Meglehetősen rövid a téli szünet a 2026-os Forma–1-es szezon előtt, azonban Alexander Albon még így is meg tudta ragadni az alkalmat arra, hogy megkérje kedvese, Lily Muni He kezét.

A kínai születésű profi golfozóval – aki egyébként Kanadában nőtt fel – 2019 óta alkot egy párt a Williams pilótája, hét év elteltével pedig már az esküvőre készülhet, írja a RacingNews365.com.

A 29 esztendős versenyző a közösségi médiában osztotta meg a nagy hírt, a fényképen jól látható az eljegyzési gyűrű is. „Azt hiszem, most már egymás mellett ragadtunk” – fűzte hozzá a fényképhez Albon.

Ő Alexander Albon menyasszonya – a képre kattintva galéria nyílik:

10 fotó

A jelenlegi mezőnyben csupán két versenyző házas: az audis Nico Hülkenberg és az egy év kihagyás után a mezőnyhöz új csapatként csatlakozó Cadillac színeiben visszatérő Sergio Pérez.

Mindazonáltal az elkövetkező időszakban javulhat az arány, hiszen ősszel Charles Leclerc is eljegyezte a barátnőjét – erről bővebben a Vezess alábbi cikkében számoltunk be:

