Valószínűleg Lewis Hamilton már teljesen elengedte a 2025-ös Forma-1-es szezont, és minden erejével a jövő évre fókuszál, ahol reményei szerint egy versenyképesebb Ferrarival küzdhet az élmezőnyben. Sokak számára azonban csalódás, amit a hétszeres világbajnok nyújtott első ferraris szezonjában. Köztük van Marc Surer korábbi svájci Forma-1-es pilóta is, akinek kíméletlen szavai bejárták a világsajtót.

A 74 éves expilóta egy osztrák lapnak nyilatkozott nemrég, és kőkeményen beleállt a britbe. “Lewis Hamilton egyszerűen egy elkényeztetett gyerek, aki mindig a legjobb autókat vezette. Ha a kocsija jó, simán nyer, de amint nem a legjobb az autó, rögtön problémákba ütközik” – fogalmazott Surer.

“Nem olyan, mint [Fernando – a szerk.] Alonso, aki a kompromisszumokkal együtt élve kihozza a legtöbbet minden autóból” – tette hozzá Surer, aki 1979 és 1986 között 82 futamon indult.

Hamiltont mostanság aligha hatják meg ezek a szavak, leginkább azért, mert betegeskedő kutyájával foglalkozik. Roscoe miatt a hétszeres bajnok már több programot is lemondott, erről itt írtunk a Vezessen: