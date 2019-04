Olvass tovább

Szép porta, szép autó. Mindenképp jó benyomást kelt az előnyös környezetben fotózott autó, de kockázata is van annak, ha a képekről azonosítható a tulaj otthona. Erről az A8-ról nemsokára írunk

Egy autó eladása előtt csak azokat a hibákat érheti meg kijavíttatni, amelyek a kocsi működőképességét, használatát akadályozzák, mert egy mozgásképtelen vagy látványosan beteg autónak nagyon szűk a vevőköre. Ez a hibák megjavíttatására vonatkozik, nem az elhallgatásukra! Tehát el lehet adni egy autót működésképtelenül vagy hibásan, de a vevőt tájékoztatni kell a valóságról. Néha az eladó így veszít a legkevesebbet.

Vizsga és dísztárcsa legyen!

Az értékesítést mindenképpen megkönnyíti és meggyorsítja a friss vizsga. Ha pár hónap múlva lejárna és az autó különösebb ráfordítás nélkül venni tudja az akadályt, mindenképp érdemes megújíttatni a műszakit. A vizsga 16 290 forintos hatósági díja vagy az a 20-25 ezer forint, amennyiért többnyire levizsgáztatják az ezzel foglakozók, észszerű invesztíció az autó eladása előtt.

A legkifizetődőbb invesztíció a gyári dísztárcsakészletbe fektetett 8000-10000 forint, amennyiért bontókban kaphatók. A fekete, rozsdás vaskerekeken tragikusan festenek az autók.

Autómutogatás: otthon vagy sem?

Megjelenhetnek érdeklődők a kocsiért, akiket senki nem szeretne az otthona közelében látni. A járgányt leparkolhatjuk kicsit arrébb is, így a vevőnek van esélye hideg motorral beindítani az autót, ami jogos elvárás az ő részéről, mégsem kell a ház előtt találkozni efféle bandákkal. Ha valaki nem kelt bizalmat bennetek, neki se álljatok a kocsit mutogatni, dokumentumait megtekintésre átadni, pláne próbaútra menni. Az autó tulajdonjogát igazoló törzskönyv eleve ne is legyen nálatok, csak akkor kerüljön elő, ha megszületik az egyezség.

Gyakorlatilag az eladó kockázata, ha a vevő a próbaúton összetöri az autót. Indulás előtt jobb elkérni az érdeklődő jogosítványát, személyijét és elküldeni róla egy fotót, rögtön a telefonról.

Papír az ablakban

Nem szabad lebecsülni az ablakra ragasztott felirat hatását. Én legutóbb ezzel adtam el egy autónkat, mert a szomszédból egy úr, aki nem használ számítógépet, így látta meg.

Bár ez a hagyomány, nincs értelme hatalmas betűkkel kiplakátozni, hogy ELADÓ. Ezt bőven elég valahol a kocsi leírásában szerepeltetni, mert a nem eladó autókon nincsenek papírok. Mivel a feliratok rontják a kilátást az autóból, úgy helyezzétek el őket, hogy minél kevesebbet takarjanak el a forgalomból és minél kevésbé veszélyeztessék a többi közlekedőt.

A legnagyobb betűmérettel az autó árát és a telefonszámot érdemes feltüntetni, hogy lehetőleg a másik sávban autózó, megállóban álló, buszon ülő emberek is le tudják olvasni vagy látszódjék egy hirtelen ellőtt fotón. A hirdetésben soroljátok fel szintén jól olvashatóan az autó főbb paramétereit (évjárat, futásteljesítmény, vizsga érvényességi ideje, tulajdonosok száma, légkondicionáló megléte) és kisebb betűvel egy rövid leírást is adjunk a kocsiról. Pl. ebben a formában: „2003-as Mazda 323 1.4 eladó, korrodált karosszériával. Ráköltés nélkül használatba vehető, nem ég hibalámpa, műszakilag jó állapotban van, a vezérléscsere is időben megtörtént. Nem füstöl, nem eszi az olajat, takarékosan működik (5,5-7,5 liter/100 km), gyorsan fűt, belső tere gusztusos. Három éve használom, mechanikailag tökéletesen megbízható autó, új hűtővel. A klímaberendezése jól működik. ”

Mit írjunk a hirdetésbe?

Autót hirdetni elsősorban internetes oldalakon érdemes. Minden vevőt érdekel, hogy miért ad el valaki egy autót. Ha az indok nem érzékeny magánügy, megadható a hirdetésben, hogy pl. másik autóra váltás miatt eladó, ami bizalmat kelthet az eladó és autója iránt. Az autó leinformálását segítő alvázszámot azért nem közölném a hirdetésben, mert az alvázszám miatt telefonálók jórészt komolynak tekinthető érdeklődők és a VIN elküldése jó alkalom a kapcsolatfelvételre.

A hirdetés szövegében a karbantartására vonatkozó információkat is közöljétek. A rendesen karbantartott autók esetében bizalmat ébreszt, ha felsoroljuk a mérvadó szervizmunkákat és a kicserélt alkatrészeket. Ez persze úgy hat igazán, ha legalább az új alkatrészekről van számlája az eladónak, különben nehéz elhitetni, hogy például egy benzines Opel Merivában új a vezérműlánc, a pajzstömítésnek is nevezett olajszivattyú-tömítés vagy még egzaktabbul a vezérműház-tömítés, a szelepfedél- és az olajteknő-tömítés meg a főtengelyszimmerring.

Térjetek ki a légkondicionáló működésére, legyen benne, ha van, de nem működik. A „csak tölteni kell” dumának a vevők egyre kevésbé dőlnek be, főleg, ha olvasták a klímajavításról szóló cikkünket.

A szövegben az autó érdemeit jó kidomborítani, de a leírás mindenképp őszinte és tárgyilagos legyen. Ez azért nehéz ügy a tisztességes eladóknak, mert a korrekten megadott hibákat a vevők hajlamosak felszorozni nyolccal illetve abba az illúzióba ringatják magukat, hogy a hibákat nem közlő hirdetők autóinak nincs is semmi baja és másutt hibátlan Ignist kapnak 590 ezerért. Pedig nem.

Az autó használatát akadályozó hibákról be kell számolni, ha például a motor zabálja az olajat, falja a vizet, morog a kerékcsapágy, kidobja a fokozatokat a váltó. A potyára kicsábított érdeklődőnek valószínűleg fel fognak tűnni a gondok és egy becsapott, csalódott embernek nehéz lesz eladni egy használt autót, amiben kulcskérdés az eladó személye iránt érzett bizalom. Sajnos sokaknak vagy fel sem tűnnek autójuk betegségei, vagy cseppet sem foglalkoztatják őket a hibák, mert így vették, már régóta ilyen, menni így is megy stb.

Ár: árulni vagy eladni akarod?

Ha az autó ára nincs kőbe vésve, nem árt a hirdetésben megjelentetni, hogy az összeg irányár, mert ez ígéretes a vevőknek. A „telefonon alkudozók kíméljenek” és egyéb hasonló kitételek feleslegesek, mert akinek szólna, úgysem fogja fel, milyen szánalmas próbálkozás kétségbe vonni olyasvalaminek az értékét, amit nem is látott.

Az ár meghatározásakor azt kell eldönteni, hogy árulni vagy eladni akarja-e valaki a használt autóját? A tájékozódást az internetes hirdetések is segítik, de létezik interneten elérhető, értékbecslő szolgáltatás. Aki a neten néz utána, az adott évjárat és futásteljesítmény alapján a gyakori típusoknál nagyjából be tudja lőni, milyen sávban mozog az adott autók értéke.

