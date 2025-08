26 fokos levegő- és 48,5 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzése.

Meglehetősen inaktívan kezdte a mezőny a 60 perces gyakorlást, ugyanis az első mért körre is több mint 10 percet kellett várni: az alpine-os Franco Colapinto volt az első, aki nem csak installációs kört teljesített, ugyanakkor az argentin 1:18,006-os ideje sem maximális tempóról árulkodott, tekintve, hogy ennél még a pénteki második tréninget is csaknem egy másodperccel gyorsabb körrel zárta.

Az első igazán említésre méltó próbálkozásokig az edzés egyharmada eltelt: az első körök után a tavalyi hungaroringi győztes, Oscar Piastri vette át a vezetést. A McLaren pilótája 1:16,240-es időt autózott, de folyamatosan gyorsult a pálya, amit jól mutat, hogy félidőnél 1:15-ös, az utolsó 15 percbe, ezzel együtt az időmérős szimulációkhoz is megérkezve pedig 1:14,916-os idővel szépített a vb-pontversenyben vezető ausztrál.

A kisebb pályaelhagyások és feltartások után Isack Hadjar mutatott be egy látványos piruettet a bokszutca bejáratánál: alig tíz perccel a gyakorlás vége előtt a Racing Bulls újonca a 13-as kanyarból kigyorsítva túl nagy gázzal lovagolta meg a kerékvetőt, ám annak ellenére, hogy ezután elveszítette az uralmát az autója felett, gond nélkül tudta folytatni a körözést.

Hadjar dips a wheel onto the astroturf exiting Turn 13 and round he goes 😵‍💫#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/s7So7GZ5vI