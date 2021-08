Nem csillantott nürburgringi körrekordot, nem szolgál andalító kényelemmel és külsejét látva azt sem kell sokáig magyarázni, miért nem lett belőle kiállítási tárgy a világ egyetlen modern művészeti múzeumában sem. De használt autóként a Ford Tourneo Connect tud valami egészen különlegeset. Az öt, vagy legfeljebb hétüléses konkurenciával szemben ebből létezik nyolc személyre vizsgáztatható kivitel.

Öt vagy 2+3+3 ülés

Hétnél több ülés többnyire csak kisbuszokban van, amelyek szélessége, magassága, fordulóköre stb. megnehezíti az együttélést velük. A kisbuszokon innen nyolcszemélyes autóként egyedül a Toyota Previa második generációja jutott eszembe. A nyolcadik ülés nem mindenkinek fontos, ám akinek kevés a hét ülőhely, de nem akar a nagyobb Expert-Jumpy-Scudo hármassal vagy a még sokkal terebélyesebb Vivaróval, T5-tel és társaival járni, az áldani fogja 2-3-3 üléses utasteret.

Aki követi az Értékbecslő epizódjait, a korábbi részek egyikében akár láthatta is már ezt az autót a háttérben a SzereldMagadnál, ahol a videókat forgatjuk. Szerviz-csereautóként landolt náluk, miután előző gazdája többszöri nekifutásra sem tudott orvosoltatni egy motorproblémát és elvesztette bizalmát a kiszámíthatatlanul működő autóban, ezért eladta.

4278 mm-es a normál Ford Tourneo Connect, a nagyobbik hossza 4525 milliméter. A tengelytáv 2664 mm helyett a nyújtottban 2912 milliméter

Itt Jocó, a szerelőcsapat dízel Ford-suttogója megoldotta azt a bajt, amit a kevésbé alapos vagy kevésbé gyakorlott kolléga nem tudott. Miután újra megbízhatóan kezdett működni, a szokatlanul jól felszerelt, vezető oldali deréktámaszos, CD-s rádiós és állófűtéses autó csereautóként szolgálta az ügyfeleket, többek között engem is megkímélt a közösségi közlekedés időigényétől, amikor a Focuson jobb első féknyerget kellett cserélni.

Rokona az 1-es Focus

Bár a Fusionre hasonlító orr-rész és az Escortra illetve a Fiestára épülő elődök mást sugallnak, a Koaceliben, helyesebben a közeli Gölcük településen gyártott típus részben önálló, kisteherautós padlólemezt kapott. Technikája a C170 kódjelű padlólemez alapján az első generációs Focuséval rokon.

Ebben a kategóriában az ígéret mindig az, hogy az autók a furgonok szállítókapacitását a személyautók kényelmével ötvözik, de ezt így ne higgyétek el a marketingeseknek! Ez is egy könnyű haszonjárműből domesztikált családi autó, emiatt az üvegezett és ülésekkel megtöltött utasszállító sem sokban térhet el a célszerszámként konstruált áruszállítóktól.

Akárcsak dobozos testvérmodellje, a Ford Tourneo Connect is kétféle tengelytávval és hosszban érkezett 2003-tól a törökországi gyárból. A rövidebb 4278, a nagyobb 4525 milliméter hosszúságú, a tengelytáv a normál verzióban 2664, a nyújtotté 2912 milliméter.

Kétféle magasságú modell futott párhuzamosan, a rövidebb mindig normál, a nyújtott mindig emelt tetővel. A standard a modellfrissítés előtt 1814, utána1815 mm, a magasabbik 1981 mm a cikkhez fotózott használt Ford Tourneo Connect esetében és 2014 mm a 2009-es továbbfejlesztés után. 195 cm feletti magasságuk miatt mélygarázsba való lehajtás előtt olvassátok el a táblát, mekkora lesz ott a hely.

Felszereltségtől függően egy vagy két tolóajtót használhatunk, a középső és a hátsó üléspad kivehető. A személyszállító verzióhoz is elérhető volt az összecsukható első utasülés a raktér növeléséhez.

