Mi, a Vezessnél hajlamosak vagyunk az egységsugarú autóhasználónál gyakrabban autót váltani, új projektet indítani, használt autókat adni-venni. Képzeletben mindenképp, de sokszor a gyakorlatban is. A használtautó-hirdetési portálokon tele a parkoló tuti gépekkel, most is épp kiút szerveződik közös autóbehozatalra. Ez adta az ötletet a cikkhez, hogy szedjük össze, mennyibe kerül most használt autót behozni Németországból és itthon forgalomba helyezni?

Ez elég sok honfitársunkat érinti, mert 2022-ben a három legnagyobb darabszámban behozott autótípus sorrendben a Volkswagen Golf (4371 db), az Opel Astra (4122) és a Ford Focus (3874). Öt ével ezelőtt, a 2017-ben forgalomba helyezett használt autók között ugyanez a három típus alkotta a top 3-at, csak jóval nagyobb darabszámokkal. Akkor az Astra, a Focus és a Golf követte egymást, sorrendben 5768, 5595 illetve 5425 autóval a Datahouse adatai szerint. Na ja, akkor a forint még nem volt ennyire értéktelen fizetőeszköz.

Alább kigyűjtöttem pár jellemző irányárat az adott típusú, évjáratú, futásteljesítményű autókra. Az első vevő már a nagy áreséses után keres még fiatal dízel Golfot. A második benzines J Astrára vágyik az A14NET kódjelű 1,4-es turbómotorral, 140 lóerővel. A harmadik keveset futott kettes Focus-t venne, mert itthon nem talált, pláne nem jól felszereltet. Ezek tehát a minimumköltségek.

*11-nél jobb környezetvédelmi osztály esetén, Euro 5-6

**A kinti, érvényes műszaki honosításával. A friss műszaki vizsga díja 16 290 Ft. Lejárt kinti műszakis autó honosításakor kötelező a származás-ellenőrzés is, ami plusz 22 800 Ft

***Euro 4-es motorral, 9-11 környezetvédelmi osztály

A kérdés tehát: mivel jár még ezeken a költségeken felül, ha külföldre mennétek használt autóért. Csak akkor érdemes nekivágni a külföldi használtautó-behozatalnak, ha előtte legalább pár hónapon át szűrted, nézted a hazai kínálatot és megnéztél, kipróbáltál minél több autót. Ha nagyon nem oldható meg itthon, csak akkor vágjatok neki a nyugatnak! És akkor sem jó egyetlen konkrét autóért elindulni, mert az nagyon drága csalódás lehet. Legyen legalább 3-4 szóba jövő autó felfűzve egy útvonalra, hogy ne legyél annyira kiszolgáltatva annak, ha a vágyott autó élőben mégsem olyan jó, mint remélted.

Vonat, kocsi, repülő, busz: költséges az utazás

Időközben elég drága lett az utazás, ha egy kocsiért hirtelen ki szeretnél menni, márpedig a külföldi használtautó-vásárlás nem időzíthető hetekkel, hónapokkal előre. Vegyük az alábbi esetét: megláttok kedden egy autót és csütörtökön ott szeretnék lenni érte mondjuk Düsseldorf közelében, hogy le ne maradjak róla. Németország dél-keleti részét, Bajorországot és a volt NDK területét kiporszívózzák a kelet-közép-európai és kelet-európai használtautók-kereskedők, muszáj messzebbre menni és ez mégsem Hamburg.

Düsseldorfba, ahol az autóforgalmat a felszín alá rejtő alagútrendszert kiváló magyar szakemberek, köztük az én keresztszüleim segítettek megvalósítani az 1990-es évek elején, pont nem megy közvetlenül fapados légijárat, de a célpontok legeslegnagyobb részével pont ugyanez a helyzet. Mik lehetőségek?

Repülővel épp ezen a héten megyek oda. A jellegében inkább fapados Germanwings 86 500 forintért reptet el oda. Egy útra néztem az árát, mert visszafelé már a kinézett autóval jönnék, vagy ha nem, akkor meg a visszaút időpontja bizonytalan, amíg találok helyett egy másik kocsit. A járat 9:20-kor indul és 11:15-or száll le Düsseldorf repterén. Onnan még közösségi közlekedéssel továbbutazva is megnézhetek aznap akár több autót is világosban. (Ennyivel nyugatabbra már érezhetően később megy le a nap. Március 2-án Budapesten várhatóan 17 óra 28-kor, Düsseldorfban 18:13-kor.)

