Immáron a gyorsaságimotoros-világbajnokságban (MotoGP) is érintett Pierre Gasly, aki az új befektetők egyikeként szállt be a Tech3 csapatába – így az Alpine franciája az első aktív Forma–1-es pilóta, aki ilyen módon vállalt szerepet egy MotoGP-csapatban.

Nem az egyszeres nagydíjgyőztes jelenti az egyetlen F1-es kapcsolódási pontot a francia székhelyű alakulatban, miután az tavaly szeptemberben tulajdonosváltáson esett át, az irányítást pedig a Haas korábbi vezetője, Günther Steiner, valamint az IKON Capital befektetői csoport vette át. Gasly az utóbbihoz csatlakozva vált részvényessé a Tech3-ban – írja a Motorsport.com.

Gaslynak nem ez az első befektetése a sport világában: korábban az FC Versailles francia futballcsapatban is részesedésre tett szert. A 29 éves versenyző ezzel a húzással két világbajnok kollégáját is beelőzte, mert az előző években Max Verstappent és Lewis Hamiltont is szóba hozták azzal kapcsolatban, hogy csapattulajdonosokká válhatnak a MotoGP-ben.