Sajnos a gondosan és sok pénzért karbantartott, valóban szép autók nem érnek arányosan többet a szerviztörténet nélküli, két napja behozott, csillogóra szilikonozott használt autóknál. Ez az átlagosan leharcolt vagy egészen lepukkant autót hirdetőknek kedvez, így a jó állapot inkább az értékesítést gyorsítja meg, de az árban nagyon kevés érvényesül az autó szervizelésébe ölt százezrekből, milliókból.

Fényképek: ezen múlhat a legtöbb

A jó fotók létfontosságúak. Nem kell fehér Canon-teleobjektívvel egy kastélyparkban lefotózni az autót, de a háttér legyen egységes, például egy épület fala, de jó lehet egy nagy parkoló üres szeglete vagy egy szép mező háttérként. Jó benyomást kelt egy családi ház szépen füvezett-kövezett udvara is, de a saját portán készített fotókban van kockázat. Jó példaként itt ez az 1 049 000 forintra kiírt, benzines Focus. Ebben a hirdetésben is telefonos képek vannak, mégis látszik rajtuk egyfajta igényesség.

A kocsi legyen tiszta és száraz, ne folyjon rajta a víz és ne hagyjatok nájlonzacskót a hátsó ablaktörlőn! A szórt fény kedvez a fotózónak, napsütésben a kora reggeli vagy a naplemente előtti időszakban a legszebbek a fények. Az autót állítsuk úgy, hogy a nap szemből-oldalról süsse, az ellenfényes képeken nem látszik jól a kocsi. Napsütésben muszáj lesz forgatni is az autót, mert ha az elejét szépen süti a nap, akkor a hátulja ellenfényben lesz. Az autóról szemből, ferdén szemből, oldalról, ferdén hátulról és hátulról is töltsetek fel képet. A háttérben ne legyenek más autók.

A jó külső képeken átlátsz az autó hasa alatt

Ha van zoom az eszközön (de nem digitális), ne féljetek használni! Messzebbről, jól ráközelítve jobban mutatnak az autók és az is ősi trükk, hogy lentről fotózzatok, átlátva a kocsi alatt. Arra is ügyeljetek, hogy ne lógjon az árnyékotok a kocsi előtti területre, végkép ne az autóra. Bónusztrack: ne legyen oszlop a kocsi mögött, ne nőjön ki a tetejéből villanypózna. A kereket ne tekerjétek ki a fotózó irányába, mert a sötét üreg a fekete gumival olyan, mintha kitört volna a kerék. A ferdén hátulról és srégen szemből készülő képekhez érdemes úgy elfordítani a kormányt, hogy belelássatok a felnibe. Jó képeket csinálni macerás, de megéri, mert az emberek elsősorban a fotók alapján szelektálják az adott ársávban megnézésre érdemes autókat.

A Használtautó.hu nagy felbontású képeket is leérhetővé tesz az érdeklődőknek. Ne abból induljatok ki, hogy az autót keresők ezt elintézik maguknak, mert két hétre 450 forintot megér nekik. Sokan nem is tudnak lehetőségről, érdemes rászánnia az eladónak mintegy 350 forintot, hogy az érdeklődők nagyobb fotókon is megnézhessék autóját. A dokumentumok közé fotókat feltölteni a vezetett szervizkönyvről, ha van az autóhoz, a fontosabb szerviziratokról. Mivel a képek száma limitált, több részletről egy közös képet is lehet barkácsolni.

Belső képek: épület árnyékában

A belső képeket árnyékban készítsétek, de ne fa alá állva, mert a foltos árnyéktól ronda lesz. Reggel vagy késő délután, épület árnyékában fotózzátok a belső teret. Az utas- és a csomagtérben ne legyen szemét, ne legyen tele személyes tárgyakkal, pláne ne vontatókötéllel, bikakábellel, olajos flakonnal.

