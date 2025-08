A tavalyi beugró versenyei után Oliver Bearman az idei évben a Haasnál kapott állandó ülést a Forma-1-ben. A Ferrari-nevelt brit versenyző eddig a több pontszerzésen kívül több hibát is mutatott az első évében – mindezzel együtt nyolc ponttal a bajnokság 17. helyén áll.

A 20 éves versenyző a 40. Magyar Nagydíj csütörtöki médianapján értékelte az eddigi teljesítményét. „Nem mondanám” – válaszolta arra a kérdésre, hogy a legjobb formáját mutatta-e. „Többször hibáztam is, ezzel együtt több lehetőséget elszalasztottam, ugyanakkor számítottam ezekre a pályafutásom ezen szakaszában. Sokszor egész jónak tűnik a tempók, a versenyek pedig hol jól, hol rosszul sikerülnek, de ahogy mondtam is, még túl sok a hiba. Ez viszont még csak a tizenkettedik vagy a tizenharmadik versenyem, de folyamatosan fejlődök, tanulok és egyre jobban csinálom a dolgokat. Tisztában voltam vele, hogy fogok hibázni, ezért nem is vagyok túlságosan szigorú magammal szemben. Természetesen próbálok javulni az év második felére és a jövőre is nézve.”

Bearman a Vezess érdeklődésére arról beszélt, hogy eddig el tudott-e lesni bármit a tapasztalt, a 2021-es Magyar Nagydíjon győztes csapattársától, Esteban Ocontól. A helyzet pikantériáját az adta, hogy a kerekasztal-beszélgetés alatt a francia a szemközti asztalnál ebédelt, így – a kérdés hatására – egymással is beszélgetésbe elegyedett a két pilóta.

„Igen, sokat tanultam tőle” – nyilatkozta a brit, majd rákacsintott és rámosolygott a kollégájára. „Esteban sokat hozzátesz a tapasztalatával. Igaz, ezen a hétvégén kicsit fiatalabbnak tűnik szakáll nélkül…”

„Fiatalabbnak kell lennünk, fiatalítjuk a csapatot” – szúrt közbe Ocon.

„Ez az első évben kifejezetten hasznos” – folytatta Bearman. „Különösen a nehéz helyzetekben, pályákon számít ez sokat, hogy én nem tudok túlságosan sok tapasztalatra támaszkodni, míg Esteban nagyon is. A futam előtti megbeszélésen, amikor egyeztetjük a stratégiát és a többi dolgot, Esteban tényleg sokat letesz az asztalra, ami kapóra jön a tanulásnál.”

„Abból a szempontból inkább pozitív, hogy több versenyen indulhatok” – felelte az újonc azon kérdésünkre, hogy az idei évét a tavalyi beugrásaihoz viszonyítva pozitívnak, vagy inkább negatívnak látja-e. „Az eredmények kicsit nehezebben jönnek, de azt hiszem, jó alapokat fektettünk le a jövőre nézve.”