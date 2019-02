Mióta megjelent a Skoda Kodiaq a csehek megállás nélkül gyártják az SUV-kat, melyek igazán nagy népszerűségnek örvendenek, nem sokkal később megérkezett a Karoq is, most pedig itt a legkisebb és leginkább fiatalos megjelenésű testvér, a Kamiq. A Seat Arona és a Volkswagen T-Cross, szintén MQB platformra épülő testvére, viszont azoknál látványosan nagyobb és persze tágasabb is lesz. Hossza 4241 mm, szélessége 1793 mm, magassága pedig 1531 mm, amihez 2651 mm-es tengelytáv tartozik.

A beltér a Skoda Scalaban bemutatkozó vonalat követi, a letisztult műszerfal tetején tabletszerű érintőképernyő található, mely 9,2 colos és enyhén a vezető felé fordították, innen állítható például a hangulatvilágítás. A műszerfal és az ajtókárpitok felső része puhább műanyagból készült és rendelhető 10,25 colos, digitális műszeregység is a kompakt szabadidő-autóba. Távolságtartós tempomat, fűthető ülések és kormánykerék, valamint kétzónás klíma szerepel az opciós tételek között. Adapív lengégcsillapító, teljesen LED-es fényszórók és rengeteg vezetéstámogató rendszer található majd a jól felszerelt Kamiq-okban a holttérfigyelőtől a tolatókameráig. A Simly Clever megoldások sorát hosszabbítja a kilöttyenést gátló kupak az ablakmosó tartályon.

Motorválaszték tekintetében nem hoz újat a Skoda Kamiq a konszern többi termékéhez mérve, ebben is a háromhengeres 1.0 TSI jelenti a belépőszintet 95 lóerővel, az erősebb változat 115 lóerős. A legizmosabb a 150 lovas, 250 Nm nyomatékú, hengerlekapcsolásos 1,5 literes TSI. Dízelből egyféle, az 1.6 TDI 115 lovas verziója van. Minden motorhoz alapból hatgengos kéziváltó jár, felárért 7 sebességes DSG-t kínálnak, de összkerék-hajtás nem lesz hozzá. Az újdonságot először a Genfi Autószalonon láthatja majd a nagyközönség.