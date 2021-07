Nemrég olvashattatok a Vezessen használt autóként az E36/7 kódjelű BMW-ről, a Z3-ról. Most a Vezess Értékbecslőben videón mutatunk be egy roadstert 368 000 km-rel, 1998-ból. Bár kora és futásteljesítménye alapján akár az utolsó kört is csengethetnék neki, az emelőn és vezetés közben is azt igazolta, hogy él és nagyon is élni akar.

Ha érdekel használtan a BMW Z3 vagy Mazda MX-5-ről ábrándozol, de nem találsz jót belőle, akkor olvasd el cikkünket az E36/7 gyári kódú roadsterről, amely 1995-től 2002-ig készült az Egyesült Államokban. Alább még néhány információ a típusról.

Röviden – BMW Z3 E36/7

Mettől-meddig: 1995-2002

Modellfrissítés: 1999

Kupé (E36/8): 1998-tól

Ársáv: kb. 1,5-6,1 millió Ft

Ajánlott motorok: 1.9i, 140 LE; 2.2i, 2.8i, 3.0i

Gyakoribb hibalehetőségek

Korrózió és beázás

Matt, repedt hátsó ablak

Késői állásban maradó VANOS

Kotyog a sínben a vezetőülés

Főtengely- és vezérműtengely-jeladó

