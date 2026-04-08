Fernando Alonso 2011-ben még vitathatatlanul a Forma-1 egyik élversenyzője, állandó bajnoki favoritja volt – miután a spanyol 2005-ben és 2006-ban is egyéni bajnok lett, majd 2007-ben a McLarennél is csak egyetlen ponttal maradt le a sikerről, 2010-től pedig a Ferrarinál vitézkedett, világszerte hatalmas rajongótábora volt, hazájában, Spanyolországban pedig már-már istenként tisztelték.

Persze a spanyolok szemében azért még Alonso felett is van valaki, a nagyon katolikus országban első a keresztény isten. Annak földi helytartója, a római pápa viszont már Alonso „ligája”, legalábbis így vélték XVI. Benedek 2011-es spanyolországi látogatása előtt a szervezők, így azzal álltak elő, hogy a Forma-1-es sztár lehetne a szentatya sofőrje. A történetet a pápalátogatás spanyol koordinátora, Yago de la Cierva idézte fel most.

„2011-ben konkrétan Fernando Alonsót ajánlottuk a pápamobil vezetőjének, de a vatikániak felháborodtak, azt mondták, szó sem lehet róla” – idézte a RacingNews365.

„Én megvédtem a felvetést, mondtam, hogy szerintem azért tudja, hogyan kell vezetni, a pápa nem lenne veszélyben. De azzal reagáltak, hogy nem lehet, a sofőrnek rendőrtisztnek kell lennie, így az is lett” – folytatta.

Alonso „munkába állását” semmi sem akadályozta volna, hiszen a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó rendezvényei, beleértve a pápalátogatást, augusztus közepén, azaz a Forma-1-es nyári szünetben zajlottak Madridban. (Nyitóképünkön XVI. Benedek a spanyol fővárosban 2011. augusztus 18-án.)

Hogy a Vatikánban egyszerűen az autóversenyzőtől féltették-e a szentatyát, vagy más is állt az elutasítás mögött, nem tudni, de talán nem mellékes, hogy spanyolsága ellenére Alonso bevallottan nem hívő, ateista.