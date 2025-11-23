A Las Vegas-i Nagydíj különleges helyszíne a Forma-1-es versenynaptárnak: az infrastruktúra azon részét, melyet nem a kaszinóváros szabadon használható utcái jelentenek, maga az F1 építette rengeteg pénz befektetésével. A promóteri feladatokat is a sportág végzi, nem egy külső cég, ahogy minden más helyszínen.

Ebből eredően gondolhattuk, hogy jó időre be van betonozva a futam jövője, ám ennek ellenére csak 2027-ig hosszabbították meg a helyszín szerződését pár hónapja – ez egészen rövidke pl. ahhoz a 2032-höz képest, ameddig a Magyar Nagydíj jövője biztos a Forma-1-ben.

Aggódni azonban nem kell a futam jövőjéért, legalábbis erre utal egy új szerződés, melyet a promóterek kötöttek. A Caesars Entertainment [a Caesars Palace kaszinóhotel mögött álló cég – a szerk.] ugyanis 2030-ig biztosan partnere a pályának – és tekintve, hogy a pályán nincs más esemény az F1-en kívül, ez aligha jelenthet mást, mint a verseny hosszú távú maradását a naptárban.