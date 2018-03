1968-ban, az Earls Court Motor Show-n mutatkozott be a Morgan Plus 8-as, amiből fél évszázad alatt nagyjából 6000 darab hagyta el a manufaktúra kapuját. Erre az évfordulóra különleges kiadású modellel emlékeznek meg a Morgan-nél, melyből 50 példány készül természetesen kézi összeszereléssel. Egyhamar nem szaladgálhat mindegyik az utakon, hiszen az autó elkészítéséhez körülbelül 8 hét szükségeltetik.

A korai példányokat még a Rovertől származó V8-as motor hajtotta, ezzel szemben a friss Morgan-ekbe már az Aero-ból is ismerős BMW blokk kerül. A motorhoz hatsebességes kéziváltót vagy akár automatát is rendelhetnek a vásárlók. Az 1100 kilogrammot nyomó Morgan Plus 8-as orrában 4,8 literes, szívó nyolchengeres található 370 lovas teljesítménnyel és 490 Nm nyomatékkal. Álló helyzetből 4,5 másodpercig tart a 100-as sprint, a végsebesség 250 km/óra, mely bizonyára intenzív élmény a könnyű, nyitott sportkocsiban.

Aki azonban kevesebb szellőre vágyna, annak rendelhető teljes szélvédővel ellátott, nyitható vászontetővel is az ünnepi modell. Új felnik is készültek hozzá, melyeknek retrós formája mögött nagyobb fékek bújnak meg. A szűkös utasteret könnyű és az időjárás viszontagságainak ellenálló bőrkárpitozás, valamint valódi fa díszbetétek borítják, hogy tökéletesen hű legyen a klasszikus angol sportkocsiról kialakult képhez.

Bár az autó múltidéző, a lámpák sokat fejlődtek ötven év alatt, így ide is bekerültek a LED-ek, azonban ezeket sikerült szépen integrálni a sárvédőből kibújó fényszórókba. A limitált szériás Morgan Plus 8-asok ára 38 millió forintnak megfelelő összegről indul.