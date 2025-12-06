Habár Max Verstappen mindent megtett annak érdekében, hogy életben tartsa az esélyit, előfordulhat, hogy az sem lesz elég a címvédéshez, ha az idei évben ő szerzi a legtöbb pole-pozíciót és a legtöbb futamgyőzelmet is. Annak ellenére, hogy a Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíjra minden kétséget kizárva állította a pole-ba a Red Bullt, azzal, hogy a világbajnokságot vezető Lando Norris közvetlenül mellőle indulhat, nehéz lesz lefaragni a közöttük lévő, 12 pontos különbséget.

Maga Verstappen is utalt rá, hogy innentől fogva leginkább a szerencsében bízhat, ugyanakkor a mercedeses George Russell nem zárja ki, hogy a holland nem fogja annyiban hagyni a trónfosztását, és akár szándékosan vissza fogja lassítani a McLaren duóját, és velük együtt a komplett üldözőbolyt annak érdekében, hogy még legyen esélye fordítani.

„Ugyanolyan a hangulatom, mint bármelyik másik versenyen, Tudom, mi a tét az első három között, de úgy fogom felfogni, mint egy normális versenyt. Márpedig normális körülmények között nincs meg a tempónk. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy Max el fog gurulni a naplementébe, amennyiben az 1. kör végén is ugyanaz lesz a sorrend, mint volt a rajtnál” – utalt arra a Sky Sports F1-nek nyilatkozva, hogy a Red Bull pilótája, úgy tarthatja fel az üldözőket, mint tette azt Lewis Hamilton, aki 2016-ban próbálta hasonló módon kicsavarni a bajnoki trófeát akkori csapattársa, Nico Rosberg kezéből.

„Egy ziccert sem fogok kihagyni, a dobogón akarom befejezni az évet. Nem fogok sem jobban, sem rosszabbul aludni attól, hogy ki nyeri a bajnokságot. A saját dolgomra fogok koncentrálni, de nem fogok többet vagy kevesebbet kockáztatni” – tette hozzá a brit, aki a negyedik helyről várhatja majd a piros lámpák kialvását.