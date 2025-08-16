A 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj előtti hetekben újra hazalátogatott a veterán nemzetközi autós és F1-es szakíró, Frankl András.

A hungaroringi jubileum kapcsán már egy interjúnk vele, abban az első itthoni F1-es verseny születésére tekintettünk vissza, emellett azonban nem hagytuk ki a lehetőséget, hogy Forma-1-es podcastünk, a Csapatrádió keretében a stúdióban is beszélgessünk vele saját élettörténetéről, illetve a sportág múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Bernie Ecclestone ma is belepiszkál az F1-be? Jobb volt-e, amikor rocksztárokként buliztak a pilóták? Tényleg annyira profik a maiak, esetleg csak a kütyük segítik őket? Hasznos vagy árt az F1-nek az amerikanizáció, az influenszerek bevonása? Egyebek mellett ezeket vesézzük ki az adásban.

