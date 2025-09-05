Bár előtte is népszerű és profitábilis volt, a Forma-1-et 2017 eleje óta birtokló amerikai óriás, a Liberty Media a naptár bővítésével, a netflixes Drive to Survive-val, a sokkal hangsúlyosabb közösségi médiás jelenléttel, a kismillió kereskedelmi együttműködéssel – Aramco, LVMH, Lego, Mattel, Disney stb. – új szintre emelte a sportágat.

Kérdés, hogy meddig tarthat a növekedés, és lehet, hogy a Libertynél is úgy érzik, most, talán a csúcson kéne abbahagyni, a cégcsoport elnöke, John Malone ugyanis az F1 eladását pedzegette nemrégiben.

„Az F1 tőzsdei cég – ha valaki hajlandó lenne többet fizetni érte, mint amennyit az igazgatótanács szerint mi tudnánk nyújtani a részvényeseknek, akkor el is adnánk” – mondta az Opening Bid Unfiltered pénzügyi podcastnek.

Malone ugyanakkor hozzátette, hogy aktívan nem keresnek vevőt, elégedettek az F1-gyel:

„Úgy gondolom, hogy a részvényesek egyelőre pillanatnyilag imádják. Kimondottan jól teljesít, remek a pénzügyi struktúrája. Kimondottan jó a cash flow-ja, ami erős pénzügyi értéket is garantál, ráadásul különböző szinergiák is jönnek még, a közösségi média például szintén szórakoztatási streamingplatformmá válik majd. Innen még hatalmas bevételek, reklámpénzek folyhatnak be” – magyarázta.

A Forma-1 vevőjeként korábban szaúd-arábiai kört emlegettek, állítólag 20 millió dollárt kínáltak a sportág jogaiért, de az ügy végül elhalt.