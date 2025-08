13.30-kor, szórványosan felhős időben, 26 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett indult a jubileumi, 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéje az első szabadedzéssel a részben megújult Hungaroringen.

Az első gyakorlást két állandó versenyző hagyta ki, az Aston Martin spanyol veteránja, Fernando Alonso a Belgium után szerzett nyak-hátsérülés (húzódás) miatt adta át az autóját a tartalékos Felipe Drugovichnak, míg a Saubernél tervezetten kapott lehetőséget az Alpine-tól átadott ifjonc, Paul Aron a tapasztalt Nico Hülkenberg helyén.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor elsőként a nyolcszoros hungaroringi győztes, Lewis Hamilton gurult ki a Ferrarival, de sorra követték a többiek is.

Both cars begin the session on the Mediums 🟡 pic.twitter.com/k18fGxrU5K

