Minden kérdésre van válasza az autóiparnak. Olykor több is. Ott vannak például azok, akik szeretnék élvezni a szabadidő-autók nagyobb hasmagasságát, mert olykor lehúzzák a gépet az aszfaltról, de a többi kellemetlenséggel már nem kívánnak együtt élni, mint a magasabb fogyasztás, a nagyobb homlokfelület miatt keletkező esetleges szélzaj és persze, a divathóbort ellen is küzdenek páran. Nekik szólnak az olyan emelt kombik, mint amilyen a Mercedes-Benz E-osztály All-Terrain.

2017-ben jelent meg az Audi A6 Allroad és a Volvo V90 Cross Country ellenfele, amely most átesett a félidős frissítésen, melynek premierjét az elmaradt Genfi Autószalonra időzítették. Az All-Terrain változaton is frissültek az első lámpák, melyek alapból LED-esek, felárért pedig Multibeam okosfényszóró világít az E-osztályon. A kombik esetében nem változott a hátsó lámpa formája, csak a bura alatt változtattak néhány apróságot. A karosszérián körbefutó fényezetlen műanyagburkolat is megmaradt. Alapból jár az All-Terrainhez a légrugós futómű és az Offroad mód, de minden más extra is rendelhető hozzá, ami az alacsonyabb hasmagasságú modellhez is.