Távolsági autóbusszal nettó versenyképtelen az odajutás, és nem az egy útra 25-28 ezer forintos ára miatt. Délelőtt 10:15-kor felülve a buszra másnap reggel fél ötre érnénk oda, amiből 55 perc jut a bécsi átszállásra. Mindezt alig a sokkal kényelmesebb és gyorsabb vasút tarifái alatt.

Adhatja magát a telekocsizás. Nemzetközi utazásokban az Oszkár több lehetőséget is hoz a kinézett két nappal későbbi időpontra, 105-125 eurós helyáron, ami 40 425-48 125 forintot jelent. Opcióként számolhatunk a nemzetközi utazásoknál a Blablacar szolgáltatásával is. Vannak fent utak, talán épp a nyugati irányba cirkuláló, khm. escortjáratok, tőlünk keletebbre eső indulással és hollandiai, belgiumi, németországi végcélokkal, de ezekhez nincs sok bizalmam. Mindenesetre 14 300 és 37 000 forintért meghirdetett helyeket találtam március 2-ára Budapest és Düsseldorf között.

Vasúton 36 290 forintot kalkulál az Elvira reggeli indulással és 12:07 perces menetidővel, este emberi időben érkezve. Urasan, egyetlen müncheni átszállással suhanhatunk a csendes és a légkörbe ordenáré mennyiségű szén-dioxidot okádó repülőgépnél sokkal kevésbé környezetszennyező vasúton. Persze jóval tovább tart, de kényelmesebb a repülőnél és árban a fele alatt van.

Viszont 12-13 órás menetidővel ebből már nem lesz aznapi autónézés. Kell legalább egy nap szállás a városon belül, saját vizesblokkal 23 000 forintért, közlekedéssel és vacsorával meg reggelivel együtt legyen 40 000 Ft éjszakánként, ha nincsenek különösebb igényeink.

Kocsival menni akkor tudsz, ha van valaki, aki hazahozza, vagy kimész érte a fent említett megoldások valamelyikével. Vegyük a jó esetet, hogy valaki el tud kísérni. Amúgy is jobb többen megnézni egy használt autót és jól jön valaki, aki nézi mögötted jövet a próbaúton, hogy füstöl-e kéken, feketén a motor gázadásra.

1190 km, kétszer

Autóval átlagban 7,0 l/100 kilométeres benzinfogyasztással és 1,6 euró/liter árral számoltunk, ez 616 Ft literenként. Németországon belül ez több lenne, ezért érdemes inkább Ausztriában teletankolni jövet-menet, mert ott kevésbé drága, mint Németországban.

Budapestről kerekítve 1190 km az út, ez kétszer meg ott egy kis tekergés, legyen 2500 km alsó hangon. Az üzemanyagköltség 107 800 Ft, plusz az autópálya-használati díjakra még 10 000 Ft. Valahogy Ausztriában a sztrádamatrica sem inflálódik úgy, mint itthon, 2023-ra is maradt 9,9 euró a tarifa (3812 Ft), míg itthon a 10 napos ára 5500 forintra nőtt.

Itthon az autópályák üzemeltetésének és építésének jogát Orbán Viktor kormánya tavaly 35 évre odaadta a miniszterelnök jóbarátjához, Mészáros Lőrinchez köthető tőkealapnak. Mi idén 44 százalékkal fizetünk többet a magyar, mint az osztrák szakaszokért 10 napos matricával, cserébe az ausztriai 2250 km felettinél kisebb gyorsforgalmi úthálózatot használhatunk.

Hazafelé a megvett autóra mintegy 60 000 forintos úti költséggel számolhattok.

Rendszám kell az autó hazahozásához

Bárhogy is jutunk el nyugatra, a beszerzendő kocsira kelleni fog egy rendszám, hogy hazahozhassuk. A szabályos módja ennek rövid idejű rendszám vagy Kurzzeitkennzeichen kiváltása nemzetközi biztosítási zöldkártyával, amit 2015. április 1. óta csak érvényes műszaki vizsgával és környezetvédelmi engedéllyel rendelkező autóra adnak ki.

Ezt jelzi a TÜV/AU gültig kitétel a hirdetésekben, előbbi a Technischer ÜberwachungsVerein (Műszaki Felügyeleti Egyesület), utóbbi az Abgasuntersuchung (kipufogógáz-vizsgálat) megfelelője és szinte mindig TÜV és AU formában találkoztok velük a hirdetésekben. A műszaki érvényességét jelezheti a HU kitétel, is, azaz Hauptuntersuchung vagy fő átvizsgálás.

A rövid érvényességű rendszám legfeljebb 5 napra lesz érvényes és nagyságrendileg 150 eurótokba fog kerülni, ami 385 forintért vett eurónál 57 750 Ft. Szerencsés esetben az öt nap maradékával eljuthattok a hazai forgalomba helyezéshez a műszaki vizsgálatra egy vizsgabázisra.

A sárga szélű rendszám kiváltásához az ügyintézésben érdemes az eladó segítségét kérni, ha kereskedőnél vesztek autót, ők jártasak ebben. Az első lépés a rövid idejű rendszámhoz a kötelez felelősségbiztosítási fedezet megteremtése, ami megy online is vagy egy biztosítónál. Ezzel a számmal mehetünk a helyi okmányirodába.

Zulassungstelle kistelepüléseken is van, Az okmányirodában itt szükség lesz a későbbi tulajdonos személyi okmányaira (személyi igazolvány) vagy útlevélre+lakcímkártyájára. A rendszámhoz kötődő biztosításra, az autó dokumentumaira a járműlevélre (Fahrzeugschein), a forgalmi engedélynek megfelelő dokumentum két részére (Zulassungsbescheinigung Teil I-II), a műszaki vizsga és a kipufogógáz-vizsgálat érvényességének igazolására.

A hivatalban kapott dokumentummal lehet átballagni egy fémnyomó kisiparoshoz, aki onnan karnyújtásnyira dolgozik és elkészíti nekünk a rendszámtáblát. A kész táblával vissza kell ügetni a forgalomba helyezési hivatalt jelentő Zulassungsstelle ügyintézőjéhez, aki tesz rá egy pecsétet és ezzel meg a biztosítással együtt lesz érvényessé a kiviteli rendszámunk, ami öt napig él. Fontos, hogy csak az a személy vezetheti az autót hazafelé, akire a kötelező felelősségbiztosítás szól! Az öt nap lejártával a rendszám érvénytelenné válik, eltehetjük emléknek vagy mehet a fémhulladék közé.

2015. áprilisa előtt a 3-5 napos, sárga szélű rendszámot kiadták lejárt műszakis autók hazahozására is, de a balesetveszély csökkentése miatt ez már nem működik. Érvénytelen műszaki nélkül csak a műszaki vizsgaállomásra vagy autószervizbe vihető el az autó a sárga szélű rövid rendszámmal. Nem, nem fogják elfogadni a rendőrök Passau előtt, hogy szervizbe viszed a kocsit, csak az Sellyén, Újpesten vagy Tivadarban volna. Érvényes műszaki vizsga nélküli autót trélereztetni tudtok hazafelé, nagyságrendileg 200-250 ezer forintért.

Felmerülhet bennetek alternatívaként az itthon bérelt, a régebbi próbarendszám helyébe lépő ideiglenes rendszám használata. Szabályosan ez továbbra sem kivitelezhető, ezért erősen kockázatkereső olvasóinknak sem ajánlanám, hogy a szabályos megoldást ezzel helyettesítsék. Pedig nagy csábítás, hogy felpattintod az autóra és tekersz vele haza, mert ha kiesel a helyi okmányiroda, a Zulasssungsstelle aznapi nyitvatartásából, akkor bele kell kalkulálni még egy éjszakázást és plusz egy napot. De ez sokkal jobb, mint ha út közben megfognak a „bérelt” rendszámoddal, megbüntetnek és haza sem tudtad hozni az autót, amiért nekivágtál a nyugatnak.