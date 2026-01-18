Meglehetősen rövid a téli szünet a 2026-os Forma–1-es szezon előtt, azonban Alexander Albon még így is meg tudta ragadni az alkalmat arra, hogy megkérje kedvese, Lily Muni He kezét.

Congratulations to Alex Albon and "Lily" Muni He on their engagement! 💑 pic.twitter.com/qr9AlGty9J — Motorsport (@Motorsport) January 16, 2026

A kínai születésű profi golfozóval – aki egyébként Kanadában nőtt fel – 2019 óta alkot egy párt a Williams pilótája, hét év elteltével pedig már az esküvőre készülhet, írja a RacingNews365.com.

A 29 esztendős versenyző a közösségi médiában osztotta meg a nagy hírt, a fényképen jól látható az eljegyzési gyűrű is. „Azt hiszem, most már egymás mellett ragadtunk” – fűzte hozzá a fényképhez Albon.

Ő Alexander Albon menyasszonya – a képre kattintva galéria nyílik:

10 fotó

A jelenlegi mezőnyben csupán két versenyző házas: az audis Nico Hülkenberg és az egy év kihagyás után a mezőnyhöz új csapatként csatlakozó Cadillac színeiben visszatérő Sergio Pérez.

