29 /44 Kis fém plakett, igazán igényes Kis fém plakett, igazán igényes Fotó megosztása: 30 /44 A belsőt kicsit fel kellett újítani, most viszont minden olyan, mint az eredeti, a golflabás váltógomb is A belsőt kicsit fel kellett újítani, most viszont minden olyan, mint az eredeti, a golflabás váltógomb is Fotó megosztása: 31 /44 Összességében jó benne lenni, jól összerakott autó, a kőkemény futómű sem rázta még szét Összességében jó benne lenni, jól összerakott autó, a kőkemény futómű sem rázta még szét Fotó megosztása: 33 /44 Ez az egyedi plakett jelzi belül a különkiadást Ez az egyedi plakett jelzi belül a különkiadást Fotó megosztása: 34 /44 Utólagos a multimédia, tolatókamerát is kapott Utólagos a multimédia, tolatókamerát is kapott Fotó megosztása: 35 /44 2,0 literes turbós benzinmotor RS4 üzemanyag szeleppel, RS3 trafókkal, 360 lóerőt teljesít minimum 2,0 literes turbós benzinmotor RS4 üzemanyag szeleppel, RS3 trafókkal, 360 lóerőt teljesít minimum Fotó megosztása: 37 /44 Épített a szívósor is, van benne szűkítés, de így is nagyobb, mint az eredeti Épített a szívósor is, van benne szűkítés, de így is nagyobb, mint az eredeti Fotó megosztása: 38 /44 Már csak a sportlégszűrőtől sem menne át a műszakin, ezért van szükség egyedi forgalombahelyezésre Már csak a sportlégszűrőtől sem menne át a műszakin, ezért van szükség egyedi forgalombahelyezésre Fotó megosztása: 39 /44 A K04 turbó keresett alkatrész, de azért nem ennyire veszélyes A K04 turbó keresett alkatrész, de azért nem ennyire veszélyes Fotó megosztása: 41 /44 Főleg repülőrajtból tud iszonyatosan nagyot lépni, ennél nagyobb erőhöz már kellene összkerékhajtás, hogy az állórajt is rendben legyen Főleg repülőrajtból tud iszonyatosan nagyot lépni, ennél nagyobb erőhöz már kellene összkerékhajtás, hogy az állórajt is rendben legyen Fotó megosztása: 42 /44 A neon már csak ráadás, így igazán huligán A neon már csak ráadás, így igazán huligán Fotó megosztása: 43 /44 Sajnos nem szebályos közúton használni, parkolóban, kiállításon világíthat Sajnos nem szebályos közúton használni, parkolóban, kiállításon világíthat Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ez egy 30 éves különkiadás

Kezdjük viszont az alapokkal, úgy egy kicsit könnyebb lesz megérteni a történet második felét. Ez egy olyan különkiadás, amit a Golf GTI 30. évfordulójára adott ki a Volkswagen 2006-ban. Edition 30 a becsületes neve és összesen 2300 darab készült belőle, ha ezt nem is, alvázszámát büszkén hirdeti egy jól látható szálcsiszolt plaketten.

Külsőségekben nem sokat adtak hozzá, talán ez is a szépsége ennek a szériának. A GTI-k amúgy is csomó apróságot adnak, amiért a modell rajongói megbolondulnak, de egy picit még én is. Megvan a jellegzetes, piros varrással bolondított kockás kárpitozás két elég jó oldaltartású sportülés háttámláján és ülőlapján, de ott a golflabdát idéző váltógomb is, akkor is, ha DSG-s az autó.

Formázott a sportkormány, szerintem kicsit túlzottan is, de ennyi belefér, rajta viszont az esztergált fém GTI plakett kimondottan izgalmas részlet. A teljesen fekete beltérben ezek mellett túlzottan sok egyedi elemet nem találunk, és ebben az autóban a tuning sem érintette még – leszámítva egy utólagos hangulatvilágítás szettet – ami kimondottan örömteli. Így, eredeti formájában nagyon egységes és igényes, de azért is lehet, mert én ezeket szeretem igazán, a gyári kiegészítőktől sokkal vonzóbb tud lenni egy ilyen 5-ös Golf beltere is.

Egy ilyen 30 éves kiadás érdekessége gyárilag a motorterében keresendő, ettől igazán értékesek ezek a példányok. Az eredetileg 200 lóerős BYD kódjelű 2,0 literes négyhengeres TSI motor itt 230 lóerőt teljesít és ahelyett, hogy csak a kompjúterrel mókoltak volna, érdemi változtatásokat végeztek rajta, amitől még jobb tuning alapot adtak a vásárlók kezébe.