Indusztriális hangulat, bődületes tér

Bent az olcsó műanyagok színtiszta furgonhangulatot árasztanak, de vegyük észre, hogy ebben a műfajban mennyire igényes megoldás a nemcsak fel-le, de tengelyirányban is állítható kormány, amivel az autó felszerelhető. Máskülönben a szériafelszereltség spártai volt, a cikkhez fotózott autó kivétel e tekintetben.

Belső szélességben sokkal jobb a konkurenciánál az 1795 milliméteres külső szélességgel indító Tourneo Connect, ebben tényleg egymás mellé ültethetünk három embert.

Csomagtérben is van mit felmutatni az erősen indusztriális hangulatú batárnak. Bővített csomagtérrel számolva a Kangoo 2600, a Combo Life 2695, a Berlingo és a Partner első generációja 2800, a 2K Caddy 2850, a FIAT Doblo 3000 literes űrt kínál. A Tourneo Connect 2600 literrel a mezőny alsó felébe szorulna, csakhogy ez a rövid modell értéke. Kivett üléspadokkal a hosszított és emelt tetős modellbe 4,2 köbméternyi holmit halmozhatunk.

Vigyázzatok, ez nem egyterű!

Merev tengelyes hátsó futóműve, erőteljes motorhangja miatt a Tourneo Connect nem olyan kényelmes családi autó, mint például a Focus C-Max, a kortárs Grand Scénic vagy akár a helyből hétszemélyes A Zafira. A könnyen lecsukható-padlóba hajtható-kivehető ülések helyett itt lecsavarozott padokkal kellhet megküzdeni a csomagtér bővítésére.

Cserébe a rusztikus batár mindegyiknél tágasabb és jobban viseli a ridegtartást. Elviszi a rakterébe sárosan behajigált hegyibringákat, elnyeli a sátrakat és a kempingfelszerelést vagy a Tüzépről szinte bármit, ha bepipultál a fuvardíjakon.

Pragmatikus technika

A technika igen célszerű, nincsenek négyturbós erőgépek, nincs nyomatékvektoros farolástámogatás, sem légrugós kerékfelfüggesztés és egyéb úri huncutság. Van viszont elöl és hátul is kanyarstabilizátor, ami nem kis szó, tekintve hogy a 203-as C-osztály alapverziójából, a C180-ból a hátsó kispórolta a Mercedes-Benz.

11 éves pályafutás jutott ennek az igazán sokoldalú autónak. Észak-Amerikában taxiverzió futott belőle, Nagy-Britanniában 21 kilowattórás kapacitású lítiumion-akkus elektromos verziót készített belőle a Ford, amely 68 lóerős villanymotorral volt kapható, nagyjából 100-130 km-es valós hatótávval. A legmókásabb egy házon belüli projekt volt amikor az első generációs Focus RS hajtáslánca költözött be a dobozosba 215 lóerővel, 310 Nm-rel. A koncepcióautó 7,0 mp alatt gyorsult 100-ra, de nem lett belőle sorozatgyártású sportváltozat.

Szűk a motorkínálat

Ebben a kategóriában már a kétliteres dízelmotor is szinte dekadens, amit a FIAT Doblo vagy a VW Caddy kínált. A Ford Tourneo Connect nem hajol ki ennyire az ablakon, használtan azt tudod eldönteni, hogy az 1,8 literes motor dízel legyen-e vagy benzines.

Otto-motorként az 1,8-as nem az a heveny olajfogyasztásra hajlamos, Mazda-eredetű négyhengeres, amit a Mark3-as Mondeótól a Volvo C30/S40/V50 modelleken át a Focus II-ig és az első Focus C-Maxig csak nagyon szavahihető eladótól vennénk meg, aki igazat mond az autó tényleges olajfogyasztásáról.

A használt Ford Tourneo Connectek benzines motorja más konstrukció, szelepvezérlése sem láncos, hanem szíjas. Az 1796 köbcentis motor 5500-as fordulatszámon 115 lóerős, 160 Nm forgatónyomatékáért percenként 4400-ig kell forgatni. 13,5 mp-es 0-100-as gyorsulásra képes, a végsebesség 162 km/óra.

