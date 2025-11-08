Bruce McLaren az F1 hőskorának egyik remek pilótája volt. Világbajnoki címig ugyan nem jutott el, de négy futamgyőzelmet így is aratott, és 12 szezonja során háromszor is a legjobb háromban végzett az összetettben. Emellett nem mellékes, hogy ő alapította a McLaren Forma-1-es csapatát, mely idén is konstruktőri bajnok lett.

McLaren 1970 júniusában, a goodwoodi versenypályán szenvedett halálos balesetet egy Can-Am versenygép tesztelése közben. Az új-zélandi származású versenyzőt hazájában, Aucklandben temették el, a család – beleértve a szülőket és a feleségét – egy helyen nyugszik.

Ezt a páros sírhelyet rongálták meg vandálok nemrég, akik aranyszínű festékkel fújták le a sírköveket, valamint játékautókat ragasztottak rájuk. Utóbbiak alapján arra lehet következtetni, hogy céljuk volt a McLaren-sírrongálással és tudták, ki nyugszik az adott helyen.

📌 McLaren'in kurucusu ve eski yarış pilotu Bruce McLaren'e ve aile üyelerine ait mezarları tahrip edildi. pic.twitter.com/RW3pqWM0Us — Diabolica (@Dia8olicaR) November 6, 2025

Az új-zélandi rendőrség november 5-én vizsgálatot indított az ügyben. Noha a temetőben van kamera, nem biztos, hogy sokat fog segíteni a tettesek felkutatásában, tekintve, hogy nagy sírkertről van szó.

Bruce McLaren sírját egyébként már szeptemberben is megrongálták – ahogy most, úgy akkor is letakarták egy ponyvával a területet, amíg azt ki nem javítják. A festékszórós incidens után egyébként ezt önkéntesek egy csoportja vállalta.