A Nemzeti Filmintézet (NFI) 2020 januárja óta pályázati úton támogatja a televízióra és streamingre készülő produkciókat. Az intézet közleménye szerint a Televíziós Döntőbizottság legutóbbi ülésén hat dokumentumfilm és egy rövidfilm gyártásáról határozott.

Az előbbiek közé tartozik a Red Race című dokumentumfilm, mely a Forma-1-es Magyar Nagydíj és a Hungaroring megszületésének történetét mutatja be. A film felidézi, hogyan kezdeményezte 1982-ben Bernie Ecclestone brit üzletember a széria vasfüggönyön túli nyitását, kelet-európai megjelenését, az immár 40 éve folyamatosan megtartott magyarországi verseny tető alá hozását.

A Red Race 285 millió forint támogatást kapott, rendezője Lévai Balázs, producere Wéber Gábor, a gyártój a Red Race Film.