Nyomatékban sokkal jobban áll a dízel, a 75 lóerős alapverziót leszámítva. A 220 Nm már 1700-as fordulatszámon adott, 90 lóereje 4000-en ébred. 5,6 literrel tisztességes olajtöltete van, ennek ellenére 15 000 km legyen a csereperiódus felső határa. A gyári előírás 20 000 km vagy egy év.

Ez a 2008 decemberében forgalomba helyezett autó kívülről még a 2009-es ráncfelvarrás előtti változat, orrában viszont már a 110 lóerős 1,8 TDCi zakatol 250 Nm-rel, 1500-tól 2900-ig.

Messze ez a 81 kilowattos dízel a legvonzóbb motorverzió, mert ebben már van elég erő és eljár hét liter körül százon. A Spritmonitoron összesen két benzines fogyasztási naplója szerepel a rengeteg dízellel szemben, ami bizonytalanabbá teszi az adatot. Attól tartok, hogy a benzines többletfogyasztása a 12,9 l/100 km-es városi katalógusadat alapján nagyobb is lehet annál, amit a számok sugallnak. A mi korabeli tesztünkön, főleg lakott területen kívül, 9 literes átlagfogyasztást mértünk.

Reális fogyasztás, Ford Tourneo Connect

Benzines motor

1,8 16V, 116 LE: 8,65 l/100 km

Dízelmotorok

1,8 TDCi, 75 LE: 6,37 l/100 km

1,8 TDCi, 90 LE: 6,98 l/100 km

1,8 TDCi, 110 LE: 7,29 l/100 km

Forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek

A használt Ford Tourneo Connect gyári korrózióvédelme igen alapos volt, de az autók egy része 15-18 éves és többnyire legalább 250-300 ezer km van bennük, ennyi idő alatt bármi történhet velük.

Elsősorban a rozsdásodásra kell figyelni, ami az autó hátulját itt is erősebben sújtja, mint az elejét. Az ajtók alja megfelelően védett, a segédkeretek szétrohadása sem jellemző. Az ápolás elmaradása miatt a tolóajtók nehezen járhatnak a sínben, lóghatnak is és néha a hátsó ajtószárnyak zárai is megsínylik a csapkodást.

A dízelmotor kellemetlensége a drága vezérléscsere, mert a szíjas és láncos konstrukciójú motorban a művelet összetettebb, mint az 1,6 TDCi-vel, ami az alkatrészárat és a munkadíjat is megnöveli. Az injektorok felújítása ehhez a motorhoz nem drága. A benzineseknél a gyújtótrafó és/vagy a gyújtáskábelek hibája okozhat egyenetlen motorjárást, erőtlenséget, ha nem megy valamelyik henger.

A futóműben a szilentblokkok, gömbfejek cseréje nem vészes tétel, inkább a kormányrásegítés működésére, hangjára re figyeljetek oda! Rossz jel, ha a hidraulikatartályból sok olaj hiányzik.

Használt Ford Tourneo Connect árak

Amikor a cikket írni kezdtem, nem gondoltam volna, hogy még Rolls-Royce Silver Shadow-ból is nagyobb a kínálat használtan, mint ebből az igen praktikus és megfizethető családi autóból. Pedig ez a helyzet, a veterán luxuslimuzinból nyolc darabot hirdetnek a Használtautón , míg a Tourneo Connectből cikkünk írásakor mindössze öt eladó autót találni, és ezek egy része ötszemélyes. Az alku előtti árak a cikk feltöltésekor 920 ezer és 1,55 millió forint között szórnak.

Értékelés

Ezért a pénzért az ötszemélyes Tourneo Connect nem vonzóbb, de nem is rosszabb vétel a kategória többi autójánál. Az Opel Combo Life-tól a FIAT Doblón át a 2K kódjelű VW Caddy-ig a legtöbb konkurens nagyon hasonló színvonalú autó, ideértve a Kangoo-t illetve a Berlingo és a Partner első generációját. Ám a három üléssoros a nyolcszemélyes utastérrel olyasvalamit tud, ami egyedülálló a közvetlen ellenfelek között.