K04 turbó került rá gyárilag, ez nagyobb teljesítményt bír, mint az alap GTI modell turbója, erősebb dugattyúk és szelepek kerültek a motorba és a hengerfalak megmunkálása is más. Ezért szeretik sokan ezt a kivitelt az 5-ös GTI-kből, mert a motor megbontás nélkül is 400 lóerő környékére húzható, míg egy GTI-nél ehhez a belső alkatrészeket is ki kell cserélni.

Ritka modell, de jó tuning alap, be is áldozták

Ha azt gondolod minden ültetett Golfról, ami szembe jön, hogy eddig tartott a tudomány, akkor simán lehet, hogy tévedsz. Itt a géptető alatt kicsit komolyabb a történet, a gyári 230 helyett most 360-380 lóerő között teljesít a négyhengeres motor és 500 Nm nyomatékot. A pontos számokat a pados mérés hiányában még nem ismerjük, de a rá került program ezzel az összeállítással ennyit tud.

Mi változott a motorban? Első ránézésre is látható egy-kettő, mint például a nyitott sport légszűrő, a lefújószelepről pedig hallani, hogy szintén nem gyári. Amit nem látni, az egy új, 150 báron működő magas nyomású adagoló és az RS4-es Audiból származó üzemanyagszelep, ami több benzint enged át. Audi RS3-ból érkeztek a trafók, nagyteljesítményű gyertyák adják a szikrát, és kiszerelték a motor balansz tengelyét, bevett szokás, így könnyítik a motor futását. A gázok épített sport kipufogórendszeren keresztül távoznak, amiben a katalizátor is egyedi építésű.

Mit sem érne az egész, ha a hatfokozatú DSG váltó nem viselné el a terhelést, így ebben is kicserélték a lamellákat erősebbekre, és a motor mellett ez is külön írt vezérlést kapott. A Motul 5-W30-as sportolaját kapja a motor és a DSG váltóba is friss olaj került, amit alapvetően 60 000-enként amúgy is cserélni kéne, ilyen felhasználás mellett még sűrűbben is.

Eibach ültetőrugókon és keményített lengéscsillapítókon gurul most a Golf, az első csonkállványokat pedig a Cupra Leon alumínium alkatrészeire cserélték, ezek oldalanként 5 kilóval könnyebbek a GTI gyárijainál, ami komoly változás a rugózatlan tömeg terén, és kormányzásban is érezhetően precízebb tőle.

Hivatalos átépítés? Lehetséges! Tudjuk, hogy a tuning itthon nem egyszerű műfaj, és bár hivatalosan nincs sok épített autó itthon, a gyakorlatban persze rengeteg az átalakítás. Azonban lehet ezt hivatalosan is csinálni, minden azon múlik, mekkora keret áll a rendelkezésünkre. Az egyszerűbb módszer, ha a külföldről vásárolt autó átalakításai az eredeti forgalmijában már benne vannak. Ez a Golf Németországból érkezett, ahol az előző tulajdonos már bejegyeztette a kipufogórendszert és az ültetett futóművet. Egy az egyben itthon még nem kerül bele a forgalmiba honosításkor, az ehhez tartozó dokumentációt – TÜV igazolásokat – hazai fordítóirodával kell lefordíttatni és ezekkel a papírokkal érkezni a műszaki vizsgára. Ugyanez működik akkor is, ha itthon kerülnek rá alkatrészek, de csak olyannál, aminél műbizonylattal lehet igazolni az új elemeket. Ennyire azonban nem egyszerű a helyzet, ha motortuning is történik, de van rá megoldás. Az ennyire épített motorú autókról megbízás alapján egy mérnöki iroda egyedi leírást készíthet, nyilván komoly összegért, ami akár a tuning árába, vagy annál többe is kerülhet, majd ezekkel a dokumentumokkal mehet az autó szigorított műszaki vizsgára. Így egyedi forgalmi engedélyt kaphat, amibe a motor teljesítményét – vagy ha cserélték nagyobbra, annak műszaki adatait – is feljegyzik.

