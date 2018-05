Talán nem is volt menőbb szovjet autó az Ezeröcsinél. Mindene megvolt ahhoz, hogy nagyot lehessen vele villantani a Balaton partján. Temérdek króm díszítés és dupla kerek lámpa, a beltérben gazdag műszerezettség és famintás dekorbetétek. A meghirdetett példány ráadásul 1,6 literes, négyhengeres motorral szerelt, 80 lóerővel a gépháztető alatt és közel negyven év alatt csupán 7900 kilométert tekertek bele.

Az autó fényezése eredeti, a beltér egyenesen időutazás, a motortérre pedig szavak nincsenek. Ennek a makulátlanságnak persze ára is van, a múzeumba illő példányért kereken 5 millió forintot kér tuladjonosa, amiből már új autók között is lehet szemezgetni bőséggel. Igazán szép darab, aminek gyűjtőnél van a helye. Ám oda is csak trélerrel, hiszen az ilyen extrém alacsony futás igazi kincs egy 1980-as autónál.

A hidetés pedig ilyen roppant szűkszavú: