Hollandia, De Telegraaf:

„Oscar Piastri Zandvoortban hatalmas áttörést ért el a világbajnoki címért folytatott csatában. Piastri a rajttól a célig vezette a versenyt, Norris pedig biztos másodiknak tűnt, ám hét körrel a vége előtt McLarenje meghibásodott. Max Verstappen második lett, míg Isack Hadjar karrierje során először felállhatott a dobogóra.”

AD:

„Óriási drámát hozott a vasárnap délután Lando Norris számára. A McLaren pilótája, a tavalyi zandvoorti verseny győztese motorhiba miatt feladta a versenyt hét körrel a vége előtt. Ez pedig hirtelen óriási különbséget eredményezett közte és a futamgyőztes Oscar Piastri között a világbajnoki harcban. Max Verstappen profitált Norris balszerencséjéből, és a második helyen ért célba.”

Franciaország, Le Parisien:

„Egy felejthetetlen vasárnap. A harmadik helyével Isack Hadjar karrierje során először állhatott dobogóra a Forma-1-ben. 20 évesen és 337 naposan minden idők legfiatalabb francia dobogósa lett.”

RMC:

„Isack Hadjar, történelmi dobogó! A francia újonc az ötödik legfiatalabb pilóta, aki dobogóra állhatott a Forma-1-ben, és a legfiatalabb francia. Fantasztikus!”

L’Equipe:

„Isack Hadjarnak nem kell Red Bullt vezetnie ahhoz, hogy dobogós legyen egy forma-1-es nagydíjon. A Racing Bulls elég volt ehhez, ahogy azt a zandvoorti harmadik helyével bizonyította.”

Nagy-Britannia, The Sun:

„Lewis Hamilton összetört autójának darabjait szedegethette össze a Holland Nagydíjon, amíg Oscar Piastri helyzete megszilárdult a világbajnoki koronáért folyó versenyben. A brit legenda komoly balesetet szenvedett, amikor alulkormányozottá vált autójával belecsapódott a falba a 23. körben, jobb első kereke pedig leszakadt.”

Daily Mail:

„Lando Norris autójának motorja lángokat szórt, amit ő érzett az ülésében. A versenyének vége lett, és 34 pontos hátrányba került győztes csapattársával, Oscar Piastrival szemben. Kilenc futam van a sorozat végéig, és nehéz elhessegetni a gondolatot, hogy a bajnoki címmel kapcsolatos ambícióinak vége.”

Mirror:

„Isack Hadjar túllépett Forma-1-es bemutatkozásának keserűségén, és egy lenyűgöző dobogós helyet produkált Zandvoortban. A Forma-1-ben nincs év újoncának járó díj, de ha lenne, Isack Hadjar az egyik legkomolyabb esélyese lenne, amit mostani teljesítménye csak tovább erősítene.”

Olaszország, Gazzetta dello Sport:

„Piastri nyerte a Holland Nagydíjat, Hadjar meglepetésre a harmadik helyen végzett. Ferrari-katasztrófa: Leclerc és Hamilton is kiesett. Az ausztrál pilóta a világbajnoki verseny szempontjából döntő jelentőségű győzelmet aratott. Lewis ütközött, Leclerc-t pedig a falnak lökte Antonelli.”

Tuttosport:

„Ferrari-rémálom Hollandiában: Hamilton és Leclerc kiesett. (…) Sötét nap volt ez a Ferrari számára, mindössze egy héttel az Olasz Nagydíj előtt. A vörösök dupla kiesése ráadásul csökkenti az esélyeiket a konstruktőri pontverseny második helyének megszerzésében – különösen úgy, hogy George Russell negyedik lett a Mercedesszel Zandvoortban.”

Spanyolország, Sport:

„Oscar Piastri volt a nagy győztes Zandvoortban. Az ausztrál uralta a versenyt rajttól a célig. A viadal drámai véget ért, miután csapattársa, Lando Norris kiesett. A britnek, aki motorhiba miatt kényszerült kiállni, mindez lerombolta bajnoki esélyeit.”

Ausztria, Kronen-Zeitung:

„Milyen keserű délután Lando Norrisnak! Hét körrel a vége előtt a McLaren pilóta autójával kiállt a második helyről. A brit sok pontot veszített, ami akár a vb-címébe is kerülhet.”

Svájc, Tages-Anzeiger:

„Piastri győzött – legnagyobb riválisa pedig drámai pillanatokat élt át kevéssel a verseny vége előtt. Az ausztrál pilóta győzelmével növelte előnyét a pontversenyben, méghozzá komoly mértékben. Norris kiesése ugyanakkor lehetőséget teremtett egy fiatal versenyzőnek, hogy szenzációt okozzon.”