Felhős, szürke, de meleg időben – 27 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet –, 17 órakor megkezdődött a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzése az új főépülettel és főtribünnel korszerűsített Hungaroringen.

Az első gyakorláson a McLaren megfoghatatlan volt, csak a ferraris Charls Leclerc került a közelükbe. A második edzésre két állandó pilóta is visszatért: a hát-nyakproblémák miatt inkább pihenő Fernando Alonso, valamint az autóját ifjoncnak (Paul Aron) átadó sauberes Nico Hülkenberg is nekifutott – utóbbi is hagyta el elsőként a bokszutcát.

Sixty more minutes of track time for our drivers 👉 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/W3pPoVMbbZ

Az első etapokra szinte mindenki a közepes keverékű Pirelliket tette fel.

10 perc után Leclerc volt a leggyorsabb, de épp ekkor vette át a vezetést a mclarenes Lando Norris. Az akkor 3. George Russell a Mercedesszel már több mint fél másodpercet kapott. Piastri aztán még gyorsabb volt.

Szenvedett viszont Max Verstappen, a 8-9. álltak csapattársával, Cunoda Jukival, aki az autó pocsék balanszára panaszkodott a rádión. Nem sokkal később a holland is megerősítette, hogy tapadás se elöl, se hátul, olyan, mint ha jégen vezetne.

A lágy gumis etapokat nem egész fél óra elteltével a williamses Carlos Sainz és az Aston Martin-os Lance Stroll nyitotta, de a mclarenesek sem vártak. Piastri komoly forgalmat kapott, de így is az élre ugrott, Norris belehibázott az első körébe, elvette, a második nekifutásra már szűk háromtizedet adott csapattársának.

Verstappen a lágyakon is több mint egy másodperccel volt lassabb Norrisnál, de Leclerc is csak fél másodperccel hátránnyal lépett fel a 3. pozícióba – kisebb meglepetésre Stroll rövidesen le is taszította onnan. Alonso sem ment rosszul, ő a monacói mögé, a 6. helyre ért fel.

Verstappen finds something, possibly a towel, in his cockpit and tosses it away

Stewards are going to take a look at this after the session #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/KtmIZWNxR8