A műszerfal egyenesbe fordított, legalulra és legbelülre tolt kormánnyal néz ki a legjobban, lekattintásához vagy a fejtámlát kell kivenni vagy az üléstámlát hátrahajtani. Feltétlenül legyen kép az óracsoportról a kilométer-számláló állása miatt. Hatásosabb a kép, ha járó motorral csináljátok, mert így látszik, ha nem ég a hibalámpa és a légzsákvisszajelző.

Papírmunka: ez is fontos

Az első és a hátsó üléseket is örökítsétek meg, lehetőleg üléshuzat nélkül, mert a vevőben óhatatlanul felmerül, hogy alatta szakadt vagy koszos a kárpit. A gyermekülések, ha nem takarnak el csúf foltokat az ülésen, esetleg benne hagyhatók. Van, aki a kisgyermekes szülőkről óvatos, kímélő vezetést tételez fel, másokban a gyermekekről az összerugdosott küszöb és a maszatos kárpit sejlik fel.

Sok múlik utólagos vitánál azon, mit írnak alá az adásvételi szerződésben a felek a ceremóniához szükséges két tanú előtt. Az eladónak az kedvez, ha a szerződésben az autó számára ismert összes hibáját felsorolja megjegyzésként. Ismerünk olyan jogászt, aki beleírt egy csomó műszaki hibát, köztük az elhasznált vezérműszíjat, ami abszolút nem volt igaz az autóra, de ezzel védte magát a későbbi reklamációtól. Ha a vevő ezt aláírja, akkor az eladónak könnyebb lesz.

Garancia helyett: jótállás az eladás után

Jogi fogalomként nem létezik a garancia. Jótállás és szavatosság illetve kellékszavatosság érvényesül használt autók adásvételekor. Magánemberek között az eladott használt autókra fél év kellékszavatosság vonatkozik. Az eladónak felróható hibás teljesítés a rejtett hibákra vonatkozik és nem az autó használtságából fakadó gondokra, hiszen a vevő az autót használtan veszi. Szabatosabban: „A használt dolog akkor alkalmas a rendeltetése szerinti célra történő felhasználásra, ha a teljesítéskor az életkorának megfelelő műszaki állapotban van. Ennek megfelelően a kötelezett (az eladó) hibásan teljesíti a használt dolog szolgáltatására vonatkozó szerződést, ha a felmerült hiba független a dolog használtságától, illetve az elhasználódás a szerződéskötéskor számításba vehető mértéket jelentősen túllépi.” Tehát az elkopott kuplung cseréjével nem, de egy elkendőzött váltóhiba miatt visszamehet a vevő. Ha viszont az autóval időközben megtett több száz kilométert, akkor nehezen fogja igazolni, hogy az autó használhatatlan.

Egyes vevők hiedelmével ellentétben a jótállás és a kellékszavatosság nem az az adu ász, amivel a vásárlás után adódó szervizkiadásokat, javításokat ráterhelheti az új tulaj a régire. Minél idősebb és többet futott az autó, annál természetesebb, hogy elhasználódik benne valami, egy 200 ezer kilométer feletti autóban elromló főegység után nehéz lesz érvényesíteni bármilyen igényt. De erre a témára részletesen kitérünk majd a közeljövőben dr. Janklovics Ádámmal, állandó jogi szakértőnkkel.

Okmányiroda helyett internet

Figyeljetek arra, hogy az autó összes kulcsát, a szervizdokumentumokat, vizsgapapírokat és a számlákat is adjátok át a vevőnek, mert ez jogi oldalról is része az ügyletnek. Ha elkelt az autó, az adásvételi szerződést interneten is fel lehet tölteni a Belügyminisztérium adatbázisába, innen indulva és ügyfélkapus bejelentkezés után itt kezdve a folyamatot. A másik megoldás kormányablakban leadni egy példányt az adásvételi szerződésből, emiatt érdemes négy példányban kinyomtatni és aláírni és a letölthető adásvételit. Kettő kell a vevőnek, kettő az eladónak. Mindenkinek sok sikert és korrekt vevőjelölteket kívánunk használt autója eladásához!