Tizennégy éves énem megőrült volna ezért

Ahogy keresztben közelítem az első fekvőrendőrt a Golffal, eszembe jut, amikor 2003-ban megkaptam az első Tuning&Stereo magazinomat és arról álmodtam, hogy majd az első autóm egy háromajtós hármas Golf lesz és majd kapja a felnit meg az ültetést. Akkor az ment a karbon fóliával meg az airbrush-sal és a króm felnikkel, de a neon is egészen sokáig kitartott.

Rajzoltam az ültetett Porschékat meg Golfokat, de már akkor is inkább borás voltam fejben, a szedán jobban bejött. Hogy mi hozta meg az éles váltást a BMW-k felé már nem tudom, de erős érv volt, hogy akkor ugyanannyiért kaptam kupé E36-ot, mint amennyibe egy járóképes Golf került volna, meg akkor már jobban is tetszettek a BMW-k. Fejben nagyjából mindenkit meg tudok érteni, így amikor jött ez a tuning Golf lehetőség, majdhogynem gyermeki vigyorral rohantam a piros neon felhőn lebegő 5-ös felé. Igen, az is van, neonfény, de csak parkolóban vagy kiállításon használható, közúton nem.

Ha nem lenne az ültetés, gyárinak is tűnne, és akkor is igaz ez, amikor csak úgy megyek a Golffal, mintha dolgom lenne és nem szórakozni jöttem volna. Még csak nem is igazán dörmög a kipufogó, csak olyan egészségesen mély, ami még hétköznap nem zavaró. Az első, ami igazán feltűnik, hogy kis gázra is nagy a szívó hang balról, jobbról meg belesóhajt a világba, amikor elveszem, ez nagyobb gázok után már inkább tüsszentés.

Gyanúsan szépen dolgozik a DSG váltó, az elindulás és a megállás, de a tolatás is tökéletes, nem úgy, mint a mai DSG-knél, nekem minden új autónál produkál valami furcsát. Igaz, hogy az elején az 5-ös Golfban gyárilag is jobban működött a DSG, mint most, de itt még ahhoz képest is rendben van. Fülek a kormány mögött, golflabdás a váltógomb és halványan szorít is az ülés, de veszedelmes sportosságot nem érzek, csak a futómű miatt pattog a Golf.

Aztán jön az első nagyobb kihúzatás, mintha csúzliból lőnék ki, pedig még igazán nem is csináltam semmit. Felmorajlik a kétliteres turbó, hallom a légszűrő süvítését, a váltó meg csak rámolja a fokozatokat. Aztán tüsszentés és megint nagy gáz, vissza kettő, újabb tüsszentés és megint padló. Mókás dolog ez, de közben a sebességmérő is szalad, úgyhogy vigyázni kell.

Ezt az alsó hangon 360 lóerőt még a gumik is le tudják kezelni, nem húz csíkot az aszfaltra, inkább belekapaszkodik és amikor megvan megrántja előre az egészet. Nem is állásból, inkább repülőrajtban lép komolyat a Golf. Nem eszetlenül jön meg a turbónyomás, épül, ezért kihasználhatónak tűnik, de nem hogy a határait nem keresem, a lehetőségekbe is csak belekóstolgatok.

Nem csattog és nem durrog, igaz, programozás kérdése lenne. Ugyanakkor egyáltalán nem ajánlott, bár vicces és jól hangzik, az így elégetett többlet üzemanyag szétégetheti a hengerfalakat és a hengerfej tömítést is, nem tesz jót a katalizátornak sem, így az a hosszú élet titka, ha inkább nem íratunk rá ilyet.

Komoly belefektetett pénz és energia

Egy ilyen autó az építőnek szeme fénye, komoly összegekből épülő hobbi – kb. 6,5 millió forintba került ez az építés eddig – és ekkora teljesítménnyel már egy Golf sem játék, nem én akarok benne kárt tenni. Hiába „csak” elöl hajt, irdatlan tempóra képes, és ez a teljesítményszint még az, amit egyrészt elviselnek a motor belső alkatrészei és a turbó, és még ki is használható kétkeréken.

Attól szép ez az autózás nevű hóbort, hogy elképesztően színes, mindenki máshogyan találja meg benne a számításait. A golfos közösség hatalmas, a Volkswagen köré óriási kultusz épült, és amíg mehetnek a belsőégésű autók az utakon, addig ez ki fog tartani. Van egy énem, aki csillogó szemmel tudna rajongani ezért a Golfért, de még most is röhögve szállok ki belőle, mert van benne izgalom és még nem ment el az optika sem annyira, hogy eltakarja a GTI értékeit.