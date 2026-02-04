Az biztos, hogy emlékezetesre sikerült a barcelonai zárt kapus F1-teszt, épp a zárt kapus jellege miatt. Élő közvetítés híján csak a kiszivárgó, olykor kétes megbízhatóságú adatokra és a távolból lőtt, változó minőségű fényképekre lehetett támaszkodni. Ennek lett áldozata Esteban Ocon is.

A Haas francia pilótáját ugyanis „megvádolták” azzal, hogy a télen térdműtéten esett át, azt követően, hogy készült róla egy elég rossz minőségű kép, melyen mankókat lehet felfedezni mellette. A 2021-es Magyar Nagydíj győztesének annyian írtak jobbulást kívánva, hogy tisztáznia kellett: egy szó sem igaz mindebből.

„Apámnak volt térdműtéte, és a féktávokat néztük, azt, hogy hogy viselkednek az autók, hogyan záródnak az első szárnyak a 10-es kanyarban. Volt egy ilyen sztori, ami felbukkant, hogy nekem volt térdműtétem, de minden rendben volt és az orvosi csapat engedélyt adott, hogy vezessek. Mégis hogy vezethetnék F1-es autót, ha mankóval járnék?” ‒ tette fel a költői kérdést Ocon.

