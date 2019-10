Olvass tovább

Álomszépnek hirdették az IS 220d-ket, csak a valóság nem emlékeztetett a hirdetés szövegére

Belevetettem hát magam a használt Lexus IS-ek sűrűjébe és találtam két ígéretes hirdetést. Az első konkrétan azt sugallta, mintha az autó egyenesen a gyárból jött volna. A (feljavított) képek láttán minden autóbuzinak, amilyen én is vagyok és halandónak könnybe lábadt volna a szeme. Nem létezik, hogy egy 10 éves autó ilyen jó állapotban van!

Nem létezik, hogy ennyire jó. Tényleg nem létezett

Tényleg nem létezett… Nem volt idő gondolkodni. Pár óra múlva már egy Budapesthez közeli kisvárosban kerestem a megadott címet. Telefonban a tulajdonos tovább csigázta a kíváncsiságomat:

Az autó fantasztikus állapotban van! Egy gazdánál volt és a full extránál is több van benne, ami mind működik – mondta. Például szolártető (remélem, tudja legalább, hogy mi az), bi-xenon-fényszóró (attól kettős, hogy a távfényt és a tompítottat is xenon-égő adja), aktív futómű és társai… Pici apróság, hogy ezekkel az extrákkal sosem adtak ki Lexus IS 220d-t, de ne akadjunk fenn mellékes kamuzásokon.

Megérkezvén a használt Lexus IS 220d-hez, messziről látszott, hogy ez az autó fényévekre van a meghirdetett paraméterektől és a csillogó képektől. A bal oldala hosszan meg volt húzva, a gyári könnyűfém felnik a téli só hatására erősen oxidálódtak, az utastér kissé koszos volt és a váltókar szoknyája be volt esve a középkonzolba. Természetesen a szolártető egy egyszerű napfénytetőben nyilvánult meg és a kettős xenon lámpa sem volt benne. Aktív futómű szintén nem volt (nem is lehetett) a kocsi alatt. Jó pár extra szintén hiányzott a full extrához, mint például a bőrülés és az ülésszellőztetés. Ez a Lexus IS 220d egy valóban jól felszerelt „Sport” kiadás volt, aminek rövidebb a váltóáttétele a jobb gyorsulás érdekében.

Egy gyakori 2,0 TDCi-HDi hiba A cikk elején említettem, hogy megállt a céges Ford Galaxy 2,0 TDCi lovam motorja, ami megegyezik a PSA-csoport 2,0 HDi-jével. Ez esetben sajnos tipikus hibáról beszélhetünk. 300 000 kilométer környékén elkopik a magasnyomású szivattyú és egyrészt teleköpködi fémforgáccsal az üzemanyagrendszert, másrészt megszorul és letöri az őt meghajtó kipufogó oldali vezérműtengely végét. Pont így jártam én is. Megállt a motor mindenféle előjel nélkül az autópályán. Műszer mindig van nálam, ezért diagnosztika következett. A hibakód a következő volt: üzemanyag-mennyiség szabályozószelep áramköri hiba és elégtelen üzemanyagnyomás. Az élő adatok vizsgálatánál feltűnt az is, hogy álló motornál a railcsőből kiengedett nyomás után a csőben lévő nyomásszenzor értéke 80-200 bar között ugrált. Elvileg az értéknek nullának kellene lennie. Az első gondolatom az volt, hogy tönkrement a nyomásszenzor a csőben, ezért kiszedtem. Nem mintha hordanék magammal tartalék szenzort, de sosem lehet tudni, mit találok, ha szétszedem. A szenzor pici csöve tele volt fémforgáccsal, ezért mutatott hamis értékeket. Ezen a ponton hívtam az autómentős barátomat, mert már tudtam, hogy nagy a baj és az útszéli bükkfából úgysem tudok alkatrészt faragni. A megoldás a teljes üzemanyagrendszer átmosása, beleértve a tankot is, és a vezérműtengely cseréje. A magasnyomású szivattyút vagy felújíttatom, vagy veszek használt, jó állapotút. Szükséges még a porlasztók tisztítása, tesztelése. Jó móka lesz…

Zsebnepper Székesfehérvárott

Ezen a ponton fejeztem be a nézelődést. Műszert nem is dugtam rá, úgysem veszem meg. Továbbmentem Székesfehérvárra megnézni a másik Lexust. A hirdetésben magánszemélyként árulták az autót, de pár kérdés után egyértelművé vált, hogy ismét egy zsebnepperbe futottam bele. Zsebnepperek azok a „kereskedők”, akiknek nincs kereskedésük és parkolóban árulják az évi pár (általában külföldről behozott) autójukat és próbálnak a hirdetésben magánszemélyként feltűnni.

