Számomra az autó nem csak közlekedési eszköz, ami szállítja az embereket munkába vagy boltba. Nekem kell az izgalom, a szép design, a jó futómű, a motor húzása, satöbbi. Persze ez csak az én véleményem, nem gondolkodhat mindenki úgy, mint én. A legtöbb embernek száz fontosabb dolog van az életében az autója előtt, és ez rendben van így. Nekik gyártották a dél-koreai átlagautókat.

Például Eszternek, aki pár napja keresett meg, hogy Hyundai i30-at szeretne vásárolni. Ki is nézett két példányt egy Budapest közeli kisvárosban, két különböző kereskedésben. Az első autó a hirdetés szerint igazi unikum a használt autók világában: Németországból érkezett, nem dohányzó, első tulajos, sérülésmentes, költségmentes, frissen cserélt vezérléssel, mindössze 98 000 kilométerrel. Mindenki ilyen autóról álmodik. A képek magukért beszéltek: gyönyörű, csillogó fehér paripa várta új gazdáját a kereskedés kavicsán.

Felkerekedtünk hát, hogy személyesen is meggyőződjünk, valóban a hirdetésben szereplő állapotban van-e a kiszemelt i30. Sajnos a legtöbb hirdetésben ugyanilyen gyönyörű szavak és képek szerepelnek és a valóság gyakran kiábrándító. Reméltük, hogy ezúttal elsőre belenyúlunk a tutiba.

Megérkeztünk a kereskedésbe. Nagydarab, barna bőrdzsekis, vastag aranyláncos úr fogadott minket. Élből letegezett minket, ami nem nagy baj, miért ne legyünk közvetlenek. Miután elmondtam, hogy szeretném megvizsgálni az autót, mogorva lett és durcásan közölte, hogy átnézhetem, de diagnosztikai műszert nem dughatok a kocsira, azt csak a szakszerviznek engedi meg. Biztosítottam róla, hogy eredeti műszert használok, de hajthatatlan volt.

Meghallgathattuk, mekkora hülyeség műszert dugni egy használt autóra, úgyis kijelzi, ha baj van. Egy mondat erejéig felvettem a kesztyűt mondván, hogy rengeteg mindent megtudhatunk egy műszeres vizsgálat során: például előző hibakódokat is láthatunk, kiderülhetnek vezérlőhibák, aminek javítása több százezer forint lehet, de a motor élő (pillanatnyi) adatait is vizsgálhatjuk.

Ennyi elég is volt hozzá, hogy felháborodjon és a fejünkhöz vágja, hogy már 30 éve kereskedik autókkal és én még sehol sem voltam, amikor ő már a szakmában volt. Egyrészt jólesett, hogy ilyen fiatalnak néz, másrészt nem értettem, mi köze a műszeres vizsgálatnak az ő szakmai múltjához. Mindegy is. Nem álltam bele a szájkaratéba. Megkérdeztem, hogy akkor megnézhetjük-e az autót műszeres vizsgálat nélkül, ha már eljöttünk idáig? Mogorván odaadta a kulcsokat.

Hyundai i30 és Kia Cee’D ED – Figyelj a rozsdára!

Ez a két márka sokat tett azért az utóbbi években, hogy a hozzám hasonló autóőrültek is szívesen üljenek be koreai autóba. A hazai használtautó-vásárló közönség azonban leggyakrabban a 10 év körüli korosztályt keresi ezekből a típusokból. A két testvér még 10 éves kor után is valóban hosszú évekig megbízható tud lenni. A koreai mérnökök egyszerű, bevált technikát alkalmaztak jó minőségű anyagokkal. Igazi igáslovakat alkottak. Egy valamire azonban nem gondoltak: itt, Európa keletibb felén 10 év után is szeretnénk használni ezeket az autókat, ezért az alkatrészek korrózióvédelmére kevés figyelmet fordítottak.

Maga a kasztni egész jól ellenáll a vörös ördögnek. Egy-két lehetetlen helyen rügyezik csak a rozsda: például a csomagtérajtó üveg alatti részénél, vagy a lemez közepén pár ponton. Jellemző még a rozsdásodás a hátsó ajtók tetején, a szigetelő gumicsík (kédergumi) sínjének peremén. Köszönhetően a jó gyári alvázvédelemnek, az alváz kevésbé rohad. Komolyabb rozsdásodás inkább csak az első és hátsó nyúlványok körül találhatunk. Korrózióvédelmi szempontból nagyon gyenge pont a futómű.

Itt sajnos szinte semmilyen védelmet nem alkalmaztak, ezért a nedvesség és az utak téli sózása már 4-5 éves korban megtámadja a futómű fémalkatrészeit. Különösen igaz ez a külföldről érkezett példányokra. Németországban és Ausztriában jóval agresszívebb fagymentesítőt használnak az utak síkosságmentesítésére, mint hazánkban, ezért az innen érkezett autók futóműve jellemzően jóval rozsdásabb, mint a magyar autóké.