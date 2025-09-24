Azóta, hogy James Vowles 2023-ban munkába állt a Williamsnél csapatfőnökként, számos dolog megváltozott az istállónál. Az előrelépést eddig sem nagyon lehetett megkérdőjelezni, azonban a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon megszületett az első komolyabb eredmény is Carlos Sainz dobogója révén.

Vowles korábbi munkahelyén, a Mercedesnél hozzá volt szokva a sikerekhez, azonban ez volt az első alkalom, amikor mindent ő kontrollált az istállónál. Sikeréhez még korábbi főnöke, Toto Wolff is gratulált, a Mercedes csapatfőnöke egy ajándékcsomagot küldött neki.

A nápolyit, üdítőt és pezsgőt tartalmazó csomagon a lucky bastard szavak olvashatóak, melyet talán mázlista rohadéknak vagy rohadt mázlistának fordíthatnánk. Noha a jelentése érhető, azért még az angoloknál sem egy megszokott üdvözlési formáról van szó, így rá is kérdeztek Wolffnál, mégis mi volt az üzenet.

„Csak egy kis kedélyeskedés. Csapatfőnökként sok kritikát kapunk, de dicsőséget is, amikor mások nagyszerű munkát végeznek” – fogalmazott a Mercedes-főnök, miközben Vowles-t dicsérte. „100 százalékig meg vagyok győződve arról, hogy James sokat hozzátesz a csapat sikeréhez és a hosszú távú gondolkodáshoz. Mindenki hozta, amit kell, a pilóta, a bokszkiállások összességében jók voltak. Jó látni az ő és a csapata ilyesfajta fejlődését.”