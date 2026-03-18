Elhunyt Dávid Sándor egykori vívó, sportújságíró, a magyar Forma-1-es televíziós közvetítések kommentátora, a Hungaroring volt sajtófőnöke. Az 1937-es születésű legenda távozását a család jelentette be a közösségi médiában.

A később Lapaj becenéven emlegetett 1937. február 20-án született Budapesten.

Gimnáziumi tanulmányai után két évig a Csepeli Motorkerékpárgyárban dolgozott, technikusként, emellett kardvívó volt a Csepeli Vasasnál, 1956-ban csapatban ifjúsági világbajnoki címig jutott. Az újságírást ’59-ben kezdte a Népsportnál, majd 1976 a Magyar Televízió Sportosztályárához került, ahol a riporteri munka mellett az Autó-Motor-Sport című műsor szerkesztő-műsorvezetője volt. Több nyári olimpiának volt a riportere, kommentátora, a Forma-1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a Magyar Televízióban. 1996-tól az Eurosport magyar szerkesztőségében is dolgozott 2001-ig. Az újságírás és a televíziós munka mellett-után számos sporttémájú könyve is megjelent.