Ezek a zsebnepperek legtöbbször kétnyelvű adásvételivel vannak felfegyverkezve és a fantasztikus eladó autót papíron megvásárolhatjuk Helmuttól, vagy Jürgentől, akit az életben nem érünk utol, ha valami gond van vele. Ez az eladó okosabban csinálta: behozta az autót egy kereskedő barátja nevére (így olcsóbb volt az átíratás), de az autót ő árulta, mint magánszemély. Micsoda furfang… Mindegy, engem az autó érdekelt.

Sötétben is látszott, hogy körbefújták

Munkatársammal és barátommal, Frigyessel sötétedéskor érkeztünk, ami nem a legideálisabb. Így is azonnal látszott, hogy az autót körbefényezték és ezt a festékrétegmérés igazolta. Van az úgy, hogy sok a karc, vagy volt pár koccanás, ezért pár karosszéria elemet újrafényeznek, de ebben az esetben ez borzalmas minőségben sikerült. Több helyen port-piszkot fújtak a fényezésbe. Az ajtókat kinyitva éles csíkok mutatták a kimaszkolás helyeit. Ha ez egy öreg Swift, vagy F Astra, simán belefér ez a javítási minőség, de nem egy Lexuson!

A motorból folyt az olaj, a kipufogó rohadt volt, a beltér kissé lelakott. Ez sem az én autóm, viszont azonnal lovat kellett szereznem magam alá, hogy közlekedni tudjak. Ezen a ponton elengedtem a Lexus-vonalat. A Lexus egy különleges állatfaj a használtautó-piacon. Az autó exkluzivitása miatt elvárható a jó (nyilván 10 évesen nem újszerű) állapot, főleg, ha a hirdetésben is ez szerepel. Ha pedig az autón komolyabb műszaki, vagy esztétikai javítanivaló van, akkor a vételárnak ezt tükröznie kellene. Aznapra tele lett a lopótököm a sok kamuval.

Nagyon késő volt már, ezért Frigyesnél aludtam. Másnap reggel kölcsönautóval kellett elkezdenem a napot. Az első átvizsgálás egy budapesti kereskedésben volt, ahol egy ügyfelemnek Ford Focus II-t kerestünk. Találtunk is egy meglepően jó állapotú példányt, amit megvásárolt.

11 évesen csak 194 000 km???

Pár autóval odébb észrevettem egy negyedik generációs Ford Mondeót. Először a jellegzetes kanyarkövető-vetítőlencsés fényszórókra lettem figyelmes. Ez biztos magas felszereltségű autó lehet – gondoltam – ezért közelebbről is megnéztem. Ez a Mondeo egy Titanium-X felszereltségű, 2,0 TDCI motoros kombi verzió volt különleges színnel és bőr belsővel.

Használt autó: Ford Mondeo Mk4 (2006-2014) 2007-től volt piacon a Ford Mondeo harmadik új fejlesztésű generációja. Mégis Mk4 vagy Mark 4 néven ismerjük, mert az első generáció erős ráncfelvarrásának tekinthető, 1996-ban bevezetett verzió az Mk2-es Mondeo. A cikkben bemutatott autó a ráncfelvarrás előtt készült, a modellfrissítés 2010-ben volt. Egy használt Ford Mondeo mindenekelőtt hatalmas, kényelmes, megbízható utazóautó erős, megbízható, kulturált járású dízelmotorokkal és szintén stabil benzinmotorokkal. A karosszéria a Volvóval közösen kifejlesztett platformra épül. Ugyanezt a padlólemezt kapta az S-Max, a Galaxy és a Volvo S80. A Mondeo az 1,6-os benzines motorral kifejezetten gyenge és torkos. A 2,0 literes szívó jobb választás, de nem repülőgép ez sem, városban akár 10 liter feletti fogyasztással. A Ford szívó benzines motorjainál nagy futásteljesítménynél gyakori a magas olajfogyasztás. A faceliftes Mondeo EcoBoost-turbómotorjai erősek, nyomatékosak és csendesek, de szintén nem túl takarékosak. Egy hűtőcső törése miatt meghalhat a motor. Az EcoBoost-motorokat a bonyolultság és az alkatrészárak miatt nem feltétlenül olcsóbb fenntartani, mint dízel társaikat. Ehhez a nagy karosszériához a dízelmotor ideális. Az 1,8 TDCi régi fejlesztés és megbízhatóságban, járáskultúrában elmarad a PSA konszernnel közösen kifejlesztett 1,6-2,0-2,2 TDCI motoroktól. A legjobb választás a 2,0, vagy 2,2 TDCi. Ezeket a motorokat is utolérhetik a dízelek betegségei, de járáskultúrájuk, takarékosságuk, erejük kárpótolja az esetleg szervizben hagyott magasabb összegeket. A manuális sebességváltók megbízhatóak. Automatából a 2010-ig gyártott hagyományos bolygóműves japán AISIN jó választás. 2010 után megjelent Powershift duplakuplungos robotizált automata remek váltó, amíg jó, de javítása akár milliós költség is lehet.

Sérülésmentesnek hirdették, de a festékréteg-vizsgálat után kiderült, hogy a jobb első ajtót újrafényezték. 10 évesen ez nem probléma, ha jó minőségű munkát végzett a fényező. A vázszerkezet és az oszlopok sértetlenek voltak, és az ajtókat sem vették le soha. Ritka a viszonylag alacsony futásteljesítmény egy 11 éves dízel Mondeónál. Legtöbbször céges autónak vásárolták őket újonnan. A kilométeróra-állás 194 000-es értéke valós lehet az autó állapota alapján.

Az igazi csoda azonban az autó alja volt! Az autó Olaszországból érkezett, ezért rozsdának nyomát sem találtam. Olyan volt a kocsi alja, mintha tegnap gurult volna ki a gyárból! Ritkán találkozunk 10 év körüli Forddal, aminek semmi rozsda nincs az alvázán.

Kicsit aggódtam az olasz származás miatt, mert ők nem arról híresek, hogy rendszeresen szervizelik az autóikat. Ez a példány azonban kivétel, a motor és a váltó is porszáraz volt. Egyedül a turbó csövénél szivárgott némi olaj, de ez könnyen orvosolható. A féktárcsák és a fékbetétek, valamint az első lengéscsillapítók vadonatújak voltak. A műszeres vizsgálat során izzítógyertya-hibát találtam, ami a gyertyák cseréjét, legrosszabb esetben a relé cseréjét jelenti. Ezt leszámítva hibakódmentes volt az autó.

Tempomat, olcsón

A Fordnál és az Opelnél felszereltségben nagy meglepetések érhetik a használtautó-vásárlókat. Gyakran egy alacsonyabb, pl. Trend felszereltségnél sok extra van az autóban, de nem ritka, ha a magas felszereltségből alapdolgok hiányoznak.

Találkoztam már Opel Insigniával fekete bőrrel, piros cérnával varrva és két elektromos ablakemelővel gyárilag. Olasz autókból gyakran hiányzik az ülésfűtés és a tempomat. Ebbe a Fordba ülésfűtést szereltek ugyan, de a sebességtartó automatika már nem volt beépítve.

Szerencsére a Ford esetében ez könnyen és olcsón orvosolható. Mindössze a tempomat kapcsolóit kell beépíteni a kormányba utólag és megfelelő diagnosztikai műszerrel engedélyezni kell a vezérlőegységnek, hogy lássa az új kapcsolót. Ez a művelet pár tízezer forintból megúszható.

A 17’-os gyári könnyűfém felniken viszonylag kopott gumik voltak, de járt az autóhoz négy jó állapotú nyári gumi. Az egyetlen bökkenő, hogy nekem azonnal kellett autó, ez a példány viszont külföldről érkezett. A külföldről érkezett autók honosítása gyakran több hetet vesz igénybe, mivel Budapesten csak két helyen engedélyezik ezeknek az autóknak a műszaki vizsgáját (Budán a Mozaik utca és Pesten a Vas Gereben utca). Szerencsémre ez a Mondeo már túl volt a sikeres műszaki vizsgán és a honosítás papírjait egy nap alatt el tudták intézni, ezért másnap átvehettem volna.

Autóvétel, kényszerhelyzetben

Kényszerhelyzetben voltam. Igaz, nem Lexus, de dízel, remek állapotú, jól felszerelt, kényelmes utazóautó a Ford Mondeo erős, megbízható, takarékos motorral. Nyilván a dízelek nyavalyái a TDCI motort is utolérhetik (porlasztók, kettős tömegű lendkerék, magasnyomású szivattyú, turbó…), de cserébe 7 literes fogyasztással, kényelmesen utazhatok, márpedig én rengeteget vezetek, évente 100 000 kilométert. A presztízse nem ér fel egy Lexuséhoz, BMW-éhez vagy egy Mercedeséhez, de a fenntartása is jóval olcsóbb a prémiummárkákénál. Így le kell mondanom a hátsókerék-hajtás okozta örömökről is, de jelen helyzetben ezt meg tudtam emészteni. Bár nem akartam kombit venni, de mivel sietős volt az autóvásárlás, benyeltem ezt is.

Tehát megvásároltam ezt a Ford Mondeót és nem bántam meg! A betervezett Lexus IS 220d-hez képest jelentős összeg maradt a zsebemben és vettem egy különleges színű, jól felszerelt, kényelmes utazóautót. A volán mögött feszítős, kikönyöklős vagánykodást pedig meghagyom másoknak, úgysem szeretem a fukszot:-)

Varga Tibor többi írását itt olvashatjátok a Vezessen a használtautó-vásárlás murvával kikövezett, rögös